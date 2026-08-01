КОННОЛИ ДЖЕЙМС
КОННОЛИ (англ. Connolly, ирл. Ó Conghaile) ДЖЕЙМС - ирландский политический деятель.
Родился в Шотландии в семье переселенцев из Ирландии. С 1880 года, по другим данным, с 1882 по 1889 годы служил в подразделении британской армии в Дублине. По возвращении в Шотландию входил в социалистическую организации.
Около 1896 года переехал в Дублин, где был избран секретарём Дублинского социалистического общества (впоследствии Ирландская социалистическая республиканская партия), ставившего своей целью соединение борьбы за социализм с борьбой за национальное освобождение ирландцев.
В 1898 году основал первую в Ирландии социалистическую газету «Worker Republic». В 1903-1910 годы жил в США, где участвовал в социалистическом движении и создании организации «Индустриальные рабочие мира». В 1910 году, возвратившись в Ирландию, стал одним из руководителей крупнейшего профсоюза транспортных и неквалифицированных рабочих. В 1912 году принял активное участие в создании ирл. Лейбористской партии.
Во время Дублинской стачки 1913 года сформировал Ирландскую гражданскую армию - вооруженный отряд, защищавший забастовщиков от нападений полиции. Один из главных руководителей Ирландского восстания 1916 года, подписал прокламацию, провозглашавшую независимую Ирландскую республику. После поражения восстания тяжелораненый Д. Конноли был взят в плен британскими властями и расстрелян.
Автор ряда работ, посвящённых истории рабочего и национально-освободительного движения, экономике и военному делу, пропаганде марксизма. В Дублине установлен памятник Д. Конноли, в его честь назван один из двух главных дублинских железнодорожных вокзалов.
Сочинения:
Рабочий класс в истории Ирландии. Отвоевание Ирландии. М., 1969.