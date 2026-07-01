КОНГРЕГАЦИОНАЛИСТЫ

КОНГРЕГАЦИОНАЛИСТЫ (от англ. сon­gre­gation - со­об­ще­ст­во, об­щи­на) - од­но из основных на­прав­ле­ний в каль­ви­низ­ме, пред­по­ла­гаю­щее аб­со­лют­ную ав­то­но­мию ка­ж­дой ре­лигиозной об­щи­ны ( кон­гре­га­ции ).

Ино­гда кон­гре­га­цио­на­лизм по­ни­ма­ют в ши­ро­ком смыс­ле как эк­кле­зио­ло­гическая мо­дель, ха­рак­тер­ную не толь­ко для каль­ви­ни­ст­ских об­щин, но и для об­щин других вет­вей про­тес­тан­тиз­ма (бап­ти­стов, уни­та­ри­ев и др.) - в про­ти­во­по­лож­ность епи­ско­паль­ной (см. Епи­ско­паль­ные церк­ви) и пре­сви­те­ри­ан­ской (см. в статье Пре­сви­те­риа­не) фор­мам управ­ле­ния. При этом отдельной кон­гре­га­ции час­то об­ра­зу­ют сою­зы и ас­со­циа­ции с це­лью со­труд­ни­че­ст­ва и об­су­ж­де­ния на­сущ­ных про­блем. Од­но­вре­мен­но стро­го со­блю­да­ет­ся прин­цип от­ка­за от центрального ру­ко­во­дства. Ны­не эти прин­ци­пы ха­рак­тер­ны так­же для б. ч. не­де­но­ми­ни­ро­ван­ных хри­сти­ан­ских об­щин.

Дви­же­ние конгрегационалистов ис­то­ри­че­ски про­ис­хо­дит от ра­ди­каль­но­го кры­ла английких пу­ри­тан - ин­де­пен­ден­тов, вы­де­лив­ше­го­ся в конце XVI века (этот тер­мин до сих пор упот­реб­ля­ет­ся в Уэль­се). На­име­но­ва­ние «конгрегационалисты» по от­но­ше­нию к ин­депен­ден­там воз­ник­ло в Северной Аме­ри­ке в конце XVII - начале XVIII веков. За­тем этот тер­мин по­лу­чил рас­про­стра­не­ние и в Ве­ли­ко­бри­та­нии .

В XVIII - начале XIX веков британские конгрегационалисты ис­пы­та­ли влия­ние ме­то­ди­стов, в ча­ст­но­сти, об­ра­тив­шись к ак­тив­ной мис­сио­нер­ской дея­тель­но­сти: в 1795 году ос­но­ва­ли Мис­сио­нер­ское общество (с 1818 года Лон­дон­ское мис­сио­нер­ское общество). В XIX веке в Ве­ли­ко­бри­та­нии конграционалисты ста­ли объ­е­ди­нять­ся в различные содру­же­ст­ва и со­об­ще­ст­ва. Так, в 1812 году Кон­гре­га­цио­на­ли­ст­ский со­юз воз­ник в Шот­лан­дии, в 1829 году - в Ир­лан­дии; в 1832 году соз­дан Кон­гре­га­цио­на­ли­ст­ский со­юз Анг­лии и Уэль­са, ко­то­рый в 1896 году объ­е­ди­нил­ся с Еван­ге­лическом сою­зом. В XX веке от­ме­ча­лось со­кра­ще­ние чис­ла К. в стра­не. В 1972 году основная часть британских конграционалистов сли­лась с пре­сви­те­риа­на­ми, ор­га­ни­зо­вав Объ­е­ди­нён­ную ре­фор­мат­скую цер­ковь.

