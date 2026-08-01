КОННОЛИ ДЖЕЙМС

КОННОЛИ (англ. Connolly, ирл. Ó Con­gha­ile) ДЖЕЙМС - ирландский по­ли­тический дея­тель.

Ро­дил­ся в Шот­лан­дии в се­мье пе­ре­се­лен­цев из Ир­лан­дии. С 1880 года, по другим дан­ным, с 1882 по 1889 годы слу­жил в под­раз­де­ле­нии британской ар­мии в Дуб­ли­не . По воз­вра­ще­нии в Шот­лан­дию вхо­дил в со­циа­ли­стическую ор­га­ни­за­ции.

Около 1896 года пе­ре­ехал в Дуб­лин, где был из­бран сек­ре­та­рём Дуб­лин­ско­го со­циа­ли­стического общества (впо­след­ст­вии Ирландская со­циа­ли­стическая рес­пуб­ли­кан­ская пар­тия), ста­вив­ше­го сво­ей це­лью со­еди­не­ние борь­бы за со­циа­лизм с борь­бой за национальное ос­во­бо­ж­де­ние ир­ланд­цев.

В 1898 году ос­но­вал пер­вую в Ир­лан­дии со­циа­ли­стическую газету «Worker Republic». В 1903-1910 годы жил в США , где уча­ст­во­вал в со­циа­ли­стическом дви­же­нии и соз­да­нии организации «Ин­ду­ст­ри­аль­ные ра­бо­чие ми­ра». В 1910 году, воз­вра­тив­шись в Ир­лан­дию, стал од­ним из ру­ко­во­ди­те­лей круп­ней­ше­го проф­сою­за транс­порт­ных и не­ква­ли­фи­цированных ра­бо­чих. В 1912 году при­нял ак­тив­ное уча­стие в соз­да­нии ирл. Лей­бо­ри­ст­ской пар­тии.

Во вре­мя Дуб­лин­ской стач­ки 1913 года сфор­ми­ро­вал Ирландскую гражданскую ар­мию - во­оруженный от­ряд, за­щи­щав­ший за­бас­тов­щи­ков от на­па­де­ний по­ли­ции. Один из главных ру­ко­во­ди­те­лей Ир­ланд­ско­го вос­ста­ния 1916 года, под­пи­сал про­кла­ма­цию, про­воз­гла­шав­шую не­за­ви­си­мую Ирландскую рес­пуб­ли­ку. По­сле по­ра­же­ния вос­ста­ния тя­же­ло­ра­не­ный Д. Конноли был взят в плен британскими вла­стя­ми и рас­стре­лян.

Ав­тор ря­да ра­бот, по­свя­щён­ных ис­то­рии ра­бо­че­го и национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния, эко­но­ми­ке и во­енному де­лу, про­па­ган­де мар­ксиз­ма. В Дуб­ли­не ус­та­нов­лен па­мят­ник Д. Конноли, в его честь на­зван один из двух главных дуб­лин­ских железнодорожных во­кза­лов.

Сочинения:

Ра­бо­чий класс в ис­то­рии Ир­лан­дии. От­вое­ва­ние Ир­лан­дии. М., 1969.