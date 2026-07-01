КОНФОРМНОСТЬ

КОНФОРМНОСТЬ - в психологии, склонность индивида менять своё поведение, мнения, оценки под влиянием группы.

Кон­форм­ное по­ве­де­ние со­от­вет­ст­ву­ет со­ци­аль­ным ожи­да­ни­ям от­но­си­тель­но дан­но­го ин­ди­ви­да, при­ня­то­му по­ряд­ку, стан­дарт­ным мо­де­лям по­ве­де­ния. Тер­мин «кон­фор­мизм» в боль­шей сте­пе­ни не­сёт не­га­тив­ную оце­ноч­ную на­груз­ку, ука­зы­вая на пас­сив­ное не­кри­ти­че­ское при­ня­тие ин­ди­ви­дом до­ми­ни­рую­щих в об­ще­ст­ве или со­ци­аль­ной груп­пе взгля­дов, сте­рео­ти­пов, цен­но­стей. Про­ти­во­по­лож­но­стью конформности яв­ля­ет­ся нон­кон­фор­мизм - стрем­ле­ние по­сту­пать во­пре­ки по­зи­ции боль­шин­ст­ва и при­ня­тым нор­мам.

Конформность сле­ду­ет от­ли­чать от под­чи­не­ния, ко­гда дав­ле­ние ока­зы­ва­ет­ся людь­ми с бо­лее вы­со­ким со­ци­аль­ным ста­ту­сом. Конформность мо­жет быть обу­слов­ле­на как при­ня­ти­ем груп­по­вых норм и цен­но­стей, так и праг­ма­тич. со­об­ра­же­ния­ми ин­ди­ви­да (це­ле­со­об­раз­но­стью кон­форм­но­го по­ве­де­ния, опа­се­ни­ем не­га­тив­ных санк­ций, со­ци­аль­ной изо­ля­ции). Со­от­вет­ст­вен­но вы­де­ля­ют внут­рен­нюю конформность (одоб­ре­ние, лич­ная конформность) и внеш­нюю конформность (ус­туп­чи­вость, пуб­лич­ная конформность).

Конформность рас­смат­ри­ва­ет­ся в ка­че­ст­ве мно­го­ас­пект­но­го со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гического фе­но­ме­на: как фор­ма адап­та­ции ин­ди­ви­да к гос­под­ствую­щим со­ци­аль­ным стан­дар­там; как фор­ма со­ци­аль­ной ин­те­гра­ции; как фор­ма лич­но­ст­но­го са­мо­оп­ре­де­ле­ния в со­циу­ме, ис­хо­дя­щая из прин­ци­па бес­кон­фликт­но­сти; как вид со­ци­аль­ной со­ли­дар­но­сти, свя­зан­ный с до­ми­ни­ро­ва­ни­ем об­ще­ст­ва над лич­но­стью. Конформность лич­но­сти яв­ля­ет­ся весь­ма важ­ным ус­ло­ви­ем её ус­пеш­ной со­циа­ли­за­ции. Вме­сте с тем кон­фор­мизм ве­дёт к рос­ту со­ци­аль­ной пас­сив­но­сти, ин­фан­ти­лиз­ма, гра­ж­дан­ской ин­диф­фе­рент­но­сти. Бу­ду­чи ши­ро­ко рас­про­стра­нён­ным, кон­фор­мизм не­га­тив­но ска­зы­ва­ет­ся на воз­мож­но­сти об­нов­ле­ния со­ци­аль­ной сис­те­мы, фор­ми­ро­ва­ния раз­ви­то­го гра­ж­дан­ско­го об­ще­ст­ва.

Со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гические при­чи­ны, ме­ха­низ­мы и след­ст­вия конформности изу­ча­лись американскими пси­хо­ло­га­ми Э. Арон­со­ном, С. Ашем, С. Мил­гра­мом, Л. Фес­тин­ге­ром, М. Ше­ри­фом и др. В со­цио­ло­гии ис­сле­до­ва­ния конформности час­то свя­за­ны с изу­че­ни­ем мас­со­во­го об­ще­ст­ва (Г. Мар­ку­зе, Д. Рис­мен), то­та­ли­та­риз­ма и ав­то­ри­та­риз­ма (Х. Арендт, Т. Адор­но , М. Хорк­хай­мер). В струк­тур­ном функ­цио­на­лиз­ме (Р.К. Мер­тон, Т. Пар­сонс) конформость рас­смат­ри­ва­ет­ся в ка­че­ст­ве важ­ной со­став­ляю­щей со­ци­аль­ной сис­те­мы.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)