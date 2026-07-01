КОНИ ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ
КОНИ ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ - русский драматург, историк театра.
Отец А.Ф. Кони. Родился в купеческой семье. В 1827-1833 годы учился в Московском университете (на медицинском факультете; затем перешёл на словесное отделение).
Преподавал историю в 1-м кадетском корпусе в Москве, с 1836 года - во 2-м кадетском корпусе в Санкт-Петербурге. Получил известность как автор водевилей («Принц с хохлом, бельмом и горбом», пост. 1833 год; «Муж в камине, а жена в гостях», пост. 1834 год; «Девушка-гусар», пост. 1836 год; «Беда от сердца и горе от ума», пост. 1851 год; и др.), отмеченных остроумием, злободневностью, яркими характеристиками типов в духе натуральной школы, порой - сатирической язвительностью (водевиль «Петербургские квартиры», пост. 1840 год, где в образе циничного журналиста Задарина изображён Ф.В. Булгарин).
Был редактором театральных журналов «Пантеон русского и всех европейских театров» (1840-1841 годы), «Репертуар и Пантеон театров» (1847 год), «Пантеон и Репертуар русской сцены» (1848, 1850-1851 годы), «Пантеон» (1852-1856 годы), где печатались статьи о театре, драматургические произведения. Ф.А. Кони - автор работ по истории театра («Воспоминания о московском театре при М.Е. Медоксе», «История балов и маскарадов», обе 1840 год; «Начало драмы, оперы и балета в России со времён Петра Великого», 1847 год; «Русский театр, его судьбы, его историки», 1864 год); стихотворений; переводов и переделок пьес иностранных драматургов; монографии «История Фридриха Великого» (1844 год, переиздана в 2003 году).
Сочинения:
Театр. СПб.; М., 1870–1871. Т. 1–4;
Водевили. М., 1937;
Поэты 1840–1850-х гг. М.; Л., 1962. С. 296–340.