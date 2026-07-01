КОНГРЕГАЦИОНАЛИСТЫ
КОНГРЕГАЦИОНАЛИСТЫ (от англ. сongregation - сообщество, община) - одно из основных направлений в кальвинизме, предполагающее абсолютную автономию каждой религиозной общины (конгрегации).
Иногда конгрегационализм понимают в широком смысле как экклезиологическая модель, характерную не только для кальвинистских общин, но и для общин других ветвей протестантизма (баптистов, унитариев и др.) - в противоположность епископальной (см. Епископальные церкви) и пресвитерианской (см. в статье Пресвитериане) формам управления. При этом отдельной конгрегации часто образуют союзы и ассоциации с целью сотрудничества и обсуждения насущных проблем. Одновременно строго соблюдается принцип отказа от центрального руководства. Ныне эти принципы характерны также для б. ч. неденоминированных христианских общин.
Движение конгрегационалистов исторически происходит от радикального крыла английких пуритан - индепендентов, выделившегося в конце XVI века (этот термин до сих пор употребляется в Уэльсе). Наименование «конгрегационалисты» по отношению к индепендентам возникло в Северной Америке в конце XVII - начале XVIII веков. Затем этот термин получил распространение и в Великобритании.
В XVIII - начале XIX веков британские конгрегационалисты испытали влияние методистов, в частности, обратившись к активной миссионерской деятельности: в 1795 году основали Миссионерское общество (с 1818 года Лондонское миссионерское общество). В XIX веке в Великобритании конграционалисты стали объединяться в различные содружества и сообщества. Так, в 1812 году Конгрегационалистский союз возник в Шотландии, в 1829 году - в Ирландии; в 1832 году создан Конгрегационалистский союз Англии и Уэльса, который в 1896 году объединился с Евангелическом союзом. В XX веке отмечалось сокращение числа К. в стране. В 1972 году основная часть британских конграционалистов слилась с пресвитерианами, организовав Объединённую реформатскую церковь.
Наибольшего влияния конгрегационалисты достигли в Северной Америке (особенно в Новой Англии). В 1620 году переселенцы, прибывшие на судне «Мэйфлауэр», основали первую общину конграционалистов в Америке (в Плимуте, ныне штат Массачусетс). В 1643 году конрационалисты образовали Конфедерацию объединённых церквей Новой Англии. Конгрегационалисты играли важную роль в т. н. Великом пробуждении - движении среди северо-американских протестантов в первой половине XVIII века, направленном на возрождение и обновление религиозной жизни. Конграционалисты также уделяли особое внимание образованию: при их участии и по их инициативе были созданы Гарвардский университет и Йельский университет.
В 1805-1825 годы американские конгрегационалисты разделились на две группы: либералов (унитарии), отрицавших божественность Иисуса Христа, и традиционалистов (тринитарии), сохранивших веру в Св. Троицу. Название «конгрегационалисты» сохранилось за представителями традиционалистского направления. В начале XIX века в США конгрегационалисты активно сотрудничали в области миссионерской работы с др. кальвинистскими деноминациями. В 1826 году конгрегационалисты вместе с пресвитерианами и реформатами основали Американское общество внутренней миссии. Однако планы объединения конграционалистов и пресвитериан в 1830-е годы не были реализованы. В 1871 году был основан Нациоанльный совет конгрегационалистских церквей США, внутри которого каждая конгрегация сохранила свою самостоятельность. В XX веке процесс объединения и укрупнения организаций конгрегационалистов продолжился. В 1931 году Национальный совет конгрегационалистских церквей США объединился с Генеральной конвенцией христианской церкви (Церковь учеников Христа), создав Генеральный совет конгрегационалистских и христианских церквей США. Следующим шагом было создание общей организации с евангеликами и реформатами. В 1957 гоуд в результате объединения конграционалистов с Евангелической и Реформатской церковью США сформирована Объединённая церковь Христа, которая на начало XXI века является крупнейшей конгрегационалистской организацией в мире. Она сохраняет и многие элементы пресвитерианства, являясь в действительности результатом компромисса двух деноминаций. Эта церковь представляет крайне либеральное направление внутри конграционалистов. В 1948 году возникло объединение консервативных американских конграционалистов - Консервативная конгрегационалистская христианская конференция. Другая группа консерваторов в 1955 году сформировала Национальную ассоциацию конгрегационалистских христианских церквей.
