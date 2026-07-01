КОНФЛИКТОЛОГИЯ

КОНФЛИКТОЛОГИЯ - междисциплинарная область исследований социальных конфликтов и практические работы с ними.

Ос­нов­ные эта­пы раз­ви­тия конф­лик­то­ло­гии.

Фор­ми­ро­ва­ние «кон­фликт­ной» мо­де­ли об­ще­ст­ва в XIX-XX веков про­ис­хо­ди­ло под влия­ни­ем ра­бот К. Мар­кса , свя­зы­вав­ше­го кон­флик­ты с про­ти­во­по­лож­ны­ми ин­те­ре­са­ми со­ци­аль­ных групп, бе­ру­щих на­ча­ло в от­но­ше­ни­ях соб­ст­вен­но­сти и её рас­пре­де­ле­нии. Маркс по­сту­ли­ро­вал не­из­беж­ность клас­со­вой борь­бы ме­ж­ду экс­плуа­та­то­ра­ми и экс­плуа­ти­руе­мы­ми, ста­но­вя­щей­ся глав­ной дви­жу­щей си­лой ис­то­рии. Во второй половины XIX века пред­ста­ви­те­ли дар­ви­низ­ма со­ци­аль­но­го (Л. Гум­п­ло­вич, У. Сам­нер, А. Смолл), опи­сы­вав­шие об­ще­ст­во как аре­ну борь­бы за су­ще­ст­во­ва­ние, ви­де­ли в кон­флик­те основную фор­му взаи­мо­дей­ст­вия со­ци­аль­но­го.

Ос­но­ва­тель «со­цио­ло­гии кон­флик­та» Г. Зим­мель рас­смат­ри­вал ши­ро­кий спектр кон­фликт­ных яв­ле­ний - ме­ж­ду ин­ди­ви­дом и об­ще­ст­вом, ме­ж­ду эт­ническими груп­па­ми, куль­ту­ра­ми, по­ко­ле­ния­ми, по­ла­ми и др. Кон­фликт, по Зим­ме­лю, не обя­за­тель­но при­во­дит к раз­ру­ше­ни­ям; он мо­жет вы­пол­нять важ­ней­шие функ­ции со­хра­не­ния со­ци­аль­ных от­но­ше­ний и сис­тем, при­во­дить к со­ци­аль­ной ин­те­гра­ции. Кон­фликт по­ни­ма­ет­ся Зим­ме­лем не про­сто как столк­но­ве­ние ин­те­ре­сов, но и как вы­ра­же­ние ин­стинк­тив­ной «ес­те­ст­вен­ной вра­ж­деб­но­сти», ко­то­рая яв­ля­ет­ся ос­но­вой че­ло­ве­че­ских от­но­ше­ний на­ря­ду с сим­па­ти­ей ме­ж­ду людь­ми.

В XX веке идеи К. Мар­кса и Г. Зим­ме­ля бы­ли раз­ви­ты Р. Да­рен­дор­фом («диа­лек­тич. тео­рия кон­флик­та») и Л. Ко­зе­ром («кон­фликт­ный функ­цио­на­лизм»). По Да­рен­дор­фу, ис­хо­див­ше­му из не­из­беж­но­сти кон­флик­тов в об­ще­ст­ве, в пост­ин­ду­ст­ри­аль­ном об­ще­ст­ве осн. со­ци­аль­ное про­ти­во­ре­чие пе­ре­ме­ща­ет­ся из эко­но­мич. плос­ко­сти, из сфе­ры от­но­ше­ний соб­ст­вен­но­сти в об­ласть от­но­ше­ний гос­под­ства-под­чи­не­ния, и осн. кон­фликт ока­зы­ва­ет­ся свя­зан с пе­ре­рас­пре­де­ле­ни­ем вла­сти.

