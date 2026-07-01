КОНКЛАВ
КОНКЛАВ (франц. conclave - «лица, запертые вместе», от лат. conclave, букв. - запирающаяся комната, от приставки con-, означающей совместное действие, и clavis - ключ) - закрытое собрание кардиналов, проходящее после смерти прежнего папы Римского и посвящённое выборам нового.
Первоначально избрание папы Римского осуществляли клир и миряне Рима, а также епископы соседних городов. Начиная с IV века большое влияние на выборы стали оказывать светские монархи - римские и византийские императоры, остготские короли, каролингские императоры, правители Священной Римской империи, короли Франции. Это, а также отсутствие чёткой процедуры выборов вело к регулярным конфликтам, избранию антипап. Чтобы ослабить давление со стороны светской власти, папа Николай II (1059-1061 годы) буллой «In nomine Domini» (1059 год) постановил, что избирать папу должны только кардиналы, за народом и духовенством Рима осталось лишь право одобрения (acclamatio) выбранного кандидата (отменено папой Александром III в 1179 году).
В течение двух веков выборы проходили открыто. После смерти в 1268 году папы Климента IV (1265-1268 годы) кардиналы, собравшиеся в Витербо (городе, где скончался папа), не могли прийти к согласию более двух лет. Избранный в результате папа Григорий Х (1272-1276 годы), чтобы впредь кардиналы были свободны от любого влияния со стороны, конституцией «Ubi majus periculum» от 7.7.1274 распорядился проводить закрытые голосования, получившие название «конклавы».
Несмотря на изолированность кардиналов во время конклава, светская власть всё же имела возможность влиять на ход выборов через применение права вето, которое накладывалось на неугодную кандидатуру от имени какого-либо католического монарха. В последний раз этим правом воспользовался император Австро-Венгрии в 1903 году. Папа Пий Х отменил право вето апостольской конституцией «Comissum nobis» (1904 год).
Современные правила проведения конклава в основном установил папа Григорий XV (1621-1623 годы) буллами «Aeterni Patris» (1621 год) и «Decet Romanum Pontificem» (1622 год). Существенные изменения в порядок проведения конклава внёс папа Павел VI, издавший motu proprio «Ingravescentem aetatem» (1970 год), по которому кардиналы, достигшие 80-летнего возраста, лишались права голоса. Апостольской конституцией «Romano Pontifici eligendo» (1975 год) он определил, что число участвующих в выборах кардиналов не должно превышать 120 человек.
Ныне порядок проведения конклава регулируется апостольской конституцией «Universi Dominici gregis» (1996 год) папы Иоанна Павла II и motu proprio «De aliquibus Mutationibus...» (2007 год) папы Бенедикта XVI. Кардиналы собираются в Ватикане не ранее 15-го и не позднее 20-го дня после смерти папы. Во время конклава они живут изолированно от внешнего мира. Голосования проходят 4 раза в день - по два утром и вечером - в Сикстинской капелле. После голосований поданные бюллетени сжигаются с добавлением особых материалов, в результате чего из трубы над капеллой идёт чёрный или белый дым. Белый дым и звон колоколов Святого Петра собора возвещают об избрании нового папы, после чего его имя объявляется на площади Св. Петра кардиналом-перводиаконом. Теоретически папой может быть избран любой взрослый католик мужского пола, но на практике с 1389 года он неизменно избирается из числа кардиналов. Для избрания необходимо набрать 2/3 голосов. Если в течение 12 дней никто не получит необходимого большинства голосов, новый папа может быть избран простым большинством. Кардиналы, равно как и участвующий в конклаве обслуживающий персонал, связаны обетом молчания обо всём, происходящем на конклав, от него их может освободить лишь папа. Кардиналы, опоздавшие к началу конклава, имеют право пройти на него, а заболевшие во время конклава кардиналы могут его покинуть..Г. Крысов.