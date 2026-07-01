КОНФЛИКТ ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ
КОНФЛИКТ ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ - борьба мотивов или подструктур внутреннего мира личности, вызывающая негативные переживания и затрудняющая принятие решений.
К. Левин выделил 3 вида ситуаций, в которых возникают кофликты внутриличностые: выбор между привлекательными, но взаимоисключающими вариантами; выбор «меньшего из двух зол»; выбор цели, достижение которой приведёт как к желательным, так и к нежелательным последствиям.
Помимо чисто мотивационных, выделяют когнитивные и ролевые конфликты кнутриличностные (также затрагивающие мотивацию). Когнитивный конфликт внутриличностный связан со столкновением значимых для личности и несовместимых друг с другом убеждений (см. Когнитивный диссонанс). Ролевой конфликт внутриличностный возникает при необходимости одновременно реализовывать несовместимые роли социальные (напр., быть добрым и одновременно требовательным отцом), а также в случае противоречия между требованиями роли и ценностями личности.
Конфликт внутриличностный неизбежны и универсальны, являясь следствием наличия у человека множества конкурирующих мотивов, представляющих разные «уровни» психики, отношения которых осмысляются в психологии как борьба между телом и духом, «природой» и «культурой», «хочу» и «надо», инстинктами и волей, страстями и разумом (Р. Декарт), примитивными желаниями бессознательного «Оно» и убеждениями и намерениями сознательного «Я» (З. Фрейд), низшими «мотивами-стимулами» и высшими «смыслообразующими мотивами» (А.Н. Леонтьев) и т. п. Такой конфликт выступает как один из важнейших динамических факторов, лежащих в основе человеческого поведения и развития, становления личности.