Наи­боль­ше­го влия­ния конгрегационалисты дос­тиг­ли в Северной Аме­ри­ке (осо­бен­но в Но­вой Анг­лии). В 1620 году пе­ре­се­лен­цы, при­быв­шие на суд­не «Мэйф­лау­эр», ос­но­ва­ли пер­вую об­щи­ну конграционалистов в Аме­ри­ке (в Пли­му­те, ны­не штат Мас­са­чу­сетс). В 1643 году конрационалисты об­ра­зо­вали Кон­фе­де­ра­цию объ­е­ди­нён­ных церк­вей Но­вой Анг­лии. Конгрегационалисты иг­ра­ли важ­ную роль в т. н. Ве­ли­ком про­бу­ж­де­нии - дви­же­нии сре­ди северо-американских про­тес­тан­тов в первой половине XVIII века, на­прав­лен­ном на воз­ро­ж­де­ние и об­нов­ле­ние ре­лигиозной жиз­ни. Конграционалисты так­же уде­ля­ли осо­бое вни­ма­ние об­ра­зо­ва­нию: при их уча­стии и по их ини­циа­ти­ве бы­ли соз­да­ны Гар­вард­ский уни­вер­си­тет и Йель­ский уни­вер­си­тет .

В 1805-1825 годы американские конгрегационалисты раз­де­ли­лись на две груп­пы: ли­бе­ра­лов (уни­та­рии), от­ри­цав­ших бо­же­ст­вен­ность Ии­су­са Хри­ста, и тра­ди­цио­на­ли­стов (три­ни­та­рии), со­хра­нив­ших ве­ру в Св. Трои­цу. Название «конгрегационалисты» со­хра­ни­лось за пред­ста­ви­те­ля­ми тра­ди­цио­на­ли­ст­ско­го на­прав­ле­ния. В начале XIX века в США конгрегационалисты ак­тив­но со­труд­ни­ча­ли в об­лас­ти мис­сио­нер­ской ра­бо­ты с др. каль­ви­ни­ст­ски­ми де­но­ми­на­ция­ми. В 1826 году конгрегационалисты вме­сте с пре­сви­те­риа­на­ми и ре­фор­ма­та­ми ос­но­ва­ли Американское общество внутренней мис­сии. Од­на­ко пла­ны объ­е­ди­не­ния конграционалистов и пре­сви­те­ри­ан в 1830-е годы не бы­ли реа­ли­зо­ва­ны. В 1871 году был ос­но­ван Нациоанльный со­вет кон­гре­га­цио­на­ли­ст­ских церк­вей США, внут­ри ко­то­ро­го ка­ж­дая кон­гре­га­ция со­хра­ни­ла свою са­мо­стоя­тель­ность. В XX веке про­цесс объ­е­ди­не­ния и ук­руп­нения ор­га­ни­за­ций конгрегационалистов про­дол­жил­ся. В 1931 году Национальный со­вет кон­гре­га­цио­на­ли­ст­ских церк­вей США объ­е­ди­нил­ся с Ге­не­раль­ной кон­вен­ци­ей хри­сти­ан­ской церк­ви (Цер­ковь уче­ни­ков Хри­ста), соз­дав Ге­не­раль­ный со­вет кон­гре­га­цио­на­ли­ст­ских и хри­сти­ан­ских церк­вей США. Сле­дую­щим ша­гом бы­ло соз­да­ние об­щей ор­га­ни­за­ции с еван­ге­ли­ка­ми и ре­фор­ма­та­ми. В 1957 гоуд в ре­зуль­та­те объ­е­ди­не­ния конграционалистов с Еван­ге­ли­че­ской и Ре­фор­мат­ской цер­ко­вью США сфор­ми­ро­ва­на Объ­е­ди­нён­ная цер­ковь Хри­ста, ко­то­рая на начало XXI века яв­ля­ет­ся круп­ней­шей кон­гре­га­цио­на­ли­ст­ской ор­га­ни­за­ци­ей в ми­ре. Она со­хра­ня­ет и многие эле­мен­ты пре­сви­те­ри­ан­ст­ва, яв­ля­ясь в дей­ст­ви­тель­но­сти ре­зуль­та­том ком­про­мис­са двух де­но­ми­на­ций. Эта цер­ковь пред­став­ля­ет край­не ли­бе­раль­ное на­прав­ле­ние внут­ри конграционалистов. В 1948 году воз­ник­ло объ­е­ди­не­ние кон­сер­ва­тив­ных американских конграционалистов - Кон­сер­ва­тив­ная кон­гре­га­цио­на­ли­ст­ская хри­сти­ан­ская кон­фе­рен­ция. Другая груп­па кон­сер­ва­то­ров в 1955 году сфор­ми­ро­ва­ла Национальную ас­со­циа­цию кон­гре­га­цио­на­ли­ст­ских хри­сти­ан­ских церк­вей.

