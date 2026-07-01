КОНИССКИЙ ГЕОРГИЙ

КОНИССКИЙ ГЕОРГИЙ (Гри­го­рий Оси­по­вич (Ио­си­фо­вич)) - украинский и бе­ло­русский цер­ков­ный и об­щественный дея­тель, пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье со­тен­но­го уряд­ни­ка. Окон­чил Кие­во-Мо­ги­лян­скую ака­де­мию (1743 год); с 1745 года её про­фес­сор, за­тем рек­тор (1752-1755 годы).

По­стри­жен в мо­на­хи в Кие­во-Пе­чер­ской лав­ре (1744 году). С 1751 года профессор бо­го­сло­вия, на­стоя­тель Ки­ев­ско­го Брат­ско­го Бо­го­яв­лен­ско­го монастыря. В кур­сах пии­ти­ки и фи­ло­со­фии про­явил се­бя как пред­ста­ви­тель ран­не­го украинского Про­све­ти­тель­ст­ва; сто­рон­ник «про­све­щён­но­го ра­зу­ма», «все­силь­ной ло­ги­ки» (стихотворение «По­хва­ла ло­ги­ке» вклю­че­но Кониский Георгий в его фи­лоские лек­ции). По­ощ­рял за­ня­тия сту­ден­тов му­зы­кой и жи­во­пи­сью, со­ста­вил про­грам­мы ря­да ака­де­мических кур­сов.

По­сле смер­ти в 1754 году еп. Мо­ги­лёв­ско­го Ие­ро­ни­ма (Вол­чан­ско­го), воз­глав­ляв­ше­го един­ст­вен­ную пра­во­слав­ную епар­хию на тер­ри­то­рии Ре­чи По­спо­ли­той , по­свя­щён в сан еп. Мо­ги­лёв­ско­го (1755 год); с 1783 года ар­хи­епи­скоп, член Свя­тей­ше­го Си­но­да.

Ос­но­вал в Мо­ги­лё­ве ду­хов­ную се­ми­на­рию и ти­по­гра­фию (1757 год). Г. Конисский ак­тив­но про­ти­во­сто­ял на­са­ж­де­нию ка­то­ли­че­ст­ва и уни­ат­ст­ва в Бе­ло­рус­сии. Со­брал и из­дал книгу «Пра­ва и воль­но­сти ис­по­ве­дую­щих гре­ко-вос­точ­ную ве­ру в Поль­ше и Лит­ве» (1767 год; на польском язы­ке), ис­поль­зуе­мую пра­во­слав­ны­ми в тяж­бах с униа­та­ми и ка­то­ли­ка­ми.

В 1762 году Конисский Георгий был при­гла­шён на ко­ро­на­цию Ека­те­ри­ны II , где про­из­нёс речь, став­шую ма­ни­фе­стом ло­яль­но­сти западно-русского ду­хо­вен­ст­ва Рос­сии.

В 1765 году прие­хал в Вар­ша­ву для пред­став­ле­ния ко­ро­лю Ста­ни­сла­ву Ав­гу­сту По­ня­тов­ско­му, где вы­сту­пил с ре­чью о тя­жё­лом по­ло­же­нии не­ка­то­ли­ков (пре­ж­де все­го пра­во­слав­ных), ко­то­рая бы­ла пе­ре­ве­де­на на ряд ев­роп. язы­ков и не­од­но­крат­но пе­ре­из­дава­лась как об­ра­зец ве­ро­тер­пи­мо­сти. По­дал ко­ро­лю «Ме­мо­ри­ал об оби­дах пра­во­слав­ным», спо­соб­ст­во­вал при­ня­тию ря­да за­ко­но­дат. ак­тов, за­щи­щаю­щих не­ка­то­лич. на­се­ле­ние Ре­чи По­спо­ли­той. В 1768 году стал чле­ном сме­шан­но­го су­да для раз­бо­ра спо­ров ме­ж­ду ка­то­ли­ка­ми и дис­си­ден­та­ми. По­сле 1-го раз­де­ла Поль­ши (1772 год) ак­тив­но за­ни­мал­ся при­сое­ди­не­ни­ем униа­тов.

Литературная дея­тель­ность Г. Конисского раз­ви­ва­лась в рус­ле ба­рок­ко: ал­ле­го­рическая дра­ма-мо­ра­ли­те «Вос­кре­се­ние мёрт­вых» (1746 год), ин­тер­ме­дии, кан­ты, про­по­ве­ди , эпи­та­фии, пе­ре­во­ды псал­мов. Ав­тор ру­ко­во­дства для свя­щен­ни­ков «О долж­но­стях пре­сви­те­ров при­ход­ских» (1776 год). Дол­гое вре­мя Г. Конисскому при­пи­сы­ва­лось ис­то­рическое сочинение «Ис­то­рия ру­сов или Ма­лой Рос­сии» (опубликовано в 1846 году; под­лин­ное ав­тор­ст­во не ус­та­нов­ле­но).

При­чис­лен к ли­ку ме­ст­ноч­ти­мых свя­тых Бе­ло­русского эк­зар­ха­та РПЦ в 1993 году. День па­мя­ти - в Со­бо­ре Бе­ло­русских свя­тых (3-е вос­кре­се­нье по­сле Пя­ти­де­сят­ни­цы).

Сочинения:

Собр. соч. 2-е изд. СПб., 1861. Ч. 1–2.