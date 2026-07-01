КОНГРИВ УИЛЬЯМ

КОНГРИВ (Congreve) УИЛЬЯМ - английский дра­ма­тург и по­эт.

Ро­дил­ся в се­мье во­ен­но­го.

Изу­чал пра­во в Три­ни­ти-кол­лед­же в Дуб­ли­не (1686-1690 годы), за­тем в Лон­до­не, од­на­ко ад­во­кат­ской дея­тель­но­сти пред­по­чёл за­ня­тия лит-рой.

В начале 1690-х годов совместно с Дж. Драй­де­ном пе­ре­во­дил са­ти­ры Юве­на­ла, опуб­ли­ко­вал (под псевдонимом) па­ро­дию на лю­бов­ный ро­ман «Бе­зы­мян­ная, или При­ми­рён­ные Лю­бовь и Долг» («Incognita, or Love and Duty reconcil’d», 1692 год), ряд по­этических про­из­ве­де­ний.

Под­лин­ную по­пу­ляр­ность У. Конгриву при­нес­ли ко­ме­дии, от­ли­чав­шие­ся изя­ще­ст­вом ком­по­зи­ции, ост­ро­ум­ны­ми диа­ло­га­ми, жи­во­стью сю­же­тов, яр­кой ха­рак­тер­но­стью пер­со­на­жей. Иро­ническое от­но­ше­ние к по­ро­кам и сла­бо­стям выс­ше­го све­та на­шло от­ра­же­ние в ко­ме­ди­ях «Ста­рый хо­ло­стяк» («The old batchelour», 1693 год), «Двой­ная иг­ра» («The double-dea­ler», 1694 год), «Лю­бовь за лю­бовь» («Love for love», 1695 год), «Пу­ти свет­ской жиз­ни» («The way of the world», 1700 год).

Своё по­ни­ма­ние ко­ми­че­ско­го У. Конгрив из­ло­жил в «Пись­ме о юмо­ре в ко­ме­дии» («Letter concerning humour in comedy», 1695 год). Ав­тор тра­ге­дии «Скор­бя­щая не­вес­та» («The mourning bride», 1697 год), не­сколь­ких опер­ных либ­рет­то, пе­ре­во­да ко­ме­дии Моль­е­ра «Гос­по­дин де Пур­сонь­як». Мас­тер­ст­во У. Конгрива-ко­ме­дио­гра­фа вы­со­ко це­ни­ли Воль­тер, Дж. Свифт, А. По­уп, У. Тек­ке­рей.

Сочинения:

The complete works. N. Y., 1964. Vol. 1–4;

Letters and documents. L., 1964;

Ко­ме­дии. М., 1977;

The way of the world and other plays. L., 2006.