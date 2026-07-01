КОНФУЦИЙ

Китайский философ, основоположник конфуцианства .

Жизнь философа

Происходил из знатной, но обедневшей семьи. Он рано потерял отца – Шулян Хэ, поэтому был вынужден работать с самого раннего возраста. С 15 лет начал заниматься образованием, необходимым для аристократа (математикой, музыкой, грамотностью и т.д.). В 19 лет женился на Кикоан Ши, происходившей из знатного рода. Вскоре стал мелким чиновником в царстве Лу. В 528 г. до н.э. скончалась его мать – Янь Чжэнцзай, после чего он подал в отставку согласно традиции. В 496 г. стал правителем резиденции царства Лу (первым советником), но вскоре был вынужден покинуть родину и 13 лет путешествовал с ближайшими учениками по другим царствам Китая, проповедуя философское учение. В возрасте около 60 лет Конфуций вернулся в родной город Цюйфу и уже не покидал его, продолжая свою преподавательскую деятельность. Ученики его изучали четыре «дисциплины»: древние писания, поступки, преданность, веру или искренность. Данные о количестве учеников разнятся, достоверно известно около 20-30 учеников. Самым близким учеником был Янь-юань (Янь-Хуэй), который скончался в 481 г. до н.э. В последние годы жизни активно работал над каноническими произведениями древности «Книгой Песен» и «Книгой перемен». Ученики философа записали его высказывания, обобщив их в книге «Лунь юй» («Беседы и суждения»).

Конфунцианство

Найденное философом сочетание традиционализма с императивом личной ответственности каждого человека за состояние дел в империи обнаружило свою исключительную продуктивность (свою духовную зрелость человек мог выразить на государственном поприще). Одним из самых известных последователей философа был Мэн-цзы, немало сделавший для формирования идеологии конфуцианства. При династии Хань во II в. до н. э. учение Конфунция получило статус официальной идеологии и впоследствии стало основой китайского мировоззрения, во многом сформировав уникальный облик китайской цивилизации. В то же время при императоре Ши-хуанди многие конфуцианские книги были сожжены, а несколько сотен конфуцианцев было перебито. Но вскоре Конфуций вновь стал своего рода духовным вождем нации, мудрецом, «некоронованным царем». Но падения империи в 1911 г. отношение к Конфуцию изменилось, в 1928 г. были отменены официальные жертвоприношения. В 70-е гг. XX в. во времена «культурной революции» в КНР прошла шумная пропагандистская кампания с критикой конфуцианства с целью ниспровержения китайского политического деятеля Линь Бяо. Однако в 80-е гг. вновь возник интерес к конфуцианству: в 1984 г. появился фонд Конфуция, в 1985 г. был открыт институт Конфуция, а в его родном городе – Академия Конфуция с огромным мемориальным комплексом. В 1994 г. храмовый комплекс, гробница, дом Конфуция и лес вокруг него был внесен в «Список объектов мирового культурного наследия» ЮНЕСКО.