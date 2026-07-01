КОНКОРДАТ СЕМИ

КОНКОРДАТ СЕМИ, Зи­бен­бунд (Sieben­bund) - со­юз 7 про­тес­тант­ских швейцарских кан­то­нов (Аар­гау, Берн , Зо­ло­турн, Лю­церн, Санкт-Гал­лен, Тур­гау, Цю­рих), соз­дан­ный 17 марта 1832 года.

Конкордат Семи, во гла­ве ко­то­ро­го стоя­ли пред­ста­ви­те­ли ли­бе­раль­ной швейцарской бур­жуа­зии, вы­дви­нул про­грам­му про­ве­де­ния уме­рен­ных ре­форм, пре­ду­смат­ри­вав­ших пе­ре­смотр со­юз­но­го до­го­во­ра об об­ра­зо­ва­нии Швейцарских Кон­фе­де­ра­ции (1815 год), соз­да­ние цен­тра­ли­зованного го­су­дар­ст­ва, де­мо­кра­ти­за­цию по­ли­тического строя.

В 1832 году Швейцарский Семи раз­ра­бо­тал про­ект но­во­го со­юз­но­го до­го­во­ра, ко­то­рый, од­на­ко, в 1833 году был от­верг­нут эко­но­мичекими от­ста­лы­ми кан­то­на­ми, власть в ко­то­рых при­над­ле­жа­ла феодальным-кле­ри­каль­ным (ка­то­личеким) кру­гам, вы­сту­пав­шим про­тив цен­тра­ли­за­ции стра­ны и об­ра­зо­вав­шим впо­след­ст­вии Зон­дер­бунд.

Реа­ли­за­ция ли­бе­раль­ной про­грам­мы пре­об­ра­зо­ва­ний, пред­ла­гав­шей­ся Конкордату Семи, ста­ла воз­мож­на по­сле во­енного по­ра­же­ния и рас­па­да Зон­дер­бун­да в 1847 году. Про­грам­ма Конкордата Семи по­лу­чи­ла от­ра­же­ние в Кон­сти­ту­ции Швейцарская Кон­фе­де­ра­ции 1848 года.

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