КОНГОНЬЯС

КОНГОНЬЯС (Congonhas) - го­род в Бра­зи­лии, штат Ми­нас-Же­райс, в 70 км к югу от Бе­лу-Ори­зон­ти.

Население 55,1 тыс. человек (2008 год).

Воз­ник в середине XVIII века. С 1938 года име­ет ста­тус го­ро­да.

Вы­даю­щий­ся ар­хитектурный па­мят­ник латино-американского ба­рок­ко - церковь Бон-Же­зус-ди-Ма­то­зинь­юс (1757-1777 годы, ар­хи­тек­то­ры А.Р. Фал­ка­ту и А.Г. Ро­за), вклю­чён­ная в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия. Под­хо­ды к ней оформ­ле­ны в ви­де слож­ной сис­те­мы ле­ст­ниц, пло­ща­док и эс­пла­над, об­рам­лён­ных 6 ку­бическими ча­сов­ня­ми (ка­пел­ла­ми) с пи­ра­ми­даль­ны­ми кры­ша­ми и бо­га­то ук­ра­шен­ны­ми ин­терь­е­ра­ми . Для ча­со­вен скульп­тор Алей­жа­ди­нью соз­дал 6 групп из 66 де­ревянных ста­туй, по­свя­щён­ных эпи­зо­дам Стра­стей Хри­сто­вых (1796-1799 годы). Скульп­тор так­же вы­пол­нил леп­ной ба­роч­ный пор­тал церк­ви и 12 ста­туй биб­лей­ских про­ро­ков , рас­по­ло­жен­ных на пло­щад­ках па­рад­ной ле­ст­ни­цы (1800-1804 годы). В ча­сов­нях со­хра­ни­лись рос­пи­си по­тол­ков ра­бо­ты М. да Кос­ты Атаи­ди (1818-1819 годы) и (пред­по­ло­жи­тель­но) Ж. Не­по­му­се­ну (1777-1787 годы).

В рай­оне Конгоньяса - до­бы­ча же­лез­ной ру­ды, пред­при­ятия чёр­ной ме­тал­лур­гии.

Иллюстрации:

Кон­гонь­яс. Цер­ковь Бон-Же­зус-ди-Ма­то­зинь­юс. 1757-1777. Ар­хи­тек­то­ры А.Р. Фал­ка­туи А.Г. Ро­за, скуль­п­тор Алей­жа­ди­нью. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)