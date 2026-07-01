КОННАХТ

КОННАХТ, Кон­нот (Connacht, Connaught, Conna­chta) - ис­то­рическая об­ласть и про­вин­ция в Ир­лан­дии .

Вклю­ча­ет граф­ст­ва Го­лу­эй, Лит­рим, Мейо, Слай­го, Рос­ком­мон.

До н. э. Коннахт был за­се­лён не­кельт­ски­ми пле­ме­на­ми. Кель­ты поя­ви­лись в Коннахте в пер­вые ве­ка н. э.

В IX веке Коннахте во­ца­ри­лась ди­на­стия О’Конноров, ко­то­рая пра­ви­ла там до 1227 года, ког­да английский ко­роль Ген­рих III пе­ре­дал управ­ле­ние Коннахта нор­манд­ско­му ба­ро­ну Ри­чар­ду де Бур­гу (около 1194-1242 годов) и его по­том­кам.

В 1576 году Коннахт был раз­де­лён на 6 графств, од­но из ко­то­рых (Клэр) впо­след­ст­вии во­шло в пров. Ман­стер . На­чи­ная с XVII века эти граф­ст­ва бы­ли един­ст­вен­ны­ми в Ир­лан­дии, где ка­то­ли­кам раз­ре­ша­лось вла­деть боль­шей ча­стью па­хот­ных зе­мель. Бла­го­да­ря это­му Коннахт ока­зал­ся наи­ме­нее под­вер­жен английскому влия­нию.

Во вре­мя Ир­ланд­ско­го вос­ста­ния 1798 года Коннахт на ко­рот­кое вре­мя был про­воз­гла­шён не­за­ви­си­мой рес­пуб­ли­кой. Коннахт силь­нее других рай­онов Ир­лан­дии по­стра­дал от «Ве­ли­ко­го го­ло­да» 1845-1849 годы.

В начале XXI века в эко­но­ми­ке Коннахта ве­ду­щую роль про­дол­жа­ет иг­рать аг­рар­ный сек­тор.

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