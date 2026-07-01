КОНИНК ФИЛИПС

КОНИНК (Koninck) ФИЛИПС - голландский жи­во­пи­сец.

Учил­ся у сво­его стар­ше­го бра­та Яко­ба Ко­нин­ка (около 1614-1615 годов - по­сле 3 июня 1690 года) в Рот­тер­да­ме до 1640 года.

С 1642 года жил в Ам­стер­да­ме.

В ран­них жан­ро­вых ра­бо­тах Ф. Конинк от­ра­зи­лось влия­ние жи­во­пи­си А. Брау­эра, од­на­ко наи­бо­лее силь­ное воз­дей­ст­вие на мас­те­ра ока­за­ли пей­за­жи Рем­бранд­та 1630-х годов. В со­от­вет­ст­вии с тра­ди­ция­ми голландской жи­во­пи­си XVII века. Ф. Конинк при­дер­жи­вал­ся уз­кой спе­циа­ли­за­ции. Он соз­да­вал пей­за­жи, варь­и­рую­щие од­ну и ту же ком­по­зиционную схе­му: па­но­ра­ма, за­фик­си­ро­ван­ная с очень вы­со­кой точ­ки зре­ния, с диа­го­наль­но вы­стро­ен­ным пер­вым пла­ном и го­ри­зон­таль­ным даль­ним, ко­то­рые свя­за­ны меж­ду со­бой из­ви­ли­стой ре­кой; око­ло двух тре­тей по­лот­на за­ни­ма­ет изо­бра­же­ние не­ба.

Па­но­ра­мы Ф. Конинка, как пра­ви­ло, яв­ля­ют­ся во­об­ра­жае­мы­ми, од­на­ко на­по­ми­на­ют ре­аль­ные ланд­шаф­ты Гел­дер­лан­да («Вид на ре­ку Ва­ал близ Бе­ка», 1654 год, Национальный му­зей, Ко­пен­га­ген; «Реч­ной пей­заж с пес­ча­ным хол­мом», 1664 год, Му­зей Бой­ман­са - ван Бё­нин­ге­на, Рот­тер­дам; «Вид в Гел­дер­лан­де», ГМИИ, и др.). По­ми­мо пей­за­жей, со­хра­ни­лось несколько про­из­ве­де­ний Ф. Конинка других жан­ров: ав­то­порт­рет (1667 год, га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция ), порт­реты, жан­ро­вые («Швея», 1671 год, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург) и биб­лей­ские сце­ны, а так­же около 300 ри­сун­ков, в основных пе­ро­вых, и несколько гра­вюр.

Ра­бо­ты Ф. Конинка, в ко­то­рых раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся про­бле­мы то­наль­но­го ко­ло­ри­та, мо­но­хром­ной жи­во­пи­си, жи­во­пис­ной пе­ре­да­чи све­то­воз­душ­ной сре­ды, от­но­сят­ся к чис­лу луч­ших про­из­ве­де­ний пей­заж­но­го жан­ра голландской жи­во­пи­си XVII века.

Иллюстрации:

Ф. Ко­нинк. «Реч­ной пей­зажс пес­ча­ным хол­мом». 1664. Му­зей Бой­ман­са – ван Бё­нин­ге­на (Рот­тер­дам). Архив БРЭ.