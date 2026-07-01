КОНКРЕТНАЯ ПОЭЗИЯ

КОНКРЕТНАЯ ПОЭЗИЯ - экс­пе­ри­мен­таль­ное на­прав­ле­ние в ли­те­ра­ту­ре второй половины XX века.

В ос­но­ве конкретной поэзии - со­сре­до­то­чен­ность ав­то­ра на язы­ко­вом ма­те­риа­ле (от­сю­да по­ня­тие «кон­крет­но­сти» в её на­зва­нии): на грам­ма­тич. струк­ту­рах, гра­фических воз­мож­но­стях пись­ма («ви­зу­аль­ная по­эзия») или на зву­ча­нии (зву­ко­вая, или «фо­не­ти­че­ская», по­эзия).

Конкретная поэзия пре­вра­ща­ет осо­бен­но­сти язы­ка, в по­все­днев­ной ре­чи час­то ос­таю­щие­ся без вни­ма­ния, в изо­бра­зительное сред­ст­во, соз­да­вая сво­его ро­да «кар­ти­ну», ви­зу­аль­ную или слу­ховую.

В оп­ре­де­лён­ном смыс­ле конкретная поэзия про­дол­жи­ла тра­ди­цию фи­гур­ных сти­хов ан­тич­но­сти, Сред­не­ве­ко­вья и ба­рок­ко, а так­же впи­та­ла опыт по­эзии ру­бе­жа XIX-XX веков (экс­пе­ри­мен­ты с тек­сто­вой гра­фи­кой С. Мал­лар­ме , Г. Апол­ли­не­ра), да­да­из­ма, фу­ту­риз­ма; не­по­сред­ст­вен­ный пред­ше­ст­вен­ник конкретной поэзии - лет­тризм. Са­мо по­ня­тие кон­крет­но­сти бы­ло за­им­ст­во­ва­но у позд­них ев­ропейских кон­ст­рук­ти­ви­стов, на­зы­вав­ших се­бя пред­ста­ви­те­ля­ми «кон­крет­но­го искусства» (Т. ван Дус­бург, П. Мон­д­ри­ан , швей­ца­рец М. Билль).

За­ро­ж­де­ние конкретной поэзии от­но­сит­ся к 1950-м годам: О. Гом­рин­гер (Швей­ца­рия), Ау­гу­сто де Кам­пос, Арол­до де Кам­пос, Д. Пинь­я­тари (Бра­зи­лия), Э. Яндль, Г. Рюм (Ав­ст­рия), Ф. Мон, Х. Хай­сен­бют­тель (Гер­ма­ния) и др. В 1960-е годы конретная поэзия поя­ви­лась в Ве­ли­ко­бри­та­нии (И.Г. Фин­лей), Че­хии (И. Ко­ларж), древних восточно-ев­ропейских стра­нах, а так­же в Рос­сии (Лиа­но­зов­ская груп­па, Д.А. При­гов ).

Пред­ста­ви­те­ли конкретной поэзии час­то па­рал­лель­но за­ни­ма­лись ху­дожественными экс­пе­ри­мен­та­ми в других об­лас­тях, соз­да­вая тек­сто­вые и му­зы­каль­ные пер­фор­ман­сы, кол­лаж­ные про­из­ве­де­ния и ин­стал­ля­ции. Рас­цвет кокретной поэзии при­хо­дит­ся на 1960-1970-е годы; в 1980-1990-е годы она смы­ка­ет­ся с искусством «но­вых тех­но­ло­гий» (ком­пь­ю­тер­ное искусство, ви­део­арт, се­те­вая литература), а так­же с ди­зай­ном.

Издания:

An anthology of concrete poetry / Ed. E. Williams. N. Y., 1967;

Konkrete Dichtung: Texte und Theorien / Hrsg. von S. J. Schmidt. Münch., 1972;

Мон Ф. Тек­сты и кол­ла­жи. М., 1993;

Ме­ж­ду­на­род­ная ан­то­ло­гия са­унд-по­эзии / Сост. Д. Бу­ла­тов. Ка­ли­нин­град, 2001.

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