КОНКЛАВ (от лат. cum clave, итал. con clave ‒ с ключом, т. е. запертый (зал))

Собрание кардиналов , избирающее папу римского , а также зал в котором оно происходит.

Изначально папы избирались клиром и народом, и светские властители не вмешивались в этот процесс. Однако в V в. властители Италии стали участвовать в выборах, иногда назначая и смещая пап по своему произволу. Византийские императоры считали своим правом распоряжаться папским престолом.

Папы пытались оградить свою независимость от светской власти. Был издан декрет, предававший анафеме всех светских лиц, стремившихся повлиять на выборы пап. В X в. избрание пап проходило под влиянием римской аристократии, а позже — по решению императоров Священной Римской империи. В 1059 г. Николай II утвердил процедуру избрания пап. Отныне они избирались коллегией кардиналов. Однако до конца XII в. императоры формально сохраняли право утверждать избранных кандидатов.

В 1274 г. Григорий Х на соборе в Лионе установил, что папы должны избираться незамедлительно по смерти предыдущего папы конклавом, т. е. коллегией кардиналов, изолированной от внешнего мира. Коллегия кардиналов запирается в зале, который может оставить только после избрания нового папы. Пища выборщика подается через окно. Голоса кардиналы подают письменно. Побеждает кандидат, набравший две трети голосов. Голосовать за одного кандидата более двух раз нельзя. После каждой неудачной попытки выборов составляется новый список до тех пор, пока одно лицо не наберет необходимое количество голосов.

Иллюстрации:

Выборы Папы Римского.

Автор статьи: Г. А. Шмидт