Л. Ко­зер в рус­ле идей Г. Зим­ме­ля сде­лал цен­тром ис­сле­до­ва­ния по­зи­тив­ные функ­ции кон­флик­та – его спо­соб­ность ос­лаб­лять на­пря­же­ние ме­ж­ду ан­та­го­ни­ста­ми, объ­е­ди­нять лю­дей на ос­но­ве общ­но­сти си­туа­ции, ини­ции­ро­вать не­об­хо­ди­мые но­во­вве­де­ния в со­ци­аль­ной сис­те­ме и тем спо­соб­ст­во­вать её ин­те­гра­ции. Спо­соб­ность кон­флик­та сдер­жи­вать боль­ший кон­фликт по­лу­чи­ла у не­го на­зва­ние «зим­ме­лев­ско­го па­ра­док­са»: «Наи­бо­лее эф­фек­тив­но от кон­флик­та удер­жи­ва­ет вы­яв­ле­ние со­от­но­ше­ния сил, что за­час­тую воз­мож­но толь­ко в кон­флик­те» (Ко­зер Л. Функ­ции со­ци­аль­но­го кон­флик­та. М., 2000. С. 162). Идеи о по­зи­тив­ных функ­ци­ях кон­флик­та под­го­то­ви­ли поч­ву для при­зна­ния воз­мож­но­сти про­те­ка­ния кон­флик­тов в кон­ст­рук­тив­ной фор­ме и раз­ра­бот­ки ме­то­дов управ­ле­ния ими.

В 1950-1960-е годы воз­ни­ка­ет конфликтология как меж­дис­ци­п­ли­нар­ная об­ласть, объ­е­ди­няю­щая тео­ре­тические под­хо­ды и прак­ти­ку. В 1957 году об­су­ж­де­ние про­блем со­ци­аль­ных кон­флик­тов бы­ло про­ве­де­но Со­цио­ло­гической ас­со­циа­ци­ей ЮНЕСКО , что по­слу­жи­ло ор­га­ни­за­ци­он­ным им­пуль­сом к про­ве­де­нию ря­да кон­фе­рен­ций, соз­да­нию ор­га­ни­за­ций, на­ча­лу вы­пус­ка специальных жур­на­лов. Конфликтология оформ­ля­лась как об­ласть по­ис­ка средств пре­дот­вра­ще­ния кон­флик­тов и их ос­лаб­ле­ния, что бы­ло сти­му­ли­ро­ва­но опы­том Второй ми­ро­вой вой­ны; ин­те­ре­сы конфликтологии сме­ща­лись от тео­ре­тических опи­са­ний к прак­ти­ке управ­ле­ния кон­флик­та­ми. В современной конфликтологии до­ми­ни­ру­ет прак­тический под­ход, что свя­за­но в т. ч. с ря­дом тео­ре­тических не­удач: не уда­лись по­пыт­ки соз­да­ния еди­ной кон­цеп­ту­аль­ной схе­мы опи­са­ния всех ви­дов кон­флик­тов, по­строе­ния уни­вер­саль­ной ти­по­ло­гии кон­флик­тов.

В российской нау­ке раз­ви­тие конфликтологии бы­ло за­тор­мо­же­но идео­ло­гическим по­сту­ла­том о бес­кон­фликт­ном раз­ви­тии со­вет­ско­го об­ще­ст­ва. Из­ме­не­ние со­ци­аль­ной си­туа­ции в Рос­сии при­ве­ло к рез­ко­му воз­рас­та­нию ин­те­ре­са к кон­флик­там, рос­ту чис­ла по­свя­щён­ных им ра­бот и оформ­ле­нию оте­че­ст­вен­ной конфликтологии. С 1991 года из­да­ют­ся пе­рио­дические сборники «Со­ци­аль­ные кон­флик­ты: Экс­пер­ти­за. Про­гно­зи­ро­ва­ние. Тех­но­ло­гии раз­ре­ше­ния», про­во­дят­ся кон­фе­рен­ции и т. д. Основное про­блем­ное по­ле ин­те­ре­са рос. спе­циа­ли­стов ле­жит в об­лас­ти изу­че­ния по­ли­тических, эт­нических, во­ен­ных, эко­но­мических и тру­до­вых кон­флик­тов.

Прак­ти­ка пе­ре­го­во­ров в ра­бо­те с кон­флик­та­ми.

