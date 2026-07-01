КОНИНКСЛО ГИЛЛИС ВАН

КОНИНКСЛО (van Coninxloo) ГИЛЛИС ВАН - ни­дерландский жи­во­пи­сец.

Наи­бо­лее из­вест­ный пред­ста­ви­тель ди­на­стии Ко­нин­кс­ло.

Учил­ся в Ан­твер­пе­не у П.К. ван Аль­ста, в 1562 году со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие во Фран­цию , по­се­тил Па­риж и Ор­ле­ан. По воз­вра­ще­нии ра­бо­тал в Ан­твер­пе­не (до 1585 года); по­сле за­хва­та го­ро­да испанскими вой­ска­ми вме­сте с другими каль­ви­ни­ста­ми вы­ну­ж­ден был бе­жать в Северные Ни­дер­лан­ды, а за­тем в Гер­ма­нию, где стал ве­ду­щим мас­те­ром т. н. фран­кен­таль­ской шко­лы (груп­пы ху­дож­ни­ков-пей­за­жи­стов из Флан­д­рии и Бра­бан­та, ра­бо­тав­ших в г. Фран­кен­таль по за­ка­зам ан­твер­пен­ских эмиг­ран­тов), а так­же со­зда­вал кар­то­ны для ме­ст­ной шпа­лер­ной ма­ну­фак­ту­ры. С 1595 года жил в Ам­стер­да­ме.

Соз­дан­ная во Фран­кен­та­ле кар­ти­на «Пей­заж с пра­во­су­ди­ем Ми­да­са» (1588 год, КГ, Дрез­ден; фи­гу­ры пер­во­го пла­на на­пи­са­ны К. ван Ман­де­ром ) об­на­ру­жи­ва­ет час­тич­ную связь с тра­ди­ци­ей ни­дерл. па­но­рам­но­го пей­за­жа середины XVI века. В даль­ней­шем Г. ван Конинксло ото­шёл от неё, раз­ра­ба­ты­вая тип ге­ро­ического пей­за­жа, при­даю­ще­го ре­аль­ным ви­дам гран­ди­оз­ный и идеа­ли­зи­рую­щий ха­рак­тер («Гор­ный пей­заж с реч­ной до­ли­ной и про­ро­ком Оси­ей», ак­ва­рель, Му­зей Ф. Май­е­ра ван ден Бер­га, Ан­твер­пен), а так­же лес­ной пей­заж, в ко­то­ром от бес­край­них па­но­рам об­ра­тил­ся к замк­ну­тым сце­нам, дос­ти­гая в них един­ст­ва ме­ж­ду фи­гу­ра­ми и при­род­ной сре­дой («Лес­ной пей­заж с То­ви­ей и ан­ге­лом», «Пей­заж», Му­зей изящ­ных ис­кусств, Страс­бур; «Пей­заж с Ле­то и ли­кий­ски­ми кре­сть­я­на­ми», Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург).

Со­брал кол­лек­цию ни­дерландской жи­во­пи­си, вклю­чая ра­бо­ты И. Бос­ха , П. Брей­ге­ля Стар­ше­го, Ф. Фло­ри­са, П. Бри­ля, И. Па­ти­ни­ра. Г. ван Конинксло внёс зна­чительный вклад в раз­ви­тие ни­дерл. пей­за­жа; его уче­ни­ка­ми бы­ли Х. Се­герс, Э. ван де Вел­де, его влия­ние ис­пы­та­ли Х. Авер­камп и другие ху­дож­ни­ки.

Иллюстрации:

Г. ван Ко­нинк­сло. «Гор­ный пей­зажс реч­ной до­ли­нойи про­ро­ком Оси­ей». Ак­ва­рель. Кон. 16 – нач. 17 вв. Му­зей Ф. Май­ера ван ден Бер­га (Ант­вер­пен). Архив БРЭ.