КОНКОРД
КОНКОРД (Concord) - город на северо-востоке США, в Новой Англии, административный центр штата Нью-Гэмпшир.
Население 42,2 тыс. человек (2009 год). Расположен на р. Мерримак.
Основан между 1725 и 1727 годами поселенцами колонии Массачусетского залива под названием Пенакук-Плантейшен (Penacook Plantation; по имени местного индейского племени, Pennacook), в 1734 году получил статус города под названием Румфорд (Рамфорд, Rumford), современное название с 1765 года. С 1808 года административный центр штата Нью-Гэмпшир. В XIX веке получил известность благодаря произодству карет и дилижансов, а также изготовлению мебели и добыче гранита.
В историческом центре города сохранился архитектурный ансамбль первой половины XIX века, в т. ч. здания Капитолия штата (1816-1819 годы, архитектор С. Дж. Парк; расширено в 1864-1866, 1910 годы), бывший отеля «Игл» (середина XIX века); наиболее старая из сохранившихся в Конкорде построек - дом Уокеров - Вудманов (1733-1735 годы). Технический институт Нью-Гэмпшира (1961 год), Центр изучения права им. Ф. Пирса (1973 год). Музей истории Нью-Гэмпшира. Планетарий им. К. Маколифф (уроженка штата, учительница, астронавтка; трагически погибла при запуске шаттла «Челленджер» 28 января 1986 год). Учреждения финансового и страхового бизнеса, здравоохранения (крупнейший работодатель в городе - Конкордский госпиталь, около 3 тыс. занятых). Штаб-квартира и головное предприятие «Concord Litho» - одной из крупнейших независимых полиграфич. компаний США.
В 24 км к северу от Конкорда - деревня религиозной секты шекеров (ветвь квакеров), исповедующей общинную собственность и строгий образ жизни (открыта для туристов).