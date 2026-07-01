КОНКУРС

КОНКУРС (от лат. concursus, букв. - со­вме­ст­ный бег; со­рев­но­ва­ние, столк­но­ве­ние):

1) По­ря­док удов­ле­тво­ре­ния пре­тен­зий к не­со­сто­ятель­но­му до­лж­ни­ку (тор­го­вый конкурс).

При объ­яв­ле­нии ли­ца бан­кро­том в осо­бом су­деб­ном про­из­вод­ст­ве соз­да­ёт­ся специальный ор­ган - кон­курс­ное уп­рав­ле­ние, на ко­то­рый воз­ла­га­ет­ся уп­рав­ле­ние и рас­по­ря­же­ние иму­ще­ст­вом не­со­сто­ятель­но­го дол­ж­ни­ка в ин­те­ре­сах кре­ди­то­ров и в це­лях рав­но­мер­но­го удов­ле­тво­ре­ния их тре­бо­ва­ний.

2) Од­на из форм тор­гов (ком­мер­че­ский конкурс).

Вы­иг­рав­шим тор­ги по конкурсу при­зна­ёт­ся ли­цо, ко­то­рое, по за­клю­че­нию кон­курс­ной ко­мис­сии, за­ра­нее на­зна­чен­ной ор­га­ни­за­то­ром тор­гов, пред­ло­жи­ло луч­шие ус­ло­вия. Ком­мер­че­ский конкурс име­ну­ет­ся тен­де­ром.

3) Раз­но­вид­ность од­но­сто­рон­ней сдел­ки, на­прав­лен­ной на дос­ти­же­ние об­ще­ст­вен­но по­лез­ных це­лей (пуб­лич­ный конкурс), при ко­то­рой ли­цо, объ­явив­шее пуб­лич­но о вы­пла­те де­неж­но­го воз­на­граж­де­ния или вы­да­че иной на­гра­ды за луч­шее вы­пол­не­ние ра­бо­ты или до­сти­же­ние иных ре­зуль­та­тов, дол­жно вы­пла­тить (вы­дать) об­ус­лов­лен­ную на­гра­ду то­му, кто в со­от­вет­ст­вии с ус­ло­вия­ми про­ве­де­ния конкурса при­знан его по­бе­ди­те­лем.

Пуб­лич­ный конкурс мо­жет быть от­кры­тым, ко­гда пред­ло­же­ние ор­га­ни­за­то­ра при­нять в нём уча­стие об­ра­ще­но ко всем же­лаю­щим пу­тём объ­яв­ле­ния в пе­ча­ти или иных сред­ст­вах мас­со­вой ин­фор­ма­ции, ли­бо за­кры­тым, ко­гда пред­ло­же­ние при­нять уча­стие в кокурсе на­прав­ля­ет­ся оп­ре­де­лён­но­му кру­гу лиц по вы­бо­ру ор­га­ни­за­то­ра; сю­да от­но­сят­ся и различные творческий конкурс (см., например, Му­зы­каль­ные кон­кур­сы ).

4) Осо­бый по­ря­док воз­ник­но­ве­ния тру­до­вых пра­во­от­но­ше­ний в оп­ре­де­лён­ных об­ла­стях (об­ра­зо­ва­ние, на­у­ка, государственная и му­ни­ци­паль­ная служ­ба и т.п.), об­ус­лов­лен­ный по­вы­шен­ны­ми тре­бо­ва­ния­ми к про­фес­сио­наль­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­ным, де­ло­вым и лич­но­ст­ным ка­че­ст­вам пре­тен­ден­та на за­ме­ще­ние долж­но­сти или вы­пол­не­ние конк­рет­ной ра­бо­ты, не­об­хо­ди­мостью оп­ре­де­ле­ния его профессиональной при­год­но­сти.

В от­ли­чие от вы­бо­ров (см. Вы­бор­ная долж­ность) пред­по­ла­га­ет са­мо­вы­дви­же­ние кан­ди­да­та и при­ня­тие ре­ше­ния спе­ци­аль­но соз­дан­ным кол­ле­ги­аль­ным ор­га­ном. Во из­бе­жа­ние на­ру­ше­ния ра­вен­ст­ва воз­мож­но­стей в со­от­вет­ст­вии с по­ло­же­ния­ми Кон­вен­ции № 111 МОТ «О ди­скри­ми­на­ции в об­ла­сти тру­да и за­ня­тий» (1958) все пред­поч­те­ния дол­жны быть ос­но­ва­ны толь­ко на спе­ци­фич. тре­бо­ва­ни­ях, свя­зан­ных с ра­бо­той.

5) Ис­пы­та­ние при по­сту­п­ле­нии в учеб­ные заве­де­ния уров­ня об­ра­зова­ния [про­фес­сио­наль­но­го (сред­не­го, выс­ше­го, по­сле­ву­зов­ско­го) и до­пол­ни­тель­но­го], не га­ран­ти­ро­ван­но­го го­cу­дар­ст­вом и не яв­ляю­ще­го­ся об­ще­дос­туп­ным и обя­за­тель­ным.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)