КОНИ АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ

Российский пра­во­вед, государственный и об­щественный дея­тель, ме­муа­рист, ли­те­ра­тур­ный кри­тик, учё­ный и пе­да­гог. Действительный тайный советник (1910). Почетный член (1896), почетный академик по раз­ря­ду изящ­ной сло­вес­но­сти (1900) Пе­тербургской Академии наук.

Ро­дил­ся в се­мье Ф.А. Ко­ни и ак­три­сы И.С. Юрь­е­вой.

В 1865 году окон­чил юри­дический фа­куль­тет Московского университета. С 1866 года на раз­ных долж­но­стях в су­деб­ных ор­га­нах (сек­ре­тарь, по­мощ­ник, то­ва­рищ про­ку­ро­ра) в Санкт-Пе­тер­бур­ге, Мо­ск­ве, Су­мах, Харь­ко­ве и Ка­за­ни, про­ку­рор Санкт-Пе­тербургского ок­руж­но­го су­да (1871), председатель Санкт-Пе­тербургского ок­руж­но­го су­да (с 1877). Пред­се­да­тель­ст­во­вал на про­цес­се по за­кон­чив­ше­му­ся оп­рав­дательным при­го­во­ром де­лу В. За­су­лич (1878), стре­ляв­шей в пе­тербургского гра­до­на­чаль­ни­ка генерала Ф.Ф. Тре­по­ва. Председатель Гра­ж­дан­ско­го департамента Санкт-Пе­тербургской су­деб­ной па­ла­ты (с 1881), обер-про­ку­рор уго­лов­но-кас­са­ци­он­но­го департамента Се­на­та (с 1885), пер­во­при­сут­ст­вую­щий (председатель) уго­лов­но­го кас­са­ци­он­но­го департамента Се­на­та, член Медицинского со­ве­та (1917). Се­на­тор (1891), член Государственного со­ве­та (1907).

В юри­дической нау­ке Кони де­бю­ти­ро­вал с сочинением «О пра­ве не­об­хо­ди­мой обо­ро­ны» (1866). Пуб­ли­ко­вал ста­тьи и ре­цен­зии по раз­но­об­раз­ным во­про­сам уго­лов­но­го пра­ва, су­до­ус­т­рой­ст­ва и су­до­про­из­вод­ст­ва, юри­дической пси­хо­ло­гии, тюрь­мо­ве­де­ния, кри­ми­но­ло­гии и су­деб­ной эти­ки в ве­ду­щих юри­дических из­да­ни­ях («Мо­с­ков­ский юри­ди­че­ский вест­ник», «Вест­ник Ев­ро­пы», «Жур­нал Ми­ни­стер­ст­ва юс­ти­ции» и др.).

Кони при­ни­мал дея­тель­ное уча­стие в за­ко­но­про­ект­ной ра­бо­те: в Ко­мис­сии для пе­ре­смот­ра за­ко­но­по­ло­же­ний по су­деб­ной час­ти, Ко­мис­сии для вос­ста­нов­ле­ния основных по­ло­же­ний су­деб­ных ус­та­вов и со­гла­со­ва­ния их с про­ис­шед­шей пе­ре­ме­ной в государственном уст­рой­ст­ве и др.

На про­тя­же­нии всей на­учной и прак­тической дея­тель­но­сти Кони по­сле­до­ва­тель­но от­стаи­вал прин­ци­пы су­деб­ной ре­фор­мы 1864 года (ра­вен­ст­во сто­рон, не­до­пус­ти­мость ущем­ле­ния прав об­ви­няе­мых, пуб­лич­ность су­деб­но­го раз­би­ра­тель­ст­ва, уст­ность, не­по­сред­ст­вен­ность и сво­бод­ная оцен­ка до­ка­за­тельств и т.д.). Как юрист сто­ял на ли­бе­раль­но-де­мо­кра­тических по­зи­ци­ях, вы­сту­пал за гу­ма­ни­за­цию пе­ни­тен­ци­ар­ной сис­те­мы, был про­тив­ни­ком смерт­ной каз­ни и по­пы­ток су­же­ния сфе­ры юрис­дик­ции су­да при­сяж­ных. Один из ос­но­ва­те­лей су­деб­ной эти­ки в Рос­сии.

