КОНКОРД

КОНКОРД (Concord) - го­род на се­ве­ро-вос­то­ке США , в Но­вой Анг­лии, административный центр шта­та Нью-Гэмп­шир.

Население 42,2 тыс. человек (2009 год). Рас­по­ло­жен на р. Мер­ри­мак.

Ос­но­ван меж­ду 1725 и 1727 годами по­се­лен­ца­ми ко­ло­нии Мас­са­чу­сет­ско­го залива под названием Пе­на­кук-План­тей­шен (Penacook Plantation; по име­ни ме­ст­но­го ин­дей­ско­го пле­ме­ни, Pennacook), в 1734 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да под названием Рум­форд (Рам­форд, Rumford), современное название с 1765 года. С 1808 года административный центр шта­та Нью-Гэмп­шир. В XIX веке по­лу­чил из­вест­ность бла­го­да­ря про­изодству ка­рет и ди­ли­жан­сов, а так­же из­го­тов­ле­нию ме­бе­ли и до­бы­че гра­ни­та.

В ис­то­рическом цен­тре го­ро­да со­хра­нил­ся ар­хитектурный ан­самбль первой половины XIX века, в т. ч. зда­ния Ка­пи­то­лия шта­та (1816-1819 годы, архитектор С. Дж. Парк; рас­ши­ре­но в 1864-1866, 1910 годы), бывший оте­ля «Игл» (середина XIX века); наи­бо­лее ста­рая из со­хра­нив­ших­ся в Конкорде по­стро­ек - дом Уо­ке­ров - Вуд­ма­нов (1733-1735 годы). Тех­нический институт Нью-Гэмп­шира (1961 год), Центр изу­че­ния пра­ва им. Ф. Пир­са (1973 год). Му­зей ис­то­рии Нью-Гэмп­ши­ра. Пла­не­та­рий им. К. Ма­ко­лифф (уро­жен­ка шта­та, учи­тель­ни­ца, ас­тро­навт­ка; тра­ги­че­ски по­гиб­ла при за­пус­ке шатт­ла «Чел­ленд­жер» 28 января 1986 год). Уч­ре­ж­де­ния фи­нан­со­во­го и стра­хо­во­го биз­не­са, здра­во­охра­не­ния (круп­ней­ший ра­бо­то­да­тель в го­ро­де - Кон­корд­ский гос­пи­таль, около 3 тыс. за­ня­тых). Штаб-квар­ти­ра и го­лов­ное пред­при­ятие «Concord Litho» - од­ной из круп­ней­ших не­за­ви­си­мых по­ли­гра­фич. ком­па­ний США.

В 24 км к се­ве­ру от Конкорда - де­рев­ня ре­лигиозной сек­ты ше­ке­ров (ветвь ква­ке­ров), ис­по­ве­дую­щей об­щин­ную соб­ст­вен­ность и стро­гий об­раз жиз­ни (от­кры­та для ту­ри­стов).

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