В XIX-XX веках в результате активной миссионерской деятельности общины конгрегационалистов возникли во многих странах Америки, Африки, Азии и Океании. В 1891 году в Лондоне состоялся 1-й международный съезд конграционалистов. В 1948 году создан постоянно действующий Международный конгрегационалистский совет, который в 1970 году объединился со Всемирным союзом реформатских церквей (пресвитерианского устройства) и образовал Всемирный альянс реформатских церквей (пресвитериан и конгрегационалистов).
Вероучение конгрешационалистов в целом базируется на кальвинизме. Для конгрегационалистов характерно стремление избегать жёстких доктринальных формулировок, что ведёт к широкому диапазону мнений. В ранний период (XVI-XVII века) конгрегационалисты уделяли особое внимание духовному опыту, который обязаны были пережить все члены общины. Только тот, кто обрёл личное «духовное рождение», мог войти в конгрегацию. Такое ограничение в членстве, в основе которого лежал кальвинистский взгляд об избранности к спасению лишь небольшой части верующих, было особенностью конгрегационалистов. Со временем «духовное рождение» как условие членства в конгрегации смягчилось и почти совсем исчезло в XVIII веке под влиянием арминианства.
Главыной особенность конгрегационалистов, по сравнению с другими кальвинистами, состоит в формировании новой экклезиологии, согласно которой конкретная религиозная община представляет собой основополагающий и сущностный элемент церкви. В результате церковное управление строится на демократических принципах, подразумевающих выборность и отчётность лидеров. Все члены конгрегации заключают своего рода соглашение (ковенант) о сотрудничестве друг с другом в любви и согласии. При этом в разл. конгрегациях организационная структура существенно варьируется. В части общин избирается единственный старейшина, в других - совет старейшин. В некоторых конгрегациях имеются диаконы в качестве помощников старейшин, в других - избирают пасторов. В большинстве конгрегаций допускается поставление пасторами женщин. В среде конгрегационалистов нет единства относительно того, кого представляют старейшины и дрцгих служители - общину или Самого Бога. С самого начала своего существования конгрегационалистов подчёркивали необходимость отделения Церкви от государства и их невмешательства в дела друг друга.
Первоначально конгрегационалисты приняли (с некоторыми поправками) в качестве исповедания веры пресвитерианское Вестминстерское исповедание (1647 год). В 1658 году cинод конгрегационалистов в Лондоне утвердил т. н. Савойскую декларацию (по названию Савойского дворца), закреплявшую автономию отдальной конгрегаций. В Северной Америке в 1648 году была введена сходная по содержанию Кембриджская платформа, в которой также утверждалась свобода вероисповедания. В 1708 году американские конгрегационалисты приняли Сейбрукскую платформу, поощрявшую союзы между конгрегациями. В первой половине XVIII века в недрах конгрегационализма возникло т. н. богословие Новой Англии, позднее - «Новое богословие», делавшее акцент на достоинстве, свободе и ответственности человека. Конграционалисты последовательно выступали против всех форм угнетения и были активными участниками борьбы за освобождение рабов в США в XIX веке (см. Аболиционизм). В XX веке конграционалисты были в числе инициаторов и лидеров международного экуменического движения (см. Экуменизм). Ныне принципы управления, принятые общинами конгрегационалистов, больше напоминают светское сообщество, построенное на демократических основаниях.
Литургическая практика конгрегационалистов в целом сходна с другими кальвинистскими деноминациями. Её конкретные формы каждая конгрегация устанавливает самостоятельно. Характерной особенностью богослужения у конгрегационалистов является произнесение импровизированных молитв. У части конграционалистов крещение не является обязательным условием для членства в общине и принятия причастия. Достаточно заявления о вере в Христа как Спасителя и Господа.
Общая численность конгрегационалистов в начале XXI века - около 3 млн. человек. Больше всего конграционалистов проживает в США, Великобритании, некоторых африканских странах (Ангола, ЮАР и др.). Конгрегационалисты составляют значительный процент населения в ряде государств Океании (Тувалу, Западный Самоа, Кирибати и др.). Во многих странах конгрегационалистов входят в состав объединённых церквей вместе с представителями других протестантских деноминаций.