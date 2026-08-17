КОНГО (РЕСПУБЛИКА КОНГО, РК)

Конго (Республика Конго, РК) — государство в Экваториальной Африке, граничит с Анголой на юге, Демократической Республикой Конго (ДРК) на востоке, Габоном на западе, Камеруном и Центральноафриканской Республикой на севере.

Протяженность береговой линии на атлантическом побережье — 169 км. Площадь — 342 тыс. кв. км, население — 4,9 млн человек (2016), около половины проживает в столице (Браззавиль), расположенной на правом берегу крупнейшей реки страны — Конго, напротив Киншасы — столицы соседней ДРК. 43 % населения моложе 14 лет, показатель образованности — 89 %, самый высокий среди стран Африки. Около 70 % населения проживают в городах, при этом более трети заняты в сельском хозяйстве. Основные этнические группы: баконго (40 %), батеке (17 %), мбоши (12 %); основные языки межэтнического общения: лингала, киконго, государственный язык — французский. Треть населения исповедует католицизм, до 40 % — приверженцы афрохристианских церквей и протестантизма, до 2 % — мусульмане.

Начиная с VI в. народы банту постепенно вытеснили или уничтожили аборигенный народ пигмеев, создав к началу европейского проникновения в конце XV в. несколько государств — Лоанго, Теке и др. Основные европейские метрополии в сотрудничестве с прибрежными вождествами наладили и развили в течение XVII—XVIII вв. трансатлантическую работорговлю, сделав народы, населявшие берега Конго, ее важными участниками. Во 2-й половине XIX в. вслед за миссионерами освоением внутренних районов современной РК занялись французские исследователи и предприниматели. В 1880 командующий французской экспедицией П. Саворньян де Бразза провозгласил протекторат над правобережьем Конго, что было признано в 1885 другими колониальными державами. Эксплуатацию богатых природных ресурсов французского владения Среднее Конго, создание портов, дорог, впоследствии — железных дорог для вывоза сырья к побережью осуществляли концессионные компании, действия которых метрополия контролировала слабо, что вызывало многочисленные антиколониальные протесты и восстания на рубеже ХIX—ХХ вв. В период 1910—1957 территория Среднего Конго являлась центром колонии Французская Экваториальная Африка, в годы Второй мировой войны — важнейшим оплотом Свободной Франции в колониях. С 1947 Среднее Конго представлено в Национальном собрании Франции как «заморская территория», с 1958 получило автономию, независимость Республики Конго провозглашена 15 августа 1960. После конференции в Браззавиле в 1944 началось развитие общественно-политических организаций, создававшихся и действовавших преимущественно на этнорегиональной основе. Одна из таких партий и ее лидер Ф. Юлу — первый президент РК — не смогли справиться с нараставшими социально-экономическими трудностями независимого развития. В 1963 к власти в стране приходит партия Национальное революционное движение (НРД) во главе с А. Массамба-Дебой, национализировавшее собственность иностранных кампаний и провозгласившее курс на построение в РК социалистического общества по образцу СССР. В августе 1968 капитан М. Нгуаби, член ЦК НРД, осуществил переворот и вместе с тем подтвердил курс на социалистическое строительство. Созданная под его руководством в 1969 Конголезская партия труда (КПТ), как ранее НРД, оставалась единственной в стране политической силой, контролировавшей все процессы, установила тесные связи с КПСС и КПК. Осуществлявшийся КПТ курс вызывал недовольство как у правых, так и у левых оппонентов, в 1970-е произошли многочисленные выступления, безжалостно подавленные властями, в 1977 М. Нгуаби был убит в результате заговора. Внутрипартийная борьба в КПТ привела в 1979 на пост президента полковника Д. Сассу-Нгессо, занявшего все ключевые посты в РК, включая пост председателя КПТ. Вплоть до 1992 КПТ приходилось лавировать между стремлением придерживаться марксизма советского образца и необходимостью осуществлять демократизацию и развивать рыночную экономику.

Изменения в мировой политике с окончанием «холодной войны» и нараставшие сложности и просчеты в слабой экономике РК (даже с учетом роста экспорта нефти) привели к тому, что на первых демократических многопартийных выборах в 1992 КПТ пришлось уступить оппозиции во главе с П. Лиссубой. Новая власть попыталась осуществлять либеральные реформы в политической и экономической областях, но относительным макроэкономическим успехам сопутствовало нарастание социальной напряженности. Слабые коалиционные правительства привели страну к фактической гражданской войне в 1997—2000. В результате вмешательства соседней Анголы Д. Сассу-Нгессо удалось вернуться к власти, и в 2002 он был избран президентом, повторив затем свой успех за счет искушенного политического манипулирования на очередных президентских выборах в 2009.

Лит.: Гаврилов Н. И. Народная республика Конго: Справочник. М., 1977; Tiyambe Zeleza P., Dickson E. Encyclopedia of Twentieth-Century African History. Routledge, 2002.