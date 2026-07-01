КОНКОРДИЯ

КОНКОРДИЯ (Concordia) - го­род в Ар­генти­не , на се­ве­ро-вос­то­ке провинции Эн­тре-Ри­ос.

Население 155,1 тыс. человек (2009 год). Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу р. Уруг­вай, на­про­тив г. Саль­то (Уруг­вай); ав­то­мо­биль­ное и железнодорожное со­об­ще­ние ме­ж­ду го­ро­да­ми по мос­ту Саль­то-Гран­де. Реч­ной порт (в основном вы­воз сельско-хозяйственной про­дук­ции). Национальный аэ­ро­порт «Ко­мо­до­ро-Пьер­ре­сте­ги». Ав­то­мо­биль­ны­ми и же­лез­ны­ми до­ро­га­ми свя­зан с круп­ны­ми го­ро­да­ми стра­ны. Ос­но­ван в 1831 году. Ста­тус го­ро­да с 1851 года. Му­ни­ци­паль­ная шко­ла ке­ра­ми­ки (1975 год). Му­зеи: ви­зу­аль­ных ис­кусств (1965 год), ре­гио­наль­ный ис­то­рический му­зей «Па­ла­сио Ар­руа­бар­ре­на» (1983 год; рас­по­ло­жен в до­ме ско­тов­ла­дель­ца Х.Б. Ар­руа­бар­ре­ны, 1919 год), ан­тро­по­ло­гии и ес­тественных на­ук (1996 год; зда­ние - 1871 год).

Тра­диционная спе­циа­ли­за­ция промышленности - пе­ре­ра­бот­ка сельско-хозяйственной про­дук­ции ре­гио­на (в основном фрук­ты, рис). Конкордия - круп­ней­ший в Ар­ген­ти­не центр по пе­ре­ра­бот­ке цит­ру­со­вых (ли­мо­нов, грейп­фру­тов, апель­си­нов, ман­да­ри­нов, пам­пель­му­са); го­род на­зы­ва­ют «цит­ру­со­вой сто­ли­цей» стра­ны. Ряд круп­ных за­во­дов по пе­рера­бот­ке фрук­тов и про­из-ву фрук­то­вых со­ков (ком­па­нии «Litoral Citrus», «Bag­gio», ECA, «Salerno S. A.», «Cít­ri­cos Con­cor­dia S. A.» и др.). В Конкордии дей­ст­вуют аг­ро­ком­плек­сы по вы­ра­щи­ва­нию чер­ни­ки и пред­при­ятия по её об­ра­бот­ке ком­па­ний «Cítricos Concordia S. A.» и «Sou­thern Berries» (Чи­ли). Пред­при­ятия по ри­со­очи­ст­ке, про­из-ву эв­ка­лип­то­во­го мас­ла, пе­ре­ра­бот­ке про­дук­ции жи­вот­но­вод­ст­ва. Фаб­ри­ка ком­па­нии «Masisa Argen­tina S. A.» (при­над­ле­жит чи­лий­ской «Ma­de­ras y Sinteticos S. A.»; об­ра­бот­ка дре­ве­си­ны эв­ка­лип­та, со­сны, про­из-во дре­вес­ных плит, в т. ч. ла­ми­ни­ро­ван­ных).

В 20 км к се­ве­ру от Конкордии - во­до­хра­ни­ли­ще Саль­то-Гран­де, по­пу­ляр­ный объ­ект ту­риз­ма (соз­да­ны ус­ло­вия для за­ня­тий па­рус­ным спор­том, вод­ны­ми лы­жа­ми и др.). Близ Конкордии - ГЭС «Саль­то-Гран­де» (1979 год; со­вме­ст­ная ар­гентино-уругвайская соб­ст­вен­ность).

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