КОНКИСТА

КОНКИСТА (от исп. conquistar - за­воё­вы­вать) - пе­ри­од за­вое­ва­ния и ко­ло­ни­за­ции ост­ро­вов Ка­риб­ско­го бас­сей­на, Цен­траль­ной, Юж­ной и час­ти Северной Аме­ри­ки ис­пан­ца­ми и пор­ту­галь­ца­ми; тес­но свя­за­на с Ве­ли­ки­ми гео­гра­фи­че­ски­ми от­кры­тия­ми.

В на­чаль­ный пе­ри­од конкиста (1492-1519 год) ис­пан­цы ос­ваи­ва­ли главным образом Ан­тиль­ские о-ва, на­се­лён­ные ин­дей­ски­ми пле­ме­на­ми ара­ва­ков. В 1508 году Х. Пон­се де Ле­он на­чал по­ко­ре­ние о. Сан-Ху­ан (ны­не Пу­эр­то-Ри­ко), в 1509 году Х. де Эс­ки­вель вы­са­дил­ся на о. Ямай­ка, в 1511 году Д. Ве­ла­скес де Ку­эль­яр при­сту­пил к за­вое­ва­нию о. Ку­ба. Ис­пан­цы ис­сле­до­ва­ли св. 7 тыс. км ма­те­ри­ко­во­го по­бе­ре­жья Южной и Центральной Аме­ри­ки - от эс­туа­рия р. Рио-де-ла-Пла­та до п-ова Юка­тан. За ис­клю­че­ни­ем В. Нунь­е­са де Баль­боа, пе­ре­сёк­ше­го в 1513 году Па­нам­ский пе­ре­ше­ек и от­крыв­ше­го Юж­ное море (Ти­хий океан), ис­пан­цы по­на­ча­лу не пред­при­ни­ма­ли по­пы­ток про­дви­нуть­ся в глубь кон­ти­нен­та.

На­ча­ло за­вое­ва­нию Центральной Аме­ри­ки по­ло­жи­ла 4-я экс­пе­ди­ция Х. Ко­лум­ба (1502-1504 годы). В 1523-1526 годыП. де Аль­ва­ра­до по­ко­рил Гва­те­ма­лу; в 1524-1525 годы К. де Оли­да и Э. Кор­тес ис­сле­до­ва­ли тер­ри­то­рию Гон­ду­ра­са; в 1524 году Ф. Эр­нан­дес де Кор­до­ва осно­вал пер­вые по­сто­ян­ные по­се­ле­ния в Ни­ка­ра­гуа.

В 1521 году Э. Кор­тес за­хва­тил сто­ли­цу гос-ва ац­те­ков Те­ноч­тит­лан. В пос­ле­дую­щие го­ды в ре­зуль­та­те не­сколь­ких ло­каль­ных экс­пе­ди­ций, воз­глав­ляе­мых ка­пи­та­на­ми Кор­те­са, ис­пан­цы за­вое­ва­ли Центральную Мек­си­ку. Н. де Гус­ман ус­та­но­вил сев. фор­пост исп. вла­де­ний у вхо­да в Ка­ли­фор­ний­ский залив Ф. де Мон­те­хо на­чал по­ко­ре­ние го­ро­дов-го­су­дарств майя на Юка­та­не (за­вое­ва­ние про­дол­жил его сын).

В 1528 году П. де Нар­ва­эс пред­при­нял экс­пе­ди­цию во Фло­ри­ду. Чет­ве­ро ос­тав­ших­ся в жи­вых её уча­ст­ни­ков во гла­ве с А.Н. Ка­бе­са де Ва­кой в 1529-1536 годы пе­ре­сек­ли юго-западные рай­оны Северной Аме­ри­ки и дос­тиг­ли испанских вла­де­ний в Мек­си­ке. В 1539-1543 годы экс­пе­ди­ция Э. де Со­то пре­одо­ле­ла 4 тыс. км от залива Там­па до восточных от­ро­гов Ска­ли­стых гор. В 1533 году О. Хи­ме­нес от­крыл п-ов Ка­ли­фор­ния. По­след­ней круп­но­мас­штаб­ной за­вое­вательной экс­пе­ди­ци­ей ру­ко­во­дил Ф.В. де Ко­ро­на­до. В 1540-1542 годы он по­ко­рил се­вер Мек­си­ки, от­крыл Боль­шой кань­он р. Ко­ло­ра­до, про­шёл по тер­ри­то­ри­ям совр. шта­тов Ари­зо­на, Нью-Мек­си­ко, Те­хас, пе­ре­сёк Ве­ли­кие рав­ни­ны.

