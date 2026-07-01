КОНКРЕТНАЯ МУЗЫКА

КОНКРЕТНАЯ МУЗЫКА (франц. musique concrète) - вид ком­по­зи­тор­ской тех­ни­ки в му­зы­ке XX-XXI веков.

Ис­поль­зу­ет в ка­че­ст­ве зву­ко­во­го ма­те­риа­ла не музыкальные зву­ки, а «на­ту­раль­ные» зву­ча­ния (звук па­даю­щих ка­пель во­ды, шум по­ез­да, го­ло­са птиц, скрип две­ри, вздо­хи или кри­ки), за­пи­сан­ные и/или пре­об­разо­ван­ные с по­мо­щью элек­тро­аку­стической ап­па­ра­ту­ры. К ним мо­гут так­же до­бав­лять­ся зву­ча­ния музыкальных ин­ст­ру­мен­тов и пев­че­ских го­ло­сов.

Конкретная музыка воз­ник­ла в конце 1940-х годов во Фран­ции как од­на из вет­вей музыкального аван­гар­диз­ма; об­ра­зец - «Сим­фо­ния для од­но­го че­ло­ве­ка» П. Шеф­фе­ра и П. Ан­ри (1950 год). Конкретная музыка на­хо­дит при­ме­не­ние при музыкальном оформ­ле­нии дра­ма­тических спек­так­лей и ки­но­филь­мов.

К приё­мам кокретной музыки мож­но от­не­сти и вклю­че­ние «на­ту­раль­ных» зву­ков в кон­текст обыч­ной то­но­вой му­зы­ки как осо­бый кра­соч­ный эф­фект (напр., за­пись пе­ния со­ло­вья в сим­фо­нической по­эме «Пи­нии Ри­ма» О. Рес­пи­ги).

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