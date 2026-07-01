КОНГРЕГАЦИЯ РЕЛИГИОЗНАЯ

КОНГРЕГАЦИЯ РЕЛИГИОЗНАЯ (от лат. congregatio – со­еди­не­ние, со­б­ра­ние, об­щи­на):

1) В ка­то­ли­циз­ме :

а) Мо­на­ше­ское объ­е­ди­не­ние, не имею­щее ста­ту­са ор­де­на (см. Ор­де­на мо­на­ше­ские).

Пер­вые конгрегации религиозные воз­ник­ли в XIII веке как об­щи­ны ми­рян, при­ни­мав­ших мо­на­ше­ские обе­ты (см. в статье Обет ре­ли­ги­оз­ный), но не всту­пав­ших в каких-либо су­ще­ст­во­вав­ший и офи­ци­аль­но ут­вер­ждён­ный цер­ков­ной вла­стью ка­то­лический мо­на­ше­ский ор­ден.

Од­ной из пер­вых форм конгрегаций религиозных бы­ли об­щи­ны ми­рян, жив­ших по ус­та­ву ни­щен­ст­вую­щих ор­де­нов до­ми­ни­кан­цев и фран­ци­скан­цев (т.н. тер­циа­рии - чле­ны «треть­их ор­де­нов»), а так­же соз­дан­ные бе­гин­ка­ми и бе­гар­да­ми об­щи­ны (бе­ги­на­жи), чле­ны ко­то­рых при­но­си­ли т. н. обыч­ные обе­ты, от­ли­чав­шие­ся от тор­же­ст­вен­ных обе­тов, ус­та­нов­лен­ных в ор­де­нах. Эти обе­ты, как пра­ви­ло, при­ни­ма­лись на ог­ра­ни­чен­ное вре­мя, а обет не­стя­жа­ния не под­ра­зу­ме­вал жё­ст­ко­го за­пре­та на вла­де­ние лич­ным иму­ще­ст­вом.

От­сут­ст­вие в конгрегации религиозной стро­го­го тре­бо­ва­ния жиз­ни в од­ном и том же мо­на­сты­ре (stabilitas loci) и за­пре­та на дея­тель­ность в ми­ру по­зво­ля­ло их чле­нам осу­ще­ст­в­лять ак­тив­ную бла­го­тво­ри­тель­ную и про­све­ти­тель­скую дея­тель­ность. В 1566 году па­па Рим­ский Пий V (1566-1572 годы) из­дал кон­сти­ту­цию «Circa Pas­toralis», обя­зы­вав­шую чле­нов конгрегации религиозной при­но­сить вме­сто обыч­ных тор­же­ст­вен­ные и по­сто­ян­ные обе­ты, а так­же вес­ти об­щин­ную жизнь по ус­та­вам, при­ня­тым в том или ином мо­на­ше­ском ор­де­не.

Тем не ме­нее в XVI-XIX веках бы­ло об­ра­зо­ва­но боль­шое чис­ло когрегациий религиозных (ур­су­лин­ки, пиа­ри­сты, ора­то­ри­ан­цы, ла­за­ри­сты, ре­дем­пто­ри­сты, ас­сумп­цио­ни­сты, вер­би­сты и др.), чьи ус­та­вы не бы­ли ут­вер­жде­ны Свя­тым пре­сто­лом, а их чле­ны при­но­си­ли обыч­ные обе­ты или да­же не при­но­си­ли ни­ка­ких. В 1900 году па­па Лев XIII кон­сти­ту­ци­ей «Con­ditiae a Christo» при­знал за конгрегацией религиозной мо­на­ше­ский ста­тус и ус­та­но­вил ка­но­нические раз­ли­чия ме­ж­ду ни­ми и мо­на­ше­ски­ми ор­де­на­ми. В 1964 году па­па Па­вел VI на­де­лил ге­не­раль­ных на­стоя­те­лей (ге­не­ра­лов) когрегаций релизиных юрис­дик­ци­он­ной вла­стью над чле­на­ми их кон­гре­га­ций, урав­няв их по по­ло­же­нию с ге­не­раль­ны­ми на­стоя­те­ля­ми мо­на­ше­ских ор­де­нов. В дей­ст­вую­щем Ко­дек­се ка­но­ни­че­ско­го пра­ва (1983 год) ус­та­нов­лен­ные нор­мы ка­са­ют­ся всех ин­сти­ту­тов мо­на­ше­ст­вую­щих, по­ня­тия мо­на­ше­ско­го ор­де­на и конгрегации религиозные не раз­ли­ча­ют­ся; так­же уп­разд­не­но де­ле­ние на обыч­ные и тор­же­ст­вен­ные мо­на­ше­ские обе­ты.

б) Объ­е­ди­не­ние не­сколь­ких са­мо­стоя­тель­ных мо­на­сты­рей од­но­го ор­де­на (например, у бе­не­дик­тин­цев, цис­тер­ци­ан­цев, ре­гу­ляр­ных ка­но­ни­ков-ав­гу­стин­цев).

в) На­име­но­ва­ние ря­да уч­ре­ж­де­ний Рим­ской ку­рии (римские кон­гре­га­ции). Воз­ник­ли в первой половине XVI веке, их цен­тра­ли­зован­ная струк­ту­ра бы­ла ус­та­нов­ле­на кон­сти­ту­ци­ей «Immensa aeterni» па­пы Сик­ста V (22 января 1588 года). Не­од­но­крат­но под­вер­га­лись ре­ор­га­ни­за­ции, по­след­ний раз - в 1988 год кон­сти­ту­ци­ей «Pastor Bo­nus» па­пы Ио­ан­на Пав­ла II. Ны­не дей­ст­ву­ет 9 конгрегаций религиозных: по де­лам ве­ро­уче­ния; по де­лам восточных церк­вей; по во­про­сам бо­го­слу­же­ния и та­инств; по де­лам ка­но­ни­за­ции; по де­лам епи­ско­пов; по еван­ге­ли­за­ции на­ро­дов; по де­лам ду­хо­вен­ст­ва; по де­лам ин­сти­ту­тов по­свя­щён­ной жиз­ни и об­ществ апо­столь­ской жиз­ни; по во­про­сам ка­то­лического об­ра­зо­ва­ния.

2) В про­тес­тан­тиз­ме (ино­гда так­же в иу­да­из­ме) - об­щи­на ве­рую­щих (со­от­вет­ст­ву­ет при­хо­ду в пра­во­сла­вии и ка­то­ли­циз­ме).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)