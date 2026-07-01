КОНФЛИКТОЛОГИЯ
КОНФЛИКТОЛОГИЯ - междисциплинарная область исследований социальных конфликтов и практические работы с ними.
Основные этапы развития конфликтологии.
Формирование «конфликтной» модели общества в XIX-XX веков происходило под влиянием работ К. Маркса, связывавшего конфликты с противоположными интересами социальных групп, берущих начало в отношениях собственности и её распределении. Маркс постулировал неизбежность классовой борьбы между эксплуататорами и эксплуатируемыми, становящейся главной движущей силой истории. Во второй половины XIX века представители дарвинизма социального (Л. Гумплович, У. Самнер, А. Смолл), описывавшие общество как арену борьбы за существование, видели в конфликте основную форму взаимодействия социального.
Основатель «социологии конфликта» Г. Зиммель рассматривал широкий спектр конфликтных явлений - между индивидом и обществом, между этническими группами, культурами, поколениями, полами и др. Конфликт, по Зиммелю, не обязательно приводит к разрушениям; он может выполнять важнейшие функции сохранения социальных отношений и систем, приводить к социальной интеграции. Конфликт понимается Зиммелем не просто как столкновение интересов, но и как выражение инстинктивной «естественной враждебности», которая является основой человеческих отношений наряду с симпатией между людьми.
В XX веке идеи К. Маркса и Г. Зиммеля были развиты Р. Дарендорфом («диалектич. теория конфликта») и Л. Козером («конфликтный функционализм»). По Дарендорфу, исходившему из неизбежности конфликтов в обществе, в постиндустриальном обществе осн. социальное противоречие перемещается из экономич. плоскости, из сферы отношений собственности в область отношений господства-подчинения, и осн. конфликт оказывается связан с перераспределением власти.
Л. Козер в русле идей Г. Зиммеля сделал центром исследования позитивные функции конфликта – его способность ослаблять напряжение между антагонистами, объединять людей на основе общности ситуации, инициировать необходимые нововведения в социальной системе и тем способствовать её интеграции. Способность конфликта сдерживать больший конфликт получила у него название «зиммелевского парадокса»: «Наиболее эффективно от конфликта удерживает выявление соотношения сил, что зачастую возможно только в конфликте» (Козер Л. Функции социального конфликта. М., 2000. С. 162). Идеи о позитивных функциях конфликта подготовили почву для признания возможности протекания конфликтов в конструктивной форме и разработки методов управления ими.
В 1950-1960-е годы возникает конфликтология как междисциплинарная область, объединяющая теоретические подходы и практику. В 1957 году обсуждение проблем социальных конфликтов было проведено Социологической ассоциацией ЮНЕСКО, что послужило организационным импульсом к проведению ряда конференций, созданию организаций, началу выпуска специальных журналов. Конфликтология оформлялась как область поиска средств предотвращения конфликтов и их ослабления, что было стимулировано опытом Второй мировой войны; интересы конфликтологии смещались от теоретических описаний к практике управления конфликтами. В современной конфликтологии доминирует практический подход, что связано в т. ч. с рядом теоретических неудач: не удались попытки создания единой концептуальной схемы описания всех видов конфликтов, построения универсальной типологии конфликтов.
В российской науке развитие конфликтологии было заторможено идеологическим постулатом о бесконфликтном развитии советского общества. Изменение социальной ситуации в России привело к резкому возрастанию интереса к конфликтам, росту числа посвящённых им работ и оформлению отечественной конфликтологии. С 1991 года издаются периодические сборники «Социальные конфликты: Экспертиза. Прогнозирование. Технологии разрешения», проводятся конференции и т. д. Основное проблемное поле интереса рос. специалистов лежит в области изучения политических, этнических, военных, экономических и трудовых конфликтов.
Практика переговоров в работе с конфликтами.
В качестве основной формы управления конфликтами и их разрешения в конфликтологии рассматривается практика переговоров, широко используемая в ситуациях разного рода - от переговоров между партнёрами по бизнесу и в обществ. конфликтах до семейных разногласий и разводов. Начиная с 1960-х годов переговоры перестают быть формой давления партнёров друг на друга в силу постепенного осознания как учёными и практиками, так и широкой общественностью деструктивного характера силового фактора в человеческих отношениях.
Различаются две основные модели переговорного процесса. Суть модели «уступок-сближения» (иногда её называют также моделью «торга») в том, что при противоречии в интересах стороны идут на взаимные уступки, пока не останавливаются в точке, приемлемой для каждой из сторон (напр., торг покупателя и продавца). По мнению специалистов, эта модель по потенциальной эффективности уступает набирающей популярность модели «взаимных выгод», центральным для которой является представление о том, что урегулирование конфликтов не обязательно предполагает компромисс и выигрыш одной стороны за счёт другой, но, напротив, существует возможность обоюдного выигрыша. Ключевым принципом данного подхода является поиск соглашения на основе анализа интересов сторон и возможностей их совмещения. Результатом применения данной модели переговоров становятся интегративные решения, полностью удовлетворяющие интересам обеих сторон.
Особенным вниманием в конфликтологии пользуются переговоры с участием третьей стороны, популярности которых способствует эффективность содействия нейтрального, беспристрастного посредника двум другим в поисках соглашения в спорной ситуации. Позитивное влияние третьих лиц (их называют «переговорщиками» или «медиаторами») на эффективность переговорного процесса связывается со снижением деструктивности в поведении его участников за счёт усиления конвенционального характера их коммуникации. Развитие практики посредничества и его распространение в различных сферах обществ. жизни привело к постепенной профессионализации деятельности медиаторов (первое проф. объединение медиаторов было зарегистрировано в 1973 году в США), проводятся разнообразные конференции и исследования по изучению разл. аспектов переговорной практики.