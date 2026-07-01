КОНГРЕСС-СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОНГРЕСС-СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (КСП) - политическая организация социалистов Индии, действовавшая в 1934-1948 годы в рамках Индийского национального конгресса (ИНК).
Её лидеры Дж. Нараян, А. Нарендра Дев и А. Мехта придерживались идеалов, близких западно-европейской демократам.
КСП требовала активизации освободительной борьбы, предоставления Индии полной независимости, ликвидации помещичьего землевладения и института князей, улучшения материального и правового положения рабочих и крестьян.
Социалисты поддержали лозунг М. Ганди «Вон из Индии!» и приняли участие в массовых выступлениях против британского правления в августе 1942 года.
Накануне и после достижения Индией независимости (1947 год) из КСП выделилось несколько группировок, перешедших в ИНК и Коммунистическую партию Индии (КПИ).
В 1948 году на базе КСП сформировалась самостоятельная Социалистическая партия Индии.