КОНИНКСЛО ГИЛЛИС ВАН
КОНИНКСЛО (van Coninxloo) ГИЛЛИС ВАН - нидерландский живописец.
Наиболее известный представитель династии Конинксло.
Учился в Антверпене у П.К. ван Альста, в 1562 году совершил путешествие во Францию, посетил Париж и Орлеан. По возвращении работал в Антверпене (до 1585 года); после захвата города испанскими войсками вместе с другими кальвинистами вынужден был бежать в Северные Нидерланды, а затем в Германию, где стал ведущим мастером т. н. франкентальской школы (группы художников-пейзажистов из Фландрии и Брабанта, работавших в г. Франкенталь по заказам антверпенских эмигрантов), а также создавал картоны для местной шпалерной мануфактуры. С 1595 года жил в Амстердаме.
Созданная во Франкентале картина «Пейзаж с правосудием Мидаса» (1588 год, КГ, Дрезден; фигуры первого плана написаны К. ван Мандером) обнаруживает частичную связь с традицией нидерл. панорамного пейзажа середины XVI века. В дальнейшем Г. ван Конинксло отошёл от неё, разрабатывая тип героического пейзажа, придающего реальным видам грандиозный и идеализирующий характер («Горный пейзаж с речной долиной и пророком Осией», акварель, Музей Ф. Майера ван ден Берга, Антверпен), а также лесной пейзаж, в котором от бескрайних панорам обратился к замкнутым сценам, достигая в них единства между фигурами и природной средой («Лесной пейзаж с Товией и ангелом», «Пейзаж», Музей изящных искусств, Страсбур; «Пейзаж с Лето и ликийскими крестьянами», Эрмитаж, Санкт-Петербург).
Собрал коллекцию нидерландской живописи, включая работы И. Босха, П. Брейгеля Старшего, Ф. Флориса, П. Бриля, И. Патинира. Г. ван Конинксло внёс значительный вклад в развитие нидерл. пейзажа; его учениками были Х. Сегерс, Э. ван де Велде, его влияние испытали Х. Аверкамп и другие художники.
Иллюстрации:
Г. ван Конинксло. «Горный пейзажс речной долинойи пророком Осией». Акварель. Кон. 16 – нач. 17 вв. Музей Ф. Майера ван ден Берга (Антверпен). Архив БРЭ.