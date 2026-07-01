КОНКИСТА
КОНКИСТА (от исп. conquistar - завоёвывать) - период завоевания и колонизации островов Карибского бассейна, Центральной, Южной и части Северной Америки испанцами и португальцами; тесно связана с Великими географическими открытиями.
В начальный период конкиста (1492-1519 год) испанцы осваивали главным образом Антильские о-ва, населённые индейскими племенами араваков. В 1508 году Х. Понсе де Леон начал покорение о. Сан-Хуан (ныне Пуэрто-Рико), в 1509 году Х. де Эскивель высадился на о. Ямайка, в 1511 году Д. Веласкес де Куэльяр приступил к завоеванию о. Куба. Испанцы исследовали св. 7 тыс. км материкового побережья Южной и Центральной Америки - от эстуария р. Рио-де-ла-Плата до п-ова Юкатан. За исключением В. Нуньеса де Бальбоа, пересёкшего в 1513 году Панамский перешеек и открывшего Южное море (Тихий океан), испанцы поначалу не предпринимали попыток продвинуться в глубь континента.
Начало завоеванию Центральной Америки положила 4-я экспедиция Х. Колумба (1502-1504 годы). В 1523-1526 годыП. де Альварадо покорил Гватемалу; в 1524-1525 годы К. де Олида и Э. Кортес исследовали территорию Гондураса; в 1524 году Ф. Эрнандес де Кордова основал первые постоянные поселения в Никарагуа.
В 1521 году Э. Кортес захватил столицу гос-ва ацтеков Теночтитлан. В последующие годы в результате нескольких локальных экспедиций, возглавляемых капитанами Кортеса, испанцы завоевали Центральную Мексику. Н. де Гусман установил сев. форпост исп. владений у входа в Калифорнийский залив Ф. де Монтехо начал покорение городов-государств майя на Юкатане (завоевание продолжил его сын).
В 1528 году П. де Нарваэс предпринял экспедицию во Флориду. Четверо оставшихся в живых её участников во главе с А.Н. Кабеса де Вакой в 1529-1536 годы пересекли юго-западные районы Северной Америки и достигли испанских владений в Мексике. В 1539-1543 годы экспедиция Э. де Сото преодолела 4 тыс. км от залива Тампа до восточных отрогов Скалистых гор. В 1533 году О. Хименес открыл п-ов Калифорния. Последней крупномасштабной завоевательной экспедицией руководил Ф.В. де Коронадо. В 1540-1542 годы он покорил север Мексики, открыл Большой каньон р. Колорадо, прошёл по территориям совр. штатов Аризона, Нью-Мексико, Техас, пересёк Великие равнины.
Первые экспедиции по завоеванию территорий Южной Америки были организованы немцами в конце 1520-х годов с побережья Карибского м. (император Карл V отдал северное побережье Южной Америки германским банкирам Фуггерам и Вельзерам в залог полученных займов). В 1529-1531 годы А. де Альфингер обследовал берега оз. Маракайбо и отроги гор Сьерра-Невада. В 1531 году Н. Федерман открыл венесуэльские льянос. Исследование территории Венесуэлы продолжили немцы Г.Х. фон Шпайер (1535-1539 годы) и Ф. фон Гуттен (1541-1546 годы). Одновременно в 1531-1532 годы испанец Д. де Ордас поднялся по р. Ориноко от устья вверх по её течению на тысячу миль. В 1536-1538 годы Г. Хименес де Кесада завоевал богатую страну чибча-муисков (долину р. Богота). В 1541-1542 годы Ф. де Орельяна проплыл по р. Амазонка от верховьев до устья. В 1540 году П. де Вальдивия начал завоевание Чили, где встретил упорное сопротивление индейцев-араукан.
Экспансия с тихоокеанского побережья началась в 1532 году. В 1532-1535 годы Ф. Писарро завоевал государство инков. Из Перу испанцы устремились на север (экспедиция С. де Белалькасара 1536 год) и на юг - в 1535-1537 годы Д. де Альмагро покорил территорию Боливии и, преодолев Чилийские Анды, вышел к р. Мауле. В 1535 году П. Мендоса, двигаясь от зал. Гуанабара на атлантическое побережье, достиг устья р. Рио-де-ла-Плата, где заложил г. Буэнос-Айрес.
