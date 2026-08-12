КОНГРЕГАНИСТСКИЕ ШКОЛЫ

КОНГРЕГАНИСТСКИЕ ШКОЛЫ (франц. écoles congréganistes) - на­чаль­ные учеб­ные за­ве­де­ния, ру­ко­во­ди­мые чле­на­ми ка­то­лической ре­лигиозной ор­га­ни­за­ций (кон­гре­га­ций).

Воз­ник­ли в XVII-XVIII веках в хо­де Контр­ре­фор­ма­ции .

За­ме­няя со­бой тра­диционные при­ход­ские шко­лы, Конгреганистские школы ста­ви­ли за­да­чей дать эле­мен­тар­ное об­ра­зо­ва­ние (обу­че­ние гра­мо­те, счё­ту и приё­мам со­став­ле­ния до­ку­мен­тов) и стро­гое ре­лигиозное вос­пи­та­ние де­тям из бед­ных се­мей.

Пер­вые шко­лы та­ко­го ти­па ор­га­ни­зо­вал, опи­ра­ясь на ре­ше­ния Три­дент­ско­го со­бо­ра, ми­лан­ский ар­хи­епископ К. Бор­ро­мео (1538-1584 годы; ка­но­ни­зи­ро­ван Рим­ско-ка­то­лической цер­ко­вью в 1610 году).

Позд­нее соз­да­ни­ем Конгреганистских школ ак­тив­но за­ни­мал­ся ор­ден пиа­ри­стов (ут­верж­дён па­пой Пав­лом V в 1617 году как кон­гре­га­ция ; ста­тус ор­де­на с 1621 года). Наи­боль­ших ус­пе­хов в этой об­лас­ти дос­тиг­ла кон­гре­га­ция «Бра­тья хри­сти­ан­ских школ», соз­дан­ная в 1684 году во Фран­ции свя­щен­ни­ком и пе­да­го­гом Ж.Б. де Ла Са­лем (1651-1719 годы; ка­но­низи­ро­ван Рим­ско-ка­то­лической цер­ко­вью в 1900 году).

Конгреганистские школы в не­ко­то­рой сте­пе­ни до­пол­ня­ли кол­ле­гии ие­зуи­тов и про­дол­жа­ли их прин­ци­пы обу­че­ния и вос­пи­та­ния.

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