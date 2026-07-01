КОНИЙСКИЙ (РУМСКИЙ) СУЛТАНАТ
КОНИ́ЙСКИЙ (РУ́МСКИЙ) СУЛТАНА́Т - иконийский, Сельджукский султанат. Тюркское государство в Малой Азии в конце XI - начале XIV веков.
Возникло на землях, завоёванных сельджуками у Византийской империи в 1071-1781 годы (у арабских и персидских авторов - Рум).
Первоначально столицей Конийского (Румнского) султаната (1081-1097 годы) был Изник (Никея), затем Конья (Иконий). В XII веке султаны Коньи из династии Сельджукидов Рума вели борьбу за господство в Малой Азии с другими кочевниками и отрядами гази. Наибольшего расцвета Конийский (Румский) султанат достиг в первой половие XIII века с объединением всех тюркменских племён Анатолии под властью конийского султана Ала ад-Дина Кей-Кубада (правил в 1219-1236 годы).
В условиях монгольских завоеваний в Центральной Азии в Конийском (Румском) султанате нашли убежище многие выдающиеся теологи, учёные, архитекторы и ремесленники из Мавераннахра, Ирана, Балха, Хорасана и др. Тогда же Конья стала центром мусульманского мистицизма.
После поражения от монголов в 1243 году Конийский (Румский) султанат стал вассальным владением державы Хулагуидов. С утратой независимости Конийский (Румский) султанат постепенно пришёл в упадок и к 1307 году распался на ряд княжеств. Одно из них - бейлик (округ) Османа, находившийся на западной границе владений Конийского (Румского) султаната, стал ядром образовавшегося в начале XIV века. Османского государства.