В ка­че­ст­ве основной фор­мы уп­рав­ле­ния кон­флик­та­ми и их раз­ре­ше­ния в конфликтологии рас­смат­ри­ва­ет­ся прак­ти­ка пе­ре­го­во­ров, ши­ро­ко ис­поль­зуе­мая в си­туа­ци­ях раз­но­го ро­да - от пе­ре­го­во­ров ме­жду парт­нё­ра­ми по биз­не­су и в об­ществ. кон­флик­тах до се­мей­ных раз­но­гла­сий и раз­во­дов. На­чи­ная с 1960-х годов пе­ре­го­во­ры пе­ре­ста­ют быть фор­мой дав­ле­ния парт­нё­ров друг на дру­га в си­лу по­сте­пен­но­го осоз­на­ния как учё­ны­ми и прак­ти­ка­ми, так и ши­ро­кой об­ще­ст­вен­но­стью де­ст­рук­тив­но­го ха­рак­те­ра си­ло­во­го фак­то­ра в че­ло­ве­че­ских от­но­ше­ни­ях.

Раз­ли­ча­ют­ся две основные мо­де­ли пе­ре­го­вор­но­го про­цес­са. Суть мо­де­ли «ус­ту­пок-сбли­же­ния» (ино­гда её на­зы­ва­ют так­же мо­де­лью «тор­га») в том, что при про­ти­во­ре­чии в ин­те­ре­сах сто­ро­ны идут на вза­им­ные ус­туп­ки, по­ка не ос­та­нав­ли­ва­ют­ся в точ­ке, при­ем­ле­мой для ка­ж­дой из сто­рон (напр., торг по­ку­па­те­ля и про­дав­ца). По мне­нию спе­циа­ли­стов, эта мо­дель по по­тен­ци­аль­ной эф­фек­тив­но­сти ус­ту­па­ет на­би­раю­щей по­пу­ляр­ность мо­де­ли «вза­им­ных вы­год», цен­траль­ным для ко­то­рой яв­ля­ет­ся пред­став­ле­ние о том, что уре­гу­ли­ро­ва­ние кон­флик­тов не обя­за­тель­но пред­по­ла­га­ет ком­про­мисс и вы­иг­рыш од­ной сто­ро­ны за счёт дру­гой, но, на­про­тив, су­ще­ст­ву­ет воз­мож­ность обо­юд­но­го вы­иг­ры­ша. Клю­че­вым прин­ци­пом дан­но­го под­хо­да яв­ля­ет­ся по­иск со­гла­ше­ния на ос­но­ве ана­ли­за ин­те­ре­сов сто­рон и воз­мож­но­стей их со­вме­ще­ния. Ре­зуль­та­том при­ме­не­ния дан­ной мо­де­ли пе­ре­го­во­ров ста­но­вят­ся ин­те­гра­тив­ные ре­ше­ния, пол­но­стью удов­ле­тво­ряю­щие ин­те­ре­сам обе­их сто­рон.

Осо­бен­ным вни­ма­ни­ем в конфликтологии поль­зу­ют­ся пе­ре­го­во­ры с уча­сти­ем треть­ей сто­ро­ны, по­пу­ляр­но­сти ко­то­рых спо­соб­ст­ву­ет эф­фек­тив­ность со­дей­ст­вия ней­траль­но­го, бес­при­стра­ст­но­го по­сред­ни­ка двум дру­гим в по­ис­ках со­гла­ше­ния в спор­ной си­туа­ции. По­зи­тив­ное влия­ние треть­их лиц (их на­зы­ва­ют «пе­ре­го­вор­щи­ка­ми» или «ме­диа­то­ра­ми») на эф­фек­тив­ность пе­ре­го­вор­но­го про­цес­са свя­зы­ва­ет­ся со сни­же­ни­ем де­ст­рук­тив­но­сти в по­ве­де­нии его уча­ст­ни­ков за счёт уси­ле­ния кон­вен­цио­наль­но­го ха­рак­те­ра их ком­му­ни­ка­ции. Раз­ви­тие прак­ти­ки по­сред­ни­че­ст­ва и его рас­про­стра­не­ние в различных сфе­рах об­ществ. жиз­ни при­ве­ло к по­сте­пен­ной про­фес­сио­на­ли­за­ции дея­тель­но­сти ме­диа­то­ров (пер­вое проф. объ­е­ди­не­ние ме­диа­то­ров бы­ло за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но в 1973 году в США), про­во­дят­ся раз­но­об­раз­ные кон­фе­рен­ции и ис­сле­до­ва­ния по изу­че­нию разл. ас­пек­тов пе­ре­го­вор­ной прак­ти­ки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)