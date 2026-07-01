КОНИНК ФИЛИПС
КОНИНК (Koninck) ФИЛИПС - голландский живописец.
Учился у своего старшего брата Якоба Конинка (около 1614-1615 годов - после 3 июня 1690 года) в Роттердаме до 1640 года.
С 1642 года жил в Амстердаме.
В ранних жанровых работах Ф. Конинк отразилось влияние живописи А. Брауэра, однако наиболее сильное воздействие на мастера оказали пейзажи Рембрандта 1630-х годов. В соответствии с традициями голландской живописи XVII века. Ф. Конинк придерживался узкой специализации. Он создавал пейзажи, варьирующие одну и ту же композиционную схему: панорама, зафиксированная с очень высокой точки зрения, с диагонально выстроенным первым планом и горизонтальным дальним, которые связаны между собой извилистой рекой; около двух третей полотна занимает изображение неба.
Панорамы Ф. Конинка, как правило, являются воображаемыми, однако напоминают реальные ландшафты Гелдерланда («Вид на реку Ваал близ Бека», 1654 год, Национальный музей, Копенгаген; «Речной пейзаж с песчаным холмом», 1664 год, Музей Бойманса - ван Бёнингена, Роттердам; «Вид в Гелдерланде», ГМИИ, и др.). Помимо пейзажей, сохранилось несколько произведений Ф. Конинка других жанров: автопортрет (1667 год, галерея Уффици, Флоренция), портреты, жанровые («Швея», 1671 год, Эрмитаж, Санкт-Петербург) и библейские сцены, а также около 300 рисунков, в основных перовых, и несколько гравюр.
Работы Ф. Конинка, в которых разрабатываются проблемы тонального колорита, монохромной живописи, живописной передачи световоздушной среды, относятся к числу лучших произведений пейзажного жанра голландской живописи XVII века.
Иллюстрации:
Ф. Конинк. «Речной пейзажс песчаным холмом». 1664. Музей Бойманса – ван Бёнингена (Роттердам). Архив БРЭ.