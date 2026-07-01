КОНКРЕТНАЯ ПОЭЗИЯ
КОНКРЕТНАЯ ПОЭЗИЯ - экспериментальное направление в литературе второй половины XX века.
В основе конкретной поэзии - сосредоточенность автора на языковом материале (отсюда понятие «конкретности» в её названии): на грамматич. структурах, графических возможностях письма («визуальная поэзия») или на звучании (звуковая, или «фонетическая», поэзия).
Конкретная поэзия превращает особенности языка, в повседневной речи часто остающиеся без внимания, в изобразительное средство, создавая своего рода «картину», визуальную или слуховую.
В определённом смысле конкретная поэзия продолжила традицию фигурных стихов античности, Средневековья и барокко, а также впитала опыт поэзии рубежа XIX-XX веков (эксперименты с текстовой графикой С. Малларме, Г. Аполлинера), дадаизма, футуризма; непосредственный предшественник конкретной поэзии - леттризм. Само понятие конкретности было заимствовано у поздних европейских конструктивистов, называвших себя представителями «конкретного искусства» (Т. ван Дусбург, П. Мондриан, швейцарец М. Билль).
Зарождение конкретной поэзии относится к 1950-м годам: О. Гомрингер (Швейцария), Аугусто де Кампос, Аролдо де Кампос, Д. Пиньятари (Бразилия), Э. Яндль, Г. Рюм (Австрия), Ф. Мон, Х. Хайсенбюттель (Германия) и др. В 1960-е годы конретная поэзия появилась в Великобритании (И.Г. Финлей), Чехии (И. Коларж), древних восточно-европейских странах, а также в России (Лианозовская группа, Д.А. Пригов).
Представители конкретной поэзии часто параллельно занимались художественными экспериментами в других областях, создавая текстовые и музыкальные перформансы, коллажные произведения и инсталляции. Расцвет кокретной поэзии приходится на 1960-1970-е годы; в 1980-1990-е годы она смыкается с искусством «новых технологий» (компьютерное искусство, видеоарт, сетевая литература), а также с дизайном.
Издания:
An anthology of concrete poetry / Ed. E. Williams. N. Y., 1967;
Konkrete Dichtung: Texte und Theorien / Hrsg. von S. J. Schmidt. Münch., 1972;
Мон Ф. Тексты и коллажи. М., 1993;
Международная антология саунд-поэзии / Сост. Д. Булатов. Калининград, 2001.