Кони при­над­ле­жат цен­ней­шие био­гра­фические очер­ки о су­деб­ных дея­те­лях - ав­то­рах су­деб­ных ус­та­вов 1864 года (К.К. Ар­сень­еве, Н.А. Буц­ков­ском, С.И. За­руд­ном , Д.А. Ро­вин­ском, В.Д. Спа­со­ви­че и др.). Был лич­но зна­ком со мно­ги­ми вы­даю­щи­ми­ся пред­ста­ви­те­ля­ми русской куль­ту­ры, ему при­над­ле­жат очер­ки об А.С. Пуш­ки­не, М.Ю. Лер­мон­то­ве, Н.А. Не­кра­со­ве, Ф.М. Дос­то­ев­ском, А.Н. Ост­ров­ском, Л.Н. Тол­стом, И.С. Тур­ге­не­ве, И.А. Гон­ча­ро­ве , а так­же государственных дея­те­лях Д.А. Ми­лю­ти­не и С.Ю. Вит­те, тю­рем­ном вра­че Ф.П. Гаа­зе и др. В 1901-1911 годах как литературный кри­тик удо­сто­ен 4 зо­ло­тых ме­да­лей Академии наук. Один из соз­да­те­лей Пуш­кин­ско­го До­ма. Вы­сту­пал за ох­ра­ну куль­тур­ных цен­но­стей Рос­сии.

Кони - один из уч­ре­ди­те­лей и пред­се­да­тель Юри­дического общества при Санкт-Пе­тербургском университете, почетный член Московского, Ки­ев­ско­го, Ка­зан­ско­го, Харь­ков­ско­го, Том­ско­го, Кур­ско­го, Кав­каз­ско­го юри­дических об­ществ, почетный член Во­енно-медицинской ака­де­мии и Общества пси­хи­ат­ров.

Кони ши­ро­ко из­вес­тен как вы­даю­щий­ся пе­да­гог и бли­ста­тель­ный ора­тор. Пре­по­да­вал уго­лов­ное су­до­про­из­вод­ст­во в Училище пра­во­ве­де­ния, Алек­сан­д­ров­ском ли­цее, Санкт-Пе­тербургском на­род­ном университете. Ос­та­вил цен­ные сви­де­тель­ст­ва о со­стоя­нии юри­дической нау­ки и юри­дического об­ра­зо­ва­ния в Рос­сии. По­сле 1917 года вплоть до са­мой смер­ти чи­тал кур­сы эти­ки, искусства ре­чи, уго­лов­но­го су­до­про­из­вод­ст­ва в Му­зее го­ро­да, Институте жи­во­го сло­ва, Же­лез­но­до­рож­ном университете, 1-м Пет­роградском университете и др.

Министерством юс­ти­ции Российской Федерации уч­ре­ж­де­на па­мят­ная ме­даль им. А.Ф. Ко­ни, Российской академией наук - пре­мия А.Ф. Ко­ни (при­су­ж­да­ет­ся отечественным учё­ным за вы­даю­щие­ся на­учные тру­ды в об­лас­ти пра­ва).

Сочинения:

Су­деб­ные ре­чи, 1868-1888. СПб., 1888;

На жиз­нен­ном пу­ти. СПб. и др., 1912-1929. Т. 1-5;

От­цы и де­ти су­деб­ной ре­фор­мы: (к пя­ти­де­ся­ти­ле­тию су­деб­ных ус­та­вов). 1864 - 20 но­яб­ря - 1914. М., 1914;

Собрание сочинений. М., 1966-1969. Т. 1-8.