В XIX-XX веках в ре­зуль­та­те ак­тив­ной мис­сио­нер­ской дея­тель­но­сти об­щи­ны конгрегационалистов воз­ник­ли во мно­гих стра­нах Аме­ри­ки, Аф­ри­ки, Азии и Океа­нии. В 1891 году в Лон­до­не со­сто­ял­ся 1-й меж­ду­народный съезд конграционалистов. В 1948 году соз­дан по­сто­ян­но дей­ст­вую­щий Ме­ж­ду­народный кон­гре­га­цио­на­ли­ст­ский со­вет, ко­то­рый в 1970 году объ­е­ди­нил­ся со Все­мир­ным сою­зом ре­фор­мат­ских церк­вей (пре­сви­те­ри­ан­ско­го уст­рой­ст­ва) и об­ра­зо­вал Все­мир­ный аль­янс ре­фор­мат­ских церк­вей (пре­сви­те­ри­ан и кон­гре­га­цио­на­ли­стов).

Ве­ро­уче­ние конгрешационалистов в це­лом ба­зи­ру­ет­ся на каль­ви­низ­ме. Для конгрегационалистов ха­рак­тер­но стрем­ле­ние из­бе­гать жё­ст­ких док­три­наль­ных фор­му­ли­ро­вок, что ве­дёт к ши­ро­ко­му диа­па­зо­ну мне­ний. В ран­ний пе­ри­од (XVI-XVII века) конгрегационалисты уде­ля­ли осо­бое вни­ма­ние ду­хов­но­му опы­ту, ко­то­рый обя­за­ны бы­ли пе­ре­жить все чле­ны об­щи­ны. Толь­ко тот, кто об­рёл лич­ное «ду­хов­ное ро­ж­де­ние», мог вой­ти в кон­гре­га­цию. Та­кое ог­ра­ни­че­ние в член­ст­ве, в ос­но­ве ко­то­ро­го ле­жал каль­ви­ни­ст­ский взгляд об из­бран­но­сти к спа­се­нию лишь не­боль­шой час­ти ве­рую­щих, бы­ло осо­бен­но­стью конгрегационалистов. Со вре­ме­нем «ду­хов­ное ро­ж­де­ние» как ус­ло­вие член­ст­ва в кон­гре­га­ции смяг­чи­лось и поч­ти со­всем ис­чез­ло в XVIII веке под влия­ни­ем ар­ми­ни­ан­ст­ва.

Главыной осо­бен­ность конгрегационалистов, по срав­не­нию с другими каль­ви­ни­ста­ми, со­сто­ит в фор­ми­ро­ва­нии но­вой эк­кле­зи­о­ло­гии, со­глас­но ко­то­рой кон­к­рет­ная ре­лигиозная об­щи­на пред­став­ля­ет со­бой ос­но­во­по­ла­гаю­щий и сущ­но­ст­ный эле­мент це­рк­ви. В ре­зуль­та­те цер­ков­ное уп­рав­ле­ние стро­ит­ся на де­мо­кра­тических прин­ци­пах, под­ра­зу­ме­ваю­щих вы­бор­ность и от­чёт­ность ли­де­ров. Все чле­ны кон­гре­га­ции за­клю­ча­ют сво­его ро­да со­гла­ше­ние (ко­ве­нант) о со­труд­ни­че­ст­ве друг с дру­гом в люб­ви и со­гла­сии. При этом в разл. кон­гре­га­ци­ях ор­га­ни­за­ци­он­ная струк­ту­ра су­ще­ст­вен­но варь­и­ру­ет­ся. В час­ти об­щин из­би­ра­ет­ся един­ст­вен­ный ста­рей­ши­на, в дру­гих - со­вет ста­рей­шин. В не­ко­то­рых кон­гре­га­ци­ях име­ют­ся диа­ко­ны в ка­че­ст­ве по­мощ­ни­ков ста­рей­шин, в дру­гих - из­би­ра­ют пас­то­ров. В боль­шин­ст­ве кон­гре­га­ций до­пус­ка­ет­ся по­став­ле­ние пас­то­ра­ми жен­щин. В сре­де конгрегационалистов нет един­ст­ва от­но­си­тель­но то­го, ко­го пред­став­ля­ют ста­рей­ши­ны и дрцгих слу­жи­те­ли - об­щи­ну или Са­мо­го Бо­га. С са­мо­го на­ча­ла сво­его су­ще­ст­во­ва­ния конгрегационалистов под­чёр­ки­ва­ли не­об­хо­ди­мость от­де­ле­ния Церк­ви от го­су­дар­ст­ва и их не­вме­ша­тель­ст­ва в де­ла друг дру­га.

