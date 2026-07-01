КОНГРИВ УИЛЬЯМ
КОНГРИВ (Congreve) УИЛЬЯМ - английский драматург и поэт.
Родился в семье военного.
Изучал право в Тринити-колледже в Дублине (1686-1690 годы), затем в Лондоне, однако адвокатской деятельности предпочёл занятия лит-рой.
В начале 1690-х годов совместно с Дж. Драйденом переводил сатиры Ювенала, опубликовал (под псевдонимом) пародию на любовный роман «Безымянная, или Примирённые Любовь и Долг» («Incognita, or Love and Duty reconcil’d», 1692 год), ряд поэтических произведений.
Подлинную популярность У. Конгриву принесли комедии, отличавшиеся изяществом композиции, остроумными диалогами, живостью сюжетов, яркой характерностью персонажей. Ироническое отношение к порокам и слабостям высшего света нашло отражение в комедиях «Старый холостяк» («The old batchelour», 1693 год), «Двойная игра» («The double-dealer», 1694 год), «Любовь за любовь» («Love for love», 1695 год), «Пути светской жизни» («The way of the world», 1700 год).
Своё понимание комического У. Конгрив изложил в «Письме о юморе в комедии» («Letter concerning humour in comedy», 1695 год). Автор трагедии «Скорбящая невеста» («The mourning bride», 1697 год), нескольких оперных либретто, перевода комедии Мольера «Господин де Пурсоньяк». Мастерство У. Конгрива-комедиографа высоко ценили Вольтер, Дж. Свифт, А. Поуп, У. Теккерей.
Сочинения:
The complete works. N. Y., 1964. Vol. 1–4;
Letters and documents. L., 1964;
Комедии. М., 1977;
The way of the world and other plays. L., 2006.