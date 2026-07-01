КОНКРЕТНАЯ МУЗЫКА
КОНКРЕТНАЯ МУЗЫКА (франц. musique concrète) - вид композиторской техники в музыке XX-XXI веков.
Использует в качестве звукового материала не музыкальные звуки, а «натуральные» звучания (звук падающих капель воды, шум поезда, голоса птиц, скрип двери, вздохи или крики), записанные и/или преобразованные с помощью электроакустической аппаратуры. К ним могут также добавляться звучания музыкальных инструментов и певческих голосов.
Конкретная музыка возникла в конце 1940-х годов во Франции как одна из ветвей музыкального авангардизма; образец - «Симфония для одного человека» П. Шеффера и П. Анри (1950 год). Конкретная музыка находит применение при музыкальном оформлении драматических спектаклей и кинофильмов.
К приёмам кокретной музыки можно отнести и включение «натуральных» звуков в контекст обычной тоновой музыки как особый красочный эффект (напр., запись пения соловья в симфонической поэме «Пинии Рима» О. Респиги).