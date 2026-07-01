КОНИ ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ

КОНИ ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ - русский дра­ма­тург, ис­то­рик те­ат­ра.

Отец А.Ф. Ко­ни . Ро­дил­ся в ку­печеской се­мье. В 1827-1833 годы учил­ся в Московском университете (на медицинском факультете; за­тем пе­ре­шёл на сло­вес­ное от­де­ле­ние).

Пре­по­да­вал ис­то­рию в 1-м ка­дет­ском кор­пу­се в Мо­ск­ве, с 1836 года - во 2-м ка­детском кор­пу­се в Санкт-Пе­тер­бур­ге . По­лу­чил из­вест­ность как ав­тор во­де­ви­лей («Принц с хох­лом, бель­мом и гор­бом», пост. 1833 год; «Муж в ка­ми­не, а же­на в гос­тях», пост. 1834 год; «Де­вуш­ка-гу­сар», пост. 1836 год; «Бе­да от серд­ца и го­ре от ума», пост. 1851 год; и др.), от­ме­чен­ных ост­ро­уми­ем, зло­бо­днев­но­стью, яр­ки­ми ха­рак­те­ри­сти­ка­ми ти­пов в ду­хе на­ту­раль­ной шко­лы , по­рой - са­ти­рической яз­ви­тель­но­стью (во­де­виль «Пе­тер­бург­ские квар­ти­ры», пост. 1840 год, где в об­ра­зе ци­нич­но­го жур­на­ли­ста За­да­ри­на изо­бра­жён Ф.В. Бул­га­рин).

Был ре­дак­то­ром те­ат­раль­ных жур­на­лов «Пан­те­он рус­ско­го и всех ев­ро­пей­ских те­ат­ров» (1840-1841 годы), «Ре­пер­ту­ар и Пан­те­он те­ат­ров» (1847 год), «Пан­те­он и Ре­пер­ту­ар рус­ской сце­ны» (1848, 1850-1851 годы), «Пан­те­он» (1852-1856 годы), где пе­ча­та­лись ста­тьи о те­ат­ре, дра­ма­тур­гические про­из­ве­де­ния. Ф.А. Кони - ав­тор ра­бот по ис­то­рии те­ат­ра («Вос­по­ми­на­ния о мо­с­ков­ском те­ат­ре при М.Е. Ме­док­се», «Ис­тория ба­лов и мас­ка­ра­дов», обе 1840 год; «На­ча­ло дра­мы, опе­ры и ба­ле­та в Рос­сии со вре­мён Пет­ра Ве­ли­ко­го», 1847 год; «Рус­ский те­атр, его судь­бы, его ис­то­рики», 1864 год); сти­хо­тво­ре­ний; пе­ре­во­дов и пе­ре­де­лок пьес иностранных дра­ма­тур­гов; мо­но­гра­фии «Ис­то­рия Фрид­ри­ха Ве­ли­ко­го» (1844 год, пе­ре­из­да­на в 2003 году).

Сочинения:

Те­атр. СПб.; М., 1870–1871. Т. 1–4;

Во­де­ви­ли. М., 1937;

По­эты 1840–1850-х гг. М.; Л., 1962. С. 296–340.