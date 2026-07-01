КОНКОРДАТ СЕМИ
КОНКОРДАТ СЕМИ, Зибенбунд (Siebenbund) - союз 7 протестантских швейцарских кантонов (Ааргау, Берн, Золотурн, Люцерн, Санкт-Галлен, Тургау, Цюрих), созданный 17 марта 1832 года.
Конкордат Семи, во главе которого стояли представители либеральной швейцарской буржуазии, выдвинул программу проведения умеренных реформ, предусматривавших пересмотр союзного договора об образовании Швейцарских Конфедерации (1815 год), создание централизованного государства, демократизацию политического строя.
В 1832 году Швейцарский Семи разработал проект нового союзного договора, который, однако, в 1833 году был отвергнут экономичекими отсталыми кантонами, власть в которых принадлежала феодальным-клерикальным (католичеким) кругам, выступавшим против централизации страны и образовавшим впоследствии Зондербунд.
Реализация либеральной программы преобразований, предлагавшейся Конкордату Семи, стала возможна после военного поражения и распада Зондербунда в 1847 году. Программа Конкордата Семи получила отражение в Конституции Швейцарская Конфедерации 1848 года.