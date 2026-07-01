КОНФОРМНОСТЬ
КОНФОРМНОСТЬ - в психологии, склонность индивида менять своё поведение, мнения, оценки под влиянием группы.
Конформное поведение соответствует социальным ожиданиям относительно данного индивида, принятому порядку, стандартным моделям поведения. Термин «конформизм» в большей степени несёт негативную оценочную нагрузку, указывая на пассивное некритическое принятие индивидом доминирующих в обществе или социальной группе взглядов, стереотипов, ценностей. Противоположностью конформности является нонконформизм - стремление поступать вопреки позиции большинства и принятым нормам.
Конформность следует отличать от подчинения, когда давление оказывается людьми с более высоким социальным статусом. Конформность может быть обусловлена как принятием групповых норм и ценностей, так и прагматич. соображениями индивида (целесообразностью конформного поведения, опасением негативных санкций, социальной изоляции). Соответственно выделяют внутреннюю конформность (одобрение, личная конформность) и внешнюю конформность (уступчивость, публичная конформность).
Конформность рассматривается в качестве многоаспектного социально-психологического феномена: как форма адаптации индивида к господствующим социальным стандартам; как форма социальной интеграции; как форма личностного самоопределения в социуме, исходящая из принципа бесконфликтности; как вид социальной солидарности, связанный с доминированием общества над личностью. Конформность личности является весьма важным условием её успешной социализации. Вместе с тем конформизм ведёт к росту социальной пассивности, инфантилизма, гражданской индифферентности. Будучи широко распространённым, конформизм негативно сказывается на возможности обновления социальной системы, формирования развитого гражданского общества.
Социально-психологические причины, механизмы и следствия конформности изучались американскими психологами Э. Аронсоном, С. Ашем, С. Милграмом, Л. Фестингером, М. Шерифом и др. В социологии исследования конформности часто связаны с изучением массового общества (Г. Маркузе, Д. Рисмен), тоталитаризма и авторитаризма (Х. Арендт, Т. Адорно, М. Хоркхаймер). В структурном функционализме (Р.К. Мертон, Т. Парсонс) конформость рассматривается в качестве важной составляющей социальной системы.