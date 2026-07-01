КОНИССКИЙ ГЕОРГИЙ
КОНИССКИЙ ГЕОРГИЙ (Григорий Осипович (Иосифович)) - украинский и белорусский церковный и общественный деятель, писатель.
Родился в семье сотенного урядника. Окончил Киево-Могилянскую академию (1743 год); с 1745 года её профессор, затем ректор (1752-1755 годы).
Пострижен в монахи в Киево-Печерской лавре (1744 году). С 1751 года профессор богословия, настоятель Киевского Братского Богоявленского монастыря. В курсах пиитики и философии проявил себя как представитель раннего украинского Просветительства; сторонник «просвещённого разума», «всесильной логики» (стихотворение «Похвала логике» включено Кониский Георгий в его филоские лекции). Поощрял занятия студентов музыкой и живописью, составил программы ряда академических курсов.
После смерти в 1754 году еп. Могилёвского Иеронима (Волчанского), возглавлявшего единственную православную епархию на территории Речи Посполитой, посвящён в сан еп. Могилёвского (1755 год); с 1783 года архиепископ, член Святейшего Синода.
Основал в Могилёве духовную семинарию и типографию (1757 год). Г. Конисский активно противостоял насаждению католичества и униатства в Белоруссии. Собрал и издал книгу «Права и вольности исповедующих греко-восточную веру в Польше и Литве» (1767 год; на польском языке), используемую православными в тяжбах с униатами и католиками.
В 1762 году Конисский Георгий был приглашён на коронацию Екатерины II, где произнёс речь, ставшую манифестом лояльности западно-русского духовенства России.
В 1765 году приехал в Варшаву для представления королю Станиславу Августу Понятовскому, где выступил с речью о тяжёлом положении некатоликов (прежде всего православных), которая была переведена на ряд европ. языков и неоднократно переиздавалась как образец веротерпимости. Подал королю «Мемориал об обидах православным», способствовал принятию ряда законодат. актов, защищающих некатолич. население Речи Посполитой. В 1768 году стал членом смешанного суда для разбора споров между католиками и диссидентами. После 1-го раздела Польши (1772 год) активно занимался присоединением униатов.
Литературная деятельность Г. Конисского развивалась в русле барокко: аллегорическая драма-моралите «Воскресение мёртвых» (1746 год), интермедии, канты, проповеди, эпитафии, переводы псалмов. Автор руководства для священников «О должностях пресвитеров приходских» (1776 год). Долгое время Г. Конисскому приписывалось историческое сочинение «История русов или Малой России» (опубликовано в 1846 году; подлинное авторство не установлено).
Причислен к лику местночтимых святых Белорусского экзархата РПЦ в 1993 году. День памяти - в Соборе Белорусских святых (3-е воскресенье после Пятидесятницы).
Сочинения:
Собр. соч. 2-е изд. СПб., 1861. Ч. 1–2.