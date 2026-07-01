КОНГРЕГАЦИЯ РЕЛИГИОЗНАЯ
КОНГРЕГАЦИЯ РЕЛИГИОЗНАЯ (от лат. congregatio – соединение, собрание, община):
1) В католицизме:
а) Монашеское объединение, не имеющее статуса ордена (см. Ордена монашеские).
Первые конгрегации религиозные возникли в XIII веке как общины мирян, принимавших монашеские обеты (см. в статье Обет религиозный), но не вступавших в каких-либо существовавший и официально утверждённый церковной властью католический монашеский орден.
Одной из первых форм конгрегаций религиозных были общины мирян, живших по уставу нищенствующих орденов доминиканцев и францисканцев (т.н. терциарии - члены «третьих орденов»), а также созданные бегинками и бегардами общины (бегинажи), члены которых приносили т. н. обычные обеты, отличавшиеся от торжественных обетов, установленных в орденах. Эти обеты, как правило, принимались на ограниченное время, а обет нестяжания не подразумевал жёсткого запрета на владение личным имуществом.
Отсутствие в конгрегации религиозной строгого требования жизни в одном и том же монастыре (stabilitas loci) и запрета на деятельность в миру позволяло их членам осуществлять активную благотворительную и просветительскую деятельность. В 1566 году папа Римский Пий V (1566-1572 годы) издал конституцию «Circa Pastoralis», обязывавшую членов конгрегации религиозной приносить вместо обычных торжественные и постоянные обеты, а также вести общинную жизнь по уставам, принятым в том или ином монашеском ордене.
Тем не менее в XVI-XIX веках было образовано большое число когрегациий религиозных (урсулинки, пиаристы, ораторианцы, лазаристы, редемптористы, ассумпционисты, вербисты и др.), чьи уставы не были утверждены Святым престолом, а их члены приносили обычные обеты или даже не приносили никаких. В 1900 году папа Лев XIII конституцией «Conditiae a Christo» признал за конгрегацией религиозной монашеский статус и установил канонические различия между ними и монашескими орденами. В 1964 году папа Павел VI наделил генеральных настоятелей (генералов) когрегаций релизиных юрисдикционной властью над членами их конгрегаций, уравняв их по положению с генеральными настоятелями монашеских орденов. В действующем Кодексе канонического права (1983 год) установленные нормы касаются всех институтов монашествующих, понятия монашеского ордена и конгрегации религиозные не различаются; также упразднено деление на обычные и торжественные монашеские обеты.
б) Объединение нескольких самостоятельных монастырей одного ордена (например, у бенедиктинцев, цистерцианцев, регулярных каноников-августинцев).
в) Наименование ряда учреждений Римской курии (римские конгрегации). Возникли в первой половине XVI веке, их централизованная структура была установлена конституцией «Immensa aeterni» папы Сикста V (22 января 1588 года). Неоднократно подвергались реорганизации, последний раз - в 1988 год конституцией «Pastor Bonus» папы Иоанна Павла II. Ныне действует 9 конгрегаций религиозных: по делам вероучения; по делам восточных церквей; по вопросам богослужения и таинств; по делам канонизации; по делам епископов; по евангелизации народов; по делам духовенства; по делам институтов посвящённой жизни и обществ апостольской жизни; по вопросам католического образования.
2) В протестантизме (иногда также в иудаизме) - община верующих (соответствует приходу в православии и католицизме).