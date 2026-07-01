КОНГРЕСС-СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

КОНГРЕСС-СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАР­ТИЯ (КСП) - по­ли­тическая ор­га­ни­за­ция со­циа­ли­стов Ин­дии, дей­ст­во­вав­шая в 1934-1948 годы в рам­ках Ин­дий­ско­го на­цио­наль­но­го кон­грес­са (ИНК).

Её ли­де­ры Дж. На­ра­ян , А. На­рен­д­ра Дев и А. Мех­та при­дер­жи­ва­лись идеа­лов, близ­ких западно-ев­ропейской де­мо­кра­там.

КСП тре­бо­ва­ла ак­ти­ви­за­ции ос­во­бо­дительной борь­бы, пре­дос­тав­ле­ния Ин­дии пол­ной не­за­ви­си­мо­сти, ли­к­ви­да­ции по­ме­щичь­е­го зем­ле­вла­де­ния и ин­сти­ту­та кня­зей, улуч­ше­ния ма­те­ри­аль­но­го и пра­во­во­го по­ло­же­ния ра­бо­чих и кре­сть­ян.

Со­циа­ли­сты под­дер­жа­ли ло­зунг М. Ган­ди «Вон из Ин­дии!» и при­ня­ли уча­стие в мас­со­вых вы­сту­п­ле­ни­ях про­тив британского прав­ле­ния в августе 1942 года.

На­ка­ну­не и по­сле дос­ти­же­ния Ин­ди­ей не­за­ви­си­мо­сти (1947 год) из КСП вы­де­ли­лось несколько груп­пи­ро­вок, пе­ре­шед­ших в ИНК и Ком­муни­сти­че­скую пар­тию Ин­дии (КПИ).

В 1948 году на ба­зе КСП сфор­ми­ро­ва­лась са­мо­сто­ятельная Со­циа­ли­стическая пар­тия Ин­дии.

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