Пер­во­на­чаль­но конгрегационалисты при­ня­ли (с не­ко­то­ры­ми по­прав­ка­ми) в ка­че­ст­ве ис­по­ве­да­ния ве­ры пре­сви­те­ри­ан­ское Вест­мин­стер­ское ис­по­ве­да­ние (1647 год). В 1658 году cинод конгрегационалистов в Лон­до­не ут­вер­дил т. н. Са­вой­скую дек­ла­ра­цию (по названию Са­вой­ско­го двор­ца), за­кре­п­ляв­шую ав­то­но­мию отдальной кон­гре­га­ций. В Северной Аме­ри­ке в 1648 году бы­ла вве­де­на сход­ная по со­дер­жа­нию Кем­бридж­ская плат­фор­ма, в ко­то­рой так­же ут­вер­жда­лась сво­бо­да ве­ро­ис­по­ве­да­ния. В 1708 году американские конгрегационалисты при­ня­ли Сейб­рук­скую плат­фор­му, по­ощ­ряв­шую сою­зы ме­ж­ду кон­гре­га­ция­ми. В первой половине XVIII века в не­драх кон­гре­га­цио­на­лиз­ма воз­ник­ло т. н. бо­го­сло­вие Но­вой Анг­лии, позд­нее - «Но­вое бо­го­сло­вие», де­лав­шее ак­цент на дос­то­ин­ст­ве, сво­бо­де и от­вет­ст­вен­но­сти че­ло­ве­ка. Конграционалисты по­сле­до­ва­тель­но вы­сту­па­ли про­тив всех форм уг­не­те­ния и бы­ли ак­тив­ны­ми уча­ст­ни­ка­ми борь­бы за ос­во­бо­ж­де­ние ра­бов в США в XIX веке (см. Або­ли­цио­низм). В XX веке конграционалисты бы­ли в чис­ле ини­циа­то­ров и ли­де­ров ме­ж­ду­народного эку­ме­нического дви­же­ния (см. Эку­ме­низм). Ны­не прин­ци­пы управ­ле­ния, при­ня­тые об­щи­на­ми конгрегационалистов, боль­ше на­по­ми­на­ют свет­ское со­об­ще­ст­во, по­стро­ен­ное на де­мо­кра­тических ос­но­ва­ни­ях.

Ли­тур­гическая прак­ти­ка конгрегационалистов в це­лом сход­на с другими каль­ви­ни­ст­ски­ми де­но­ми­на­ция­ми. Её кон­крет­ные фор­мы ка­ж­дая кон­гре­га­ция ус­та­нав­ли­ва­ет са­мо­стоя­тель­но. Ха­рак­тер­ной осо­бен­но­стью бо­го­слу­же­ния у конгрегационалистов яв­ля­ет­ся про­из­не­се­ние им­про­ви­зи­ро­ван­ных мо­литв. У ча­сти конграционалистов кре­ще­ние не яв­ля­ет­ся обя­зательным ус­ло­ви­ем для член­ст­ва в об­щи­не и при­ня­тия при­час­тия. Дос­та­точ­но за­яв­ле­ния о ве­ре в Хри­ста как Спа­си­те­ля и Гос­по­да.

Об­щая чис­лен­ность конгрегационалистов в начале XXI века - около 3 млн. человек. Боль­ше все­го конграционалистов про­жи­ва­ет в США, Ве­ли­ко­бри­та­нии, не­ко­то­рых африканских стра­нах (Ан­го­ла, ЮАР и др.). Конгрегационалисты со­став­ля­ют зна­чительный про­цент на­се­ле­ния в ря­де го­су­дарств Океа­нии (Ту­ва­лу, Западный Са­моа, Ки­ри­ба­ти и др.). Во мно­гих стра­нах конгрегационалистов вхо­дят в со­став объ­е­ди­нён­ных церк­вей вме­сте с пред­ста­ви­те­ля­ми других про­тес­тант­ских де­но­ми­на­ций.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)