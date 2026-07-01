КОННАХТ
КОННАХТ, Коннот (Connacht, Connaught, Connachta) - историческая область и провинция в Ирландии.
Включает графства Голуэй, Литрим, Мейо, Слайго, Роскоммон.
До н. э. Коннахт был заселён некельтскими племенами. Кельты появились в Коннахте в первые века н. э.
В IX веке Коннахте воцарилась династия О’Конноров, которая правила там до 1227 года, когда английский король Генрих III передал управление Коннахта нормандскому барону Ричарду де Бургу (около 1194-1242 годов) и его потомкам.
В 1576 году Коннахт был разделён на 6 графств, одно из которых (Клэр) впоследствии вошло в пров. Манстер. Начиная с XVII века эти графства были единственными в Ирландии, где католикам разрешалось владеть большей частью пахотных земель. Благодаря этому Коннахт оказался наименее подвержен английскому влиянию.
Во время Ирландского восстания 1798 года Коннахт на короткое время был провозглашён независимой республикой. Коннахт сильнее других районов Ирландии пострадал от «Великого голода» 1845-1849 годы.
В начале XXI века в экономике Коннахта ведущую роль продолжает играть аграрный сектор.