КОНИН

КОНИН (Konin) - го­род в центральной час­ти Поль­ши , в Ве­ли­ко­поль­ском вое­вод­ст­ве.

Население 79,3 тыс. человек (2009 год). Рас­по­ло­жен на юго-восточной ок­раи­не Ку­яв­ско­го по­озе­рья, на р. Вар­та (пра­вый при­ток Од­ры). Узел ав­то­до­рог, в т. ч. ав­то­ма­ги­страль Вар­ша­ва - Поз­нань (часть меж­ду­народной ав­то­стра­ды Мо­ск­ва - Бер­лин); железнодорожная стан­ция на ли­нии Мо­ск­ва - Бер­лин. Реч­ной порт, се­тью ка­на­лов и озёр свя­зан с по­бе­режь­ем Бал­тий­ско­го мо­ря.

Ос­но­ван в XII веке на Ян­тар­ном пу­ти. Около 1293 года по­лу­чил городское пра­во. В 1331 году пол­но­стью унич­то­жен кре­сто­нос­ца­ми, вновь от­стро­ен и ук­ре­п­лён польским ко­ро­лём Ка­зи­ми­ром III Ве­ли­ким. В XV - начале XVII веков важ­ный куль­тур­ный, ре­мес­лен­ный (про­изводство сук­на) и тор­го­вый центр. В 1793 году ото­шёл к Прус­сии, вклю­чён в со­став пров. Южная Прус­сия. С 1807 года в Вар­шав­ском кня­же­ст­ве. По ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов пе­ре­дан в Цар­ст­во Поль­ское, один из основных цен­тров Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годоы. В 1939-1945 годы ан­нек­си­ро­ван Гер­ма­ни­ей, вхо­дил в гау Вар­те­ланд, до 1940 года в Конине су­ще­ст­во­ва­ло круп­ное ев­рей­ское гет­то. В 1975-1998 годы сто­ли­ца од­но­именного вое­вод­ст­ва.

В ста­рой час­ти Конина, на ле­вом бе­ре­гу Вар­ты, со­хра­ни­лись: ста­рей­ший в Поль­ше вер­сто­вой столб (1151 год); го­тический кос­тёл Св. Вар­фо­ло­мея (вторая половина XIV-XV века) с позд­не­ре­нес­санс­ной ча­сов­ней (1607 год); мо­на­стыр­ский ком­плекс, в т. ч. мо­на­стырь фран­ци­скан­цев (1733 год) и ба­роч­ный кос­тёл Св. Ма­рии Ма­гда­ле­ны (1727 год); еван­ге­лический кос­тёл Св. Ду­ха (1853-1854 годы) в сти­ле нео­ро­ман­тиз­ма с ко­ло­коль­ней (1872 год); ра­ту­ша в сти­ле клас­си­циз­ма (1796-1803 годы) и ком­плекс зда­ний бывшего рын­ка (XVI-XIX века); си­на­го­га (1825-1829 годы, северная часть для жен­щин при­строе­на в 1883 году). В рай­оне Гос­ла­ви­це - го­тический кос­тёл Св. апо­сто­ла Ан­д­рея (начало XV века; ча­стич­но раз­ру­шен в XVII веке; вос­ста­нов­лен в 1755-1775 годы); го­тический за­мок вла­дель­ца бывшего се­ла, по­знань­ско­го еп. Анд­жея Лас­ко­жа (1420-1426 годы; экс­по­зи­ция Ок­руж­но­го му­зея Конина); не­оба­роч­ный кос­тёл Св. Вой­це­ха (1905-1914 годы). Парк им. Ф. Шо­пе­на (1843 год); ми­ни-зоо­парк (1986 год). Центр от­ды­ха на оз. Понт­нов­ское.

На­уч­но-про­из­водственый центр спир­то­во­доч­ной промышленноти «Polmos». Фи­лиа­лы и от­де­ле­ния ву­зов: Выс­шей шко­лы тор­го­во­го де­ла (1994 год) и Выс­шей гу­ма­ни­тар­но-эко­но­мической шко­лы (2002 год) в Лод­зи; Выс­шей шко­лы со­ци­аль­ных на­ук (2005 год), По­ли­тех­нического университета, Эко­но­мического университета в По­зна­ни; Университета им. Н. Ко­пер­ни­ка в То­ру­ни; Государственная выс­шая профессиональная шко­ла (1998 год). Ок­руж­ной му­зей (ос­но­ван в 1956 году как ре­гио­наль­ный, с 1966 года му­зей бу­ро­уголь­но­го бас­сей­на Ко­нин, с 1975 года современное название). Про­во­дит­ся дет­ский фес­ти­валь пес­ни и тан­ца (с 1979 года).

До­бы­ча бу­ро­го уг­ля (карь­ер «Понт­нув»). Про­изводство алю­ми­ние­во­го про­ка­та (пред­при­ятие ком­па­нии «Aluminium Ko­nin - Impexmetal»), промышленного обо­ру­до­ва­ния, за­пас­ных час­тей и ме­тал­ло­кон­струк­ций («Fugo»), строй­ма­те­риа­лов. Ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щая («Agtos Pol­ska», «Re­mal», «Kupsik»), швей­ная, пи­ще­вая (про­изводство са­ха­ра, мо­лоч­ных про­дук­тов, на­пит­ков и кон­цен­тра­тов) промышленность. ТЭС «Pᶐtnów» (1600 МВт) и «Konin» (583 МВт).

В ок­ре­ст­но­стях Конина - Над­вар­чан­ский ланд­шафт­ный парк (1995 год), при­род­ные за­каз­ни­ки.

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