КОНКОРДИЯ
КОНКОРДИЯ (Concordia) - город в Аргентине, на северо-востоке провинции Энтре-Риос.
Население 155,1 тыс. человек (2009 год). Расположен на правом берегу р. Уругвай, напротив г. Сальто (Уругвай); автомобильное и железнодорожное сообщение между городами по мосту Сальто-Гранде. Речной порт (в основном вывоз сельско-хозяйственной продукции). Национальный аэропорт «Комодоро-Пьеррестеги». Автомобильными и железными дорогами связан с крупными городами страны. Основан в 1831 году. Статус города с 1851 года. Муниципальная школа керамики (1975 год). Музеи: визуальных искусств (1965 год), региональный исторический музей «Паласио Арруабаррена» (1983 год; расположен в доме скотовладельца Х.Б. Арруабаррены, 1919 год), антропологии и естественных наук (1996 год; здание - 1871 год).
Традиционная специализация промышленности - переработка сельско-хозяйственной продукции региона (в основном фрукты, рис). Конкордия - крупнейший в Аргентине центр по переработке цитрусовых (лимонов, грейпфрутов, апельсинов, мандаринов, пампельмуса); город называют «цитрусовой столицей» страны. Ряд крупных заводов по переработке фруктов и произ-ву фруктовых соков (компании «Litoral Citrus», «Baggio», ECA, «Salerno S. A.», «Cítricos Concordia S. A.» и др.). В Конкордии действуют агрокомплексы по выращиванию черники и предприятия по её обработке компаний «Cítricos Concordia S. A.» и «Southern Berries» (Чили). Предприятия по рисоочистке, произ-ву эвкалиптового масла, переработке продукции животноводства. Фабрика компании «Masisa Argentina S. A.» (принадлежит чилийской «Maderas y Sinteticos S. A.»; обработка древесины эвкалипта, сосны, произ-во древесных плит, в т. ч. ламинированных).
В 20 км к северу от Конкордии - водохранилище Сальто-Гранде, популярный объект туризма (созданы условия для занятий парусным спортом, водными лыжами и др.). Близ Конкордии - ГЭС «Сальто-Гранде» (1979 год; совместная аргентино-уругвайская собственность).