КОНГОНЬЯС
КОНГОНЬЯС (Congonhas) - город в Бразилии, штат Минас-Жерайс, в 70 км к югу от Белу-Оризонти.
Население 55,1 тыс. человек (2008 год).
Возник в середине XVIII века. С 1938 года имеет статус города.
Выдающийся архитектурный памятник латино-американского барокко - церковь Бон-Жезус-ди-Матозиньюс (1757-1777 годы, архитекторы А.Р. Фалкату и А.Г. Роза), включённая в список Всемирного наследия. Подходы к ней оформлены в виде сложной системы лестниц, площадок и эспланад, обрамлённых 6 кубическими часовнями (капеллами) с пирамидальными крышами и богато украшенными интерьерами. Для часовен скульптор Алейжадинью создал 6 групп из 66 деревянных статуй, посвящённых эпизодам Страстей Христовых (1796-1799 годы). Скульптор также выполнил лепной барочный портал церкви и 12 статуй библейских пророков, расположенных на площадках парадной лестницы (1800-1804 годы). В часовнях сохранились росписи потолков работы М. да Косты Атаиди (1818-1819 годы) и (предположительно) Ж. Непомусену (1777-1787 годы).
В районе Конгоньяса - добыча железной руды, предприятия чёрной металлургии.
Иллюстрации:
Конгоньяс. Церковь Бон-Жезус-ди-Матозиньюс. 1757-1777. Архитекторы А.Р. Фалкатуи А.Г. Роза, скульптор Алейжадинью. Архив БРЭ.