Пер­вые экс­пе­ди­ции по за­вое­ва­нию тер­ри­то­рий Южной Аме­ри­ки бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны нем­ца­ми в конце 1520-х годов с по­бе­ре­жья Ка­риб­ско­го м. (император Карл V от­дал северное по­бе­ре­жье Южной Аме­ри­ки германским бан­ки­рам Фуг­ге­рам и Вель­зе­рам в за­лог по­лу­чен­ных зай­мов). В 1529-1531 годы А. де Аль­фин­гер об­сле­до­вал бе­ре­га оз. Ма­ракай­бо и от­ро­ги гор Сьер­ра-Не­ва­да. В 1531 году Н. Фе­дер­ман от­крыл ве­не­су­эль­ские лья­нос. Ис­сле­до­ва­ние тер­ри­то­рии Ве­не­су­элы про­дол­жи­ли нем­цы Г.Х. фон Шпай­ер (1535-1539 годы) и Ф. фон Гут­тен (1541-1546 годы). Од­но­вре­мен­но в 1531-1532 годы ис­па­нец Д. де Ор­дас под­нял­ся по р. Ори­но­ко от устья вверх по её те­че­нию на ты­ся­чу миль. В 1536-1538 годы Г. Хи­ме­нес де Ке­са­да за­вое­вал бо­га­тую стра­ну чиб­ча-муи­сков (до­ли­ну р. Бо­го­та). В 1541-1542 годы Ф. де Орель­я­на про­плыл по р. Ама­зон­ка от вер­ховь­ев до устья. В 1540 году П. де Валь­ди­вия на­чал за­вое­ва­ние Чи­ли, где встре­тил упор­ное со­про­тив­ле­ние ин­дей­цев-арау­кан.

Экс­пан­сия с ти­хо­оке­ан­ско­го по­бе­ре­жья на­ча­лась в 1532 году. В 1532-1535 годы Ф. Пи­сар­ро за­вое­вал го­су­дар­ст­во ин­ков. Из Пе­ру ис­пан­цы уст­ре­ми­лись на се­вер (экс­пе­ди­ция С. де Бе­лаль­ка­са­ра 1536 год) и на юг - в 1535-1537 годы Д. де Аль­маг­ро по­ко­рил тер­ри­то­рию Бо­ли­вии и, пре­одо­лев Чи­лий­ские Ан­ды, вы­шел к р. Мау­ле. В 1535 году П. Мен­до­са, дви­га­ясь от зал. Гуа­на­ба­ра на ат­лан­тическое по­бе­ре­жье, дос­тиг устья р. Рио-де-ла-Пла­та, где за­ло­жил г. Бу­энос-Ай­рес.

При­ня­то счи­тать, что конкиста Северной Аме­ри­ки и ост­ро­вов Ка­риб­ско­го моря за­вер­ши­лась в 1610 году, Центральной Аме­ри­ки - в 1573 году, Южной Аме­ри­ки - в 1580 году. В 1573 году ука­зом испанского ко­ро­ля Фи­лип­па II тер­мин «конкиста» был ис­клю­чён из официального лек­си­ко­на. Ло­каль­ные ис­сле­до­ва­тель­ско-за­вое­вательной экс­пе­ди­ции пред­при­ни­ма­лись ис­пан­ца­ми вплоть до конца XIX века.

Конкиста осу­ще­ст­в­ля­лась не­зна­чительными си­ла­ми. До 1556 года в Но­вый Свет при­бы­ло от 80 до 100 тыс. человек, из них не бо­лее 10 тыс. человек не­по­сред­ст­вен­но уча­ст­во­ва­ли в конкиста. Кон­ки­ста­до­ры объ­е­ди­ня­лись в не­боль­шие от­ря­ды во гла­ве с аде­лан­та­до, пред­ва­ри­тель­но за­клю­чав­ши­ми ка­пи­ту­ля­ции. Как пра­ви­ло, ко­роль на­зна­чал аде­лан­та­до по­жиз­нен­ным гу­бер­на­то­ром но­во­от­кры­тых зе­мель. Аде­лан­та­до в свою оче­редь брал на се­бя обя­за­тель­ст­ва ут­вер­ждать власть испанской ко­ро­ны, об­ра­щать ин­дей­цев в ка­то­ли­че­ст­во и пла­тить ко­ро­лев­скую кин­ту - 1/5 часть со всех до­хо­дов. По­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во экс­пе­ди­ций осу­ще­ст­в­ля­лось на сред­ст­ва са­мих кон­ки­ста­до­ров; их упор­ст­во в за­вое­ва­нии но­вых тер­ри­то­рий объ­яс­ня­лось в т. ч. стрем­ле­ни­ем оку­пить рас­хо­ды. Час­то по­во­дом для ор­га­ни­за­ции той или иной экс­пе­ди­ции ста­но­ви­лись слу­хи о бо­гат­ст­вах ми­фических стран или рас­ска­зы о со­кро­ви­щах, об­на­ру­жен­ных в уже от­кры­тых зем­лях. Ог­не­стрель­ное ору­жие, ис­поль­зо­ва­ние кон­ни­цы и жё­ст­кая дис­ци­п­ли­на обес­пе­чи­ва­ли кон­ки­ста­до­рам по­бе­ду над мно­го­крат­но пре­вос­хо­дя­щи­ми их си­ла­ми ин­дей­цев.

