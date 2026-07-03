КОНИ АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ
Российский правовед, государственный и общественный деятель, мемуарист, литературный критик, учёный и педагог. Действительный тайный советник (1910). Почетный член (1896), почетный академик по разряду изящной словесности (1900) Петербургской Академии наук.
Родился в семье Ф.А. Кони и актрисы И.С. Юрьевой.
В 1865 году окончил юридический факультет Московского университета. С 1866 года на разных должностях в судебных органах (секретарь, помощник, товарищ прокурора) в Санкт-Петербурге, Москве, Сумах, Харькове и Казани, прокурор Санкт-Петербургского окружного суда (1871), председатель Санкт-Петербургского окружного суда (с 1877). Председательствовал на процессе по закончившемуся оправдательным приговором делу В. Засулич (1878), стрелявшей в петербургского градоначальника генерала Ф.Ф. Трепова. Председатель Гражданского департамента Санкт-Петербургской судебной палаты (с 1881), обер-прокурор уголовно-кассационного департамента Сената (с 1885), первоприсутствующий (председатель) уголовного кассационного департамента Сената, член Медицинского совета (1917). Сенатор (1891), член Государственного совета (1907).
В юридической науке Кони дебютировал с сочинением «О праве необходимой обороны» (1866). Публиковал статьи и рецензии по разнообразным вопросам уголовного права, судоустройства и судопроизводства, юридической психологии, тюрьмоведения, криминологии и судебной этики в ведущих юридических изданиях («Московский юридический вестник», «Вестник Европы», «Журнал Министерства юстиции» и др.).
Кони принимал деятельное участие в законопроектной работе: в Комиссии для пересмотра законоположений по судебной части, Комиссии для восстановления основных положений судебных уставов и согласования их с происшедшей переменой в государственном устройстве и др.
На протяжении всей научной и практической деятельности Кони последовательно отстаивал принципы судебной реформы 1864 года (равенство сторон, недопустимость ущемления прав обвиняемых, публичность судебного разбирательства, устность, непосредственность и свободная оценка доказательств и т.д.). Как юрист стоял на либерально-демократических позициях, выступал за гуманизацию пенитенциарной системы, был противником смертной казни и попыток сужения сферы юрисдикции суда присяжных. Один из основателей судебной этики в России.
Кони принадлежат ценнейшие биографические очерки о судебных деятелях - авторах судебных уставов 1864 года (К.К. Арсеньеве, Н.А. Буцковском, С.И. Зарудном, Д.А. Ровинском, В.Д. Спасовиче и др.). Был лично знаком со многими выдающимися представителями русской культуры, ему принадлежат очерки об А.С. Пушкине, М.Ю. Лермонтове, Н.А. Некрасове, Ф.М. Достоевском, А.Н. Островском, Л.Н. Толстом, И.С. Тургеневе, И.А. Гончарове, а также государственных деятелях Д.А. Милютине и С.Ю. Витте, тюремном враче Ф.П. Гаазе и др. В 1901-1911 годах как литературный критик удостоен 4 золотых медалей Академии наук. Один из создателей Пушкинского Дома. Выступал за охрану культурных ценностей России.
Кони - один из учредителей и председатель Юридического общества при Санкт-Петербургском университете, почетный член Московского, Киевского, Казанского, Харьковского, Томского, Курского, Кавказского юридических обществ, почетный член Военно-медицинской академии и Общества психиатров.
Кони широко известен как выдающийся педагог и блистательный оратор. Преподавал уголовное судопроизводство в Училище правоведения, Александровском лицее, Санкт-Петербургском народном университете. Оставил ценные свидетельства о состоянии юридической науки и юридического образования в России. После 1917 года вплоть до самой смерти читал курсы этики, искусства речи, уголовного судопроизводства в Музее города, Институте живого слова, Железнодорожном университете, 1-м Петроградском университете и др.
Министерством юстиции Российской Федерации учреждена памятная медаль им. А.Ф. Кони, Российской академией наук - премия А.Ф. Кони (присуждается отечественным учёным за выдающиеся научные труды в области права).
Сочинения:
Судебные речи, 1868-1888. СПб., 1888;
На жизненном пути. СПб. и др., 1912-1929. Т. 1-5;
Отцы и дети судебной реформы: (к пятидесятилетию судебных уставов). 1864 - 20 ноября - 1914. М., 1914;
Собрание сочинений. М., 1966-1969. Т. 1-8.