КОНКЛАВ

КОНКЛАВ (франц. conclave - «ли­ца, за­пер­тые вме­сте», от лат. conclave, букв. - за­пи­раю­щая­ся ком­на­та, от при­став­ки con-, оз­на­чаю­щей со­вме­ст­ное дей­ст­вие, и clavis - ключ) - за­кры­тое со­б­ра­ние кар­ди­на­лов, про­хо­дя­щее по­сле смер­ти преж­не­го па­пы Рим­ско­го и по­свя­щён­ное вы­бо­рам но­во­го.

Пер­во­на­чаль­но из­бра­ние па­пы Рим­ско­го осу­ще­ст­в­ля­ли клир и ми­ря­не Ри­ма, а так­же епи­ско­пы со­сед­них го­ро­дов. На­чи­ная с IV века боль­шое влия­ние на вы­бо­ры ста­ли ока­зы­вать свет­ские мо­нар­хи - римские и ви­зантийские им­пе­ра­то­ры, ост­гот­ские ко­ро­ли, ка­ро­линг­ские им­пе­ра­то­ры, пра­ви­те­ли Свя­щен­ной Римской им­пе­рии , ко­ро­ли Фран­ции. Это, а так­же от­сут­ст­вие чёт­кой про­це­ду­ры вы­бо­ров ве­ло к ре­гу­ляр­ным кон­флик­там, из­бра­нию ан­ти­пап. Что­бы ос­ла­бить дав­ле­ние со сто­ро­ны свет­ской вла­сти, па­па Ни­ко­лай II (1059-1061 годы) бул­лой «In nomine Domini» (1059 год) по­ста­но­вил, что из­би­рать па­пу долж­ны толь­ко кар­ди­на­лы, за на­ро­дом и ду­хо­вен­ст­вом Ри­ма ос­та­лось лишь пра­во одоб­ре­ния (acclamatio) вы­бран­но­го кан­ди­да­та (от­ме­не­но па­пой Алек­сан­дром III в 1179 году).

В те­че­ние двух ве­ков вы­бо­ры про­хо­ди­ли от­кры­то. По­сле смер­ти в 1268 году па­пы Кли­мен­та IV (1265-1268 годы) кар­ди­на­лы, со­брав­шие­ся в Ви­тер­бо (го­ро­де, где скон­чал­ся па­па), не мог­ли прий­ти к со­гла­сию бо­лее двух лет. Из­бран­ный в ре­зуль­та­те па­па Гри­го­рий Х (1272-1276 годы), что­бы впредь кар­ди­на­лы бы­ли сво­бод­ны от лю­бо­го влия­ния со сто­ро­ны, кон­сти­ту­ци­ей «Ubi majus pe­ri­culum» от 7.7.1274 рас­по­ря­дил­ся про­во­дить за­кры­тые го­ло­со­ва­ния, по­лу­чив­шие название «конк­ла­вы».

Не­смот­ря на изо­ли­ро­ван­ность кар­ди­на­лов во вре­мя конклава, свет­ская власть всё же име­ла воз­мож­ность вли­ять на ход вы­бо­ров че­рез при­ме­не­ние пра­ва ве­то, ко­то­рое на­кла­ды­ва­лось на не­угод­ную кан­ди­да­ту­ру от име­ни какого-либо ка­то­лического мо­нар­ха. В по­след­ний раз этим пра­вом вос­поль­зо­вал­ся им­пе­ра­тор Ав­ст­ро-Венг­рии в 1903 году. Па­па Пий Х от­ме­нил пра­во ве­то апо­столь­ской кон­сти­ту­ци­ей «Comissum no­bis» (1904 год).

Современные пра­ви­ла про­ве­де­ния конклава в ос­нов­ном ус­та­но­вил па­па Гри­го­рий XV (1621-1623 годы) бул­ла­ми «Aeterni Patris» (1621 год) и «Decet Romanum Pontificem» (1622 год). Су­ще­ст­вен­ные из­ме­не­ния в по­ря­док про­ве­де­ния конклава внёс па­па Па­вел VI , из­дав­ший motu proprio «Ingravescentem aeta­tem» (1970 год), по ко­то­ро­му кар­ди­на­лы, дос­тиг­шие 80-лет­не­го воз­рас­та, ли­ша­лись пра­ва го­ло­са. Апо­столь­ской кон­сти­ту­ци­ей «Romano Pon­tifici eligendo» (1975 год) он оп­ре­де­лил, что чис­ло уча­ст­вую­щих в вы­бо­рах кар­ди­на­лов не долж­но пре­вы­шать 120 человек.

Ны­не по­ря­док про­ве­де­ния конклава ре­гу­лиру­ет­ся апо­столь­ской кон­сти­ту­ци­ей «Uni­versi Dominici gregis» (1996 год) па­пы Иоан­на Пав­ла II и motu proprio «De ali­qui­bus Mutationibus...» (2007 год) па­пы Бе­не­дик­та XVI. Кар­ди­на­лы со­би­ра­ют­ся в Ва­ти­ка­не не ра­нее 15-го и не позд­нее 20-го дня по­сле смер­ти па­пы. Во вре­мя конклава они жи­вут изо­ли­ро­ван­но от внеш­не­го ми­ра. Го­ло­со­ва­ния про­хо­дят 4 раза в день - по два ут­ром и ве­че­ром - в Сик­стин­ской ка­пел­ле. По­сле го­ло­со­ва­ний по­дан­ные бюл­ле­те­ни сжи­га­ют­ся с до­бав­ле­ни­ем осо­бых ма­те­риа­лов, в ре­зуль­та­те че­го из тру­бы над ка­пел­лой идёт чёр­ный или бе­лый дым. Бе­лый дым и звон ко­ло­ко­лов Свя­то­го Пет­ра со­бо­ра воз­ве­ща­ют об из­бра­нии но­во­го па­пы, по­сле че­го его имя объ­яв­ля­ет­ся на пло­ща­ди Св. Пет­ра кар­ди­на­лом-пер­во­диа­ко­ном. Тео­ре­ти­че­ски па­пой мо­жет быть из­бран лю­бой взрос­лый ка­то­лик муж­ско­го по­ла, но на прак­ти­ке с 1389 года он не­из­мен­но из­би­ра­ет­ся из чис­ла кар­ди­на­лов. Для из­бра­ния не­об­хо­ди­мо на­брать 2/3 го­ло­сов. Ес­ли в те­че­ние 12 дней ни­кто не по­лу­чит не­об­хо­ди­мо­го боль­шин­ст­ва го­ло­сов, но­вый па­па мо­жет быть из­бран про­стым боль­шин­ст­вом. Кар­ди­на­лы, рав­но как и уча­ст­вую­щий в конклаве об­слу­жи­ваю­щий пер­со­нал, свя­за­ны обе­том мол­ча­ния обо всём, про­ис­хо­дя­щем на конклав, от не­го их мо­жет ос­во­бо­дить лишь па­па. Кар­ди­на­лы, опо­здав­шие к на­ча­лу конклава, име­ют пра­во прой­ти на не­го, а за­бо­лев­шие во вре­мя конклава кар­ди­на­лы мо­гут его по­ки­нуть..Г. Кры­сов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)