В ре­зуль­та­те конкиста сло­жи­лось яд­ро Ис­пан­ской ко­ло­ни­аль­ной им­пе­рии. Бы­ли ос­но­ва­ны многие го­ро­да и по­се­ле­ния, соз­да­ны ор­га­ны управ­ле­ния за­воё­ван­ны­ми тер­ри­то­рия­ми, за­ло­же­ны ос­но­вы их эко­но­мич. экс­плуа­та­ции. Раз­ру­ше­ние тра­диционых куль­тур и ис­треб­ле­ние ин­дей­цев со­че­та­лось с т. н. ду­хов­ной конкиста - хри­стиа­ни­за­ци­ей по­ко­рён­но­го на­се­ле­ния, офи­ци­аль­но про­воз­гла­шён­ной гл. це­лью ко­ло­ни­аль­ных за­хва­тов Ис­па­нии (по­след­нее прин­ци­пи­аль­но от­ли­ча­ло конкисту от кре­сто­вых по­хо­дов, Ре­кон­ки­сты, ко­ло­ни­за­ции Северной Аме­ри­ки). Кон­так­ты кон­ки­ста­до­ров с ин­дей­ца­ми пре­до­пре­де­ли­ли ещё два важ­ных по­след­ст­вия конкисты - воз­ник­но­ве­ние но­вых эт­но­сов (в фор­ми­ро­ва­нии ко­то­рых позд­нее при­ня­ли уча­стие африканские не­гры-ра­бы) и куль­тур­ный син­тез. Конкиста и по­сле­до­вав­шие ис­поль­зо­ва­ние недр и экс­плуа­та­ция ин­дей­ско­го на­се­ле­ния соз­да­ли пред­по­сыл­ки для быст­ро­го на­сы­ще­ния ев­ропейской эко­но­ми­ки дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и ста­ли важ­ным фак­то­ром пер­во­на­чаль­но­го на­коп­ле­ния ка­пи­та­ла.

Дополнительная литература:

Свет Я.М. По­след­ний Ин­ка. М., 1964;

Со­зи­на С.А. На го­ри­зон­те Эль­до­ра­до! М., 1972;

Morales Padrón F. Los conquistadores de América. Madrid, 1974;

idem. Teoría y leyes de la conquista. Madrid, 1979;

idem. Historia del descubrimiento y conquista de América. 5 ed. Madrid, 1990;

Descola J. Les conquista­dors. P., 1979;

Aguilar Paredes H. Las guerras de conquista en La­ti­no­américa. Quito, 1980;

Ма­ги­до­вич И.П., Ма­ги­до­вич В. И. Очер­ки по ис­то­рии гео­гра­фи­че­ских от­кры­тий. 3-е изд. М., 1983. Т. 2;

New Iberian world. N. Y., 1984. Vol. 1–5;

Bal­les­te­ros Gaibrois M. La novedad indiana: noticias, informaciones y testimonios del Nuevo Mundo. Madrid, 1987;

De conqui­sta­dores y conquista­dos. Fr./M., 1992;

Beuchot M. La querella de la conquista: una polémica del siglo XVI. Méx., 1992;

Barbosa Sanchez A. Sexo y conquista. Méx., 1994;

Хро­ни­ки от­кры­тия Аме­ри­ки. 500 лет. М., 1998;

Коф­ман А.Ф. Аме­ри­ка не­сбыв­ших­ся чу­дес. М., 2001;

он же. Ры­ца­ри Но­во­го Све­та. М., 2007;

он же. Кор­тес и его ка­пи­та­ны. М., 2007;

Duarte Duarte L. A. Ideales de la misíon medieval en la con­quista de Amе́rica. Madrid, 2001;

Ин­нес Х. Кон­ки­ста­до­ры. М., 2002;

Seven myths of the Spa­nish conquest. N. Y., 2003.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)