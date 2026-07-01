КОНИН
КОНИН (Konin) - город в центральной части Польши, в Великопольском воеводстве.
Население 79,3 тыс. человек (2009 год). Расположен на юго-восточной окраине Куявского поозерья, на р. Варта (правый приток Одры). Узел автодорог, в т. ч. автомагистраль Варшава - Познань (часть международной автострады Москва - Берлин); железнодорожная станция на линии Москва - Берлин. Речной порт, сетью каналов и озёр связан с побережьем Балтийского моря.
Основан в XII веке на Янтарном пути. Около 1293 года получил городское право. В 1331 году полностью уничтожен крестоносцами, вновь отстроен и укреплён польским королём Казимиром III Великим. В XV - начале XVII веков важный культурный, ремесленный (производство сукна) и торговый центр. В 1793 году отошёл к Пруссии, включён в состав пров. Южная Пруссия. С 1807 года в Варшавском княжестве. По решению Венского конгресса 1814-1815 годов передан в Царство Польское, один из основных центров Польского восстания 1863-1864 годоы. В 1939-1945 годы аннексирован Германией, входил в гау Вартеланд, до 1940 года в Конине существовало крупное еврейское гетто. В 1975-1998 годы столица одноименного воеводства.
В старой части Конина, на левом берегу Варты, сохранились: старейший в Польше верстовой столб (1151 год); готический костёл Св. Варфоломея (вторая половина XIV-XV века) с позднеренессансной часовней (1607 год); монастырский комплекс, в т. ч. монастырь францисканцев (1733 год) и барочный костёл Св. Марии Магдалены (1727 год); евангелический костёл Св. Духа (1853-1854 годы) в стиле неоромантизма с колокольней (1872 год); ратуша в стиле классицизма (1796-1803 годы) и комплекс зданий бывшего рынка (XVI-XIX века); синагога (1825-1829 годы, северная часть для женщин пристроена в 1883 году). В районе Гославице - готический костёл Св. апостола Андрея (начало XV века; частично разрушен в XVII веке; восстановлен в 1755-1775 годы); готический замок владельца бывшего села, познаньского еп. Анджея Ласкожа (1420-1426 годы; экспозиция Окружного музея Конина); необарочный костёл Св. Войцеха (1905-1914 годы). Парк им. Ф. Шопена (1843 год); мини-зоопарк (1986 год). Центр отдыха на оз. Понтновское.
Научно-производственый центр спиртоводочной промышленноти «Polmos». Филиалы и отделения вузов: Высшей школы торгового дела (1994 год) и Высшей гуманитарно-экономической школы (2002 год) в Лодзи; Высшей школы социальных наук (2005 год), Политехнического университета, Экономического университета в Познани; Университета им. Н. Коперника в Торуни; Государственная высшая профессиональная школа (1998 год). Окружной музей (основан в 1956 году как региональный, с 1966 года музей буроугольного бассейна Конин, с 1975 года современное название). Проводится детский фестиваль песни и танца (с 1979 года).
Добыча бурого угля (карьер «Понтнув»). Производство алюминиевого проката (предприятие компании «Aluminium Konin - Impexmetal»), промышленного оборудования, запасных частей и металлоконструкций («Fugo»), стройматериалов. Металлообрабатывающая («Agtos Polska», «Remal», «Kupsik»), швейная, пищевая (производство сахара, молочных продуктов, напитков и концентратов) промышленность. ТЭС «Pᶐtnów» (1600 МВт) и «Konin» (583 МВт).
В окрестностях Конина - Надварчанский ландшафтный парк (1995 год), природные заказники.