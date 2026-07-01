КОНИЙСКИЙ (РУМСКИЙ) СУЛТАНАТ

КОНИ́ЙСКИЙ (РУ́МСКИЙ) СУЛТАНА́Т - ико­ний­ский, Сель­джук­ский сул­та­нат. Тюркское го­су­дар­ст­во в Ма­лой Азии в конце XI - начале XIV веков.

Воз­ник­ло на зем­лях, за­воё­ван­ных сель­джу­ка­ми у Ви­зантийской им­пе­рии в 1071-1781 годы (у арабских и персидских ав­то­ров - Рум).

Пер­во­на­чаль­но сто­ли­цей Конийского (Румнского) султаната (1081-1097 годы) был Из­ник (Ни­кея), за­тем Ко­нья ( Ико­ний ). В XII веке сул­та­ны Ко­ньи из ди­на­стии Сель­джу­ки­дов Ру­ма ве­ли борь­бу за гос­под­ство в Ма­лой Азии с другими ко­чев­ни­ка­ми и от­ря­да­ми га­зи. Наи­боль­ше­го рас­цве­та Конийский (Румский) султанат дос­тиг в первой половие XIII века с объ­е­ди­не­ни­ем всех тюркменских пле­мён Ана­то­лии под вла­стью ко­ний­ско­го сул­та­на Ала ад-Ди­на Кей-Ку­ба­да (пра­вил в 1219-1236 годы).

В ус­ло­ви­ях монгольских за­вое­ва­ний в Центральной Азии в Конийском (Румском) султанате на­шли убе­жище многие вы­даю­щие­ся тео­ло­ги, учё­ные, ар­хи­тек­то­ры и ре­мес­лен­ни­ки из Ма­ве­ран­нах­ра, Ира­на , Бал­ха, Хо­ра­са­на и др. То­гда же Ко­нья ста­ла цен­тром му­сульманского мис­ти­циз­ма.

По­сле по­ра­же­ния от мон­го­лов в 1243 году Конийский (Румский) султанат стал вас­саль­ным вла­де­ни­ем дер­жа­вы Ху­ла­гуи­дов. С ут­ра­той не­за­ви­си­мо­сти Конийский (Румский) султанат по­сте­пен­но при­шёл в упа­док и к 1307 году рас­пал­ся на ряд кня­жеств. Од­но из них - бей­лик (ок­руг) Ос­ма­на, на­хо­див­ший­ся на западной гра­ни­це вла­де­ний Конийского (Румского) султаната, стал ядром об­ра­зо­вав­ше­го­ся в начале XIV века. Ос­ман­ско­го го­су­дар­ст­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)