КОНКУРС
КОНКУРС (от лат. concursus, букв. - совместный бег; соревнование, столкновение):
1) Порядок удовлетворения претензий к несостоятельному должнику (торговый конкурс).
При объявлении лица банкротом в особом судебном производстве создаётся специальный орган - конкурсное управление, на который возлагается управление и распоряжение имуществом несостоятельного должника в интересах кредиторов и в целях равномерного удовлетворения их требований.
2) Одна из форм торгов (коммерческий конкурс).
Выигравшим торги по конкурсу признаётся лицо, которое, по заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия. Коммерческий конкурс именуется тендером.
3) Разновидность односторонней сделки, направленной на достижение общественно полезных целей (публичный конкурс), при которой лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды за лучшее выполнение работы или достижение иных результатов, должно выплатить (выдать) обусловленную награду тому, кто в соответствии с условиями проведения конкурса признан его победителем.
Публичный конкурс может быть открытым, когда предложение организатора принять в нём участие обращено ко всем желающим путём объявления в печати или иных средствах массовой информации, либо закрытым, когда предложение принять участие в кокурсе направляется определённому кругу лиц по выбору организатора; сюда относятся и различные творческий конкурс (см., например, Музыкальные конкурсы).
4) Особый порядок возникновения трудовых правоотношений в определённых областях (образование, наука, государственная и муниципальная служба и т.п.), обусловленный повышенными требованиями к профессионально-квалификационным, деловым и личностным качествам претендента на замещение должности или выполнение конкретной работы, необходимостью определения его профессиональной пригодности.
В отличие от выборов (см. Выборная должность) предполагает самовыдвижение кандидата и принятие решения специально созданным коллегиальным органом. Во избежание нарушения равенства возможностей в соответствии с положениями Конвенции № 111 МОТ «О дискриминации в области труда и занятий» (1958) все предпочтения должны быть основаны только на специфич. требованиях, связанных с работой.
5) Испытание при поступлении в учебные заведения уровня образования [профессионального (среднего, высшего, послевузовского) и дополнительного], не гарантированного гоcударством и не являющегося общедоступным и обязательным.