КОННЕТAБЛЬ (Connetable)

Одна из главных коронных должностей Франции, существовавшая с 1060 по 1627 гг., носитель которой являлся главнокомандующим всеми воинскими подразделениями и хранителем королевского меча.

Предшественницей коннетабля была должность графа королевской конюшни (лат. comes stabuli – отсюда название «коннетабль»). Уже с XIII-XIV вв., времени централизации и постоянного расширения королевского домена, а также во время Столетней войны (1337-1453) значение должности резко возросло: коннетабль стал во главе военной системы королевства, принимая решения вместе с королем о сборе ополчения – бане и арьербане, финансировании армии и гарнизонов, выступлениях в походы и сражениях. Ему непосредственно подчинялись маршалы Франции, в отношении которых у него было право юрисдикции, равно как в отношении всех участников военных мероприятий.

В XV-XVI вв. огромные полномочия коннетабля, который занял фактически первое место среди коронных должностей (несменяемых, т.е. пожизненных) и стал играть важную политическую роль, вызывали желание королей назначать на эту должность либо безусловно лояльных лиц, пусть не обладающих военными талантами, либо держать место коннетабля вакантным. Такая политика стала оправданной особенно после измены коннетабля герцога де Бурбона в 1523 г. и его бегства к императору Карлу V : сначала должность коннетабля была свободна до 1538 г., а затем не занималась во время Религиозных войн , с 1567 по 1594 гг.

Последним известным коннетаблем Франции был герцог Анн де Монморанси (1492-1567), не самый успешный военачальник, но важный сановник в царствование Франциска I и Генриха II. После смерти коннетабля - герцога де Ледигьера в 1627 г. должность была упразднена королевским эдиктом, а функции распределены между маршалами .

Иллюстрация: печать коннетабля XVI в.

Автор статьи: Шишкин В.В.