Принято считать, что конкиста Северной Америки и островов Карибского моря завершилась в 1610 году, Центральной Америки - в 1573 году, Южной Америки - в 1580 году. В 1573 году указом испанского короля Филиппа II термин «конкиста» был исключён из официального лексикона. Локальные исследовательско-завоевательной экспедиции предпринимались испанцами вплоть до конца XIX века.
Конкиста осуществлялась незначительными силами. До 1556 года в Новый Свет прибыло от 80 до 100 тыс. человек, из них не более 10 тыс. человек непосредственно участвовали в конкиста. Конкистадоры объединялись в небольшие отряды во главе с аделантадо, предварительно заключавшими капитуляции. Как правило, король назначал аделантадо пожизненным губернатором новооткрытых земель. Аделантадо в свою очередь брал на себя обязательства утверждать власть испанской короны, обращать индейцев в католичество и платить королевскую кинту - 1/5 часть со всех доходов. Подавляющее большинство экспедиций осуществлялось на средства самих конкистадоров; их упорство в завоевании новых территорий объяснялось в т. ч. стремлением окупить расходы. Часто поводом для организации той или иной экспедиции становились слухи о богатствах мифических стран или рассказы о сокровищах, обнаруженных в уже открытых землях. Огнестрельное оружие, использование конницы и жёсткая дисциплина обеспечивали конкистадорам победу над многократно превосходящими их силами индейцев.
В результате конкиста сложилось ядро Испанской колониальной империи. Были основаны многие города и поселения, созданы органы управления завоёванными территориями, заложены основы их экономич. эксплуатации. Разрушение традиционых культур и истребление индейцев сочеталось с т. н. духовной конкиста - христианизацией покорённого населения, официально провозглашённой гл. целью колониальных захватов Испании (последнее принципиально отличало конкисту от крестовых походов, Реконкисты, колонизации Северной Америки). Контакты конкистадоров с индейцами предопределили ещё два важных последствия конкисты - возникновение новых этносов (в формировании которых позднее приняли участие африканские негры-рабы) и культурный синтез. Конкиста и последовавшие использование недр и эксплуатация индейского населения создали предпосылки для быстрого насыщения европейской экономики драгоценными металлами и стали важным фактором первоначального накопления капитала.
Дополнительная литература:
Свет Я.М. Последний Инка. М., 1964;
Созина С.А. На горизонте Эльдорадо! М., 1972;
Morales Padrón F. Los conquistadores de América. Madrid, 1974;
idem. Teoría y leyes de la conquista. Madrid, 1979;
idem. Historia del descubrimiento y conquista de América. 5 ed. Madrid, 1990;
Descola J. Les conquistadors. P., 1979;
Aguilar Paredes H. Las guerras de conquista en Latinoamérica. Quito, 1980;
Магидович И.П., Магидович В. И. Очерки по истории географических открытий. 3-е изд. М., 1983. Т. 2;
New Iberian world. N. Y., 1984. Vol. 1–5;
Ballesteros Gaibrois M. La novedad indiana: noticias, informaciones y testimonios del Nuevo Mundo. Madrid, 1987;
De conquistadores y conquistados. Fr./M., 1992;
Beuchot M. La querella de la conquista: una polémica del siglo XVI. Méx., 1992;
Barbosa Sanchez A. Sexo y conquista. Méx., 1994;
Хроники открытия Америки. 500 лет. М., 1998;
Кофман А.Ф. Америка несбывшихся чудес. М., 2001;
он же. Рыцари Нового Света. М., 2007;
он же. Кортес и его капитаны. М., 2007;
Duarte Duarte L. A. Ideales de la misíon medieval en la conquista de Amе́rica. Madrid, 2001;
Иннес Х. Конкистадоры. М., 2002;
Seven myths of the Spanish conquest. N. Y., 2003.