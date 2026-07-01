КОНФЛИКТ ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ

КОНФЛИКТ ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ - борьба мотивов или подструктур внутреннего мира личности, вызывающая негативные переживания и затрудняющая принятие решений.

К. Ле­вин вы­де­лил 3 ви­да си­туа­ций, в ко­то­рых воз­ни­ка­ют кофликты внутриличностые: вы­бор ме­ж­ду при­вле­ка­тель­ны­ми, но взаи­мо­ис­клю­чаю­щи­ми ва­ри­ан­та­ми; вы­бор «мень­ше­го из двух зол»; вы­бор це­ли, дос­ти­же­ние ко­то­рой при­ве­дёт как к же­ла­тель­ным, так и к не­же­ла­тель­ным по­след­ст­ви­ям.

По­ми­мо чис­то мо­ти­ва­ци­он­ных, вы­де­ля­ют ког­ни­тив­ные и ро­ле­вые конфликты кнутриличностные (так­же за­тра­ги­ваю­щие мо­ти­ва­цию). Ког­ни­тив­ный конфликт внутриличностный свя­зан со столк­но­ве­ни­ем зна­чи­мых для лич­но­сти и не­со­вмес­ти­мых друг с дру­гом убе­ж­де­ний (см. Ког­ни­тив­ный дис­со­нанс). Ро­ле­вой конфликт внутриличностный воз­ни­ка­ет при не­об­хо­ди­мо­сти од­но­вре­мен­но реа­ли­зо­вы­вать не­со­вмес­ти­мые ро­ли со­ци­аль­ные (напр., быть до­б­рым и од­но­вре­мен­но тре­бо­ва­тель­ным от­цом), а так­же в слу­чае про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду тре­бо­ва­ния­ми ро­ли и цен­но­стя­ми лич­но­сти.

Конфликт внутриличностный не­из­беж­ны и уни­вер­саль­ны, яв­ля­ясь след­ст­ви­ем на­ли­чия у че­ло­ве­ка мно­же­ст­ва кон­ку­ри­рую­щих мо­ти­вов, пред­став­ляю­щих раз­ные «уров­ни» пси­хи­ки, от­но­ше­ния ко­то­рых ос­мыс­ля­ют­ся в пси­хо­ло­гии как борь­ба ме­ж­ду те­лом и ду­хом, «при­ро­дой» и «куль­ту­рой», «хо­чу» и «на­до», ин­стинк­та­ми и во­лей, стра­стя­ми и ра­зу­мом (Р. Де­карт), при­ми­тив­ны­ми же­ла­ния­ми бес­соз­на­тель­но­го «Оно» и убе­ж­де­ния­ми и на­ме­ре­ния­ми соз­на­тель­но­го «Я» ( З. Фрейд ), низ­ши­ми «мо­ти­ва­ми-сти­му­ла­ми» и выс­ши­ми «смыс­ло­об­ра­зую­щи­ми мо­ти­ва­ми» (А.Н. Ле­он­ть­ев) и т. п. Та­кой кон­фликт вы­сту­па­ет как один из важ­ней­ших ди­на­мических фак­то­ров, ле­жа­щих в ос­но­ве че­ло­ве­че­ско­го по­ве­де­ния и раз­ви­тия, ста­нов­ле­ния лич­но­сти.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)