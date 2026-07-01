КОНФИСКАЦИЯ

КОНФИСКАЦИЯ - принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью лица, в качестве санкции за правонарушение.

По российскому уго­лов­но­му за­ко­но­да­тель­ст­ву XIX-XX веков. Конфискация от­но­си­лась к т. н. иму­ще­ст­вен­ным на­ка­за­ни­ям, на­зна­ча­лась в ка­че­ст­ве до­пол­нительного на­ка­за­ния. До­пус­ка­лась пол­ная и час­тич­ная конфискация. Уло­же­ни­ем о на­ка­за­ни­ях уго­лов­ных и ис­пра­ви­тель­ных (1845 год) пол­ная конфискация бы­ла ис­клю­че­на.

В советском уго­лов­ном за­ко­но­да­тель­ст­ве как вид на­ка­за­ния су­ще­ст­во­ва­ла все­гда. Бы­ла пре­ду­смот­ре­на и дей­ст­вую­щим УК РФ (1996 год). Од­на­ко в 2003 году конфискация как вид на­ка­за­ния ис­клю­че­на, а в 2006 году конфискация воз­вра­ще­на в УК РФ в ка­че­ст­ве ме­ры уго­лов­но-пра­во­во­го ха­рак­те­ра, при­ме­няе­мой на­ря­ду с на­ка­за­ни­ем.

В Российской Фе­де­ра­ции конфискация под­ле­жит 5 ка­те­го­рий иму­ще­ст­ва: день­ги, цен­но­сти и иное иму­ще­ст­во , по­лу­чен­ные в ре­зуль­та­те со­вер­ше­ния пре­сту­п­ле­ний; до­хо­ды от та­ко­го иму­ще­ст­ва, за ис­клю­че­ни­ем иму­ще­ст­ва и до­хо­дов, под­ле­жа­щих воз­вра­ще­нию за­кон­но­му вла­дель­цу; день­ги, цен­но­сти и иное иму­ще­ст­во, в ко­то­рые иму­ще­ст­во, по­лу­чен­ное в ре­зуль­та­те со­вер­ше­ния пре­сту­п­ле­ния, и до­хо­ды от не­го бы­ли час­тич­но или пол­но­стью пре­вра­ще­ны или пре­об­ра­зо­ва­ны; день­ги, цен­но­сти и иное иму­ще­ст­во, ис­поль­зуе­мое или пред­на­зна­чен­ное для фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма , ор­га­ни­зо­ван­ной груп­пы, не­за­кон­но­го воо­руж еннго фор­ми­ро­ва­ния, пре­ступ­но­го со­об­ще­ст­ва (пре­ступ­ной ор­га­ни­за­ции); ору­дия, обо­ру­до­ва­ние или иные сред­ст­ва со­вер­ше­ния пре­сту­п­ле­ния.

Ес­ли иму­ще­ст­во, по­лу­чен­ное в ре­зуль­та­те со­вер­ше­ния пре­сту­п­ле­ния, и/или до­хо­ды от не­го бы­ли при­об­ще­ны к иму­ще­ст­ву, при­об­ре­тён­но­му за­кон­ным пу­тём, конфискации под­ле­жит та часть это­го иму­ще­ст­ва, ко­то­рая со­от­вет­ст­ву­ет стои­мо­сти при­об­щён­ных иму­ще­ст­ва и до­хо­дов.

В от­ли­чие от об­щей конфискации, спе­ци­аль­ная конфискация пре­ду­смат­ри­ва­ет изъ­я­тие не во­об­ще иму­ще­ст­ва пра­во­на­ру­ши­те­ля, а толь­ко тех пред­ме­тов, ко­то­рые яв­ля­ют­ся ору­дия­ми или объ­ек­та­ми пра­во­на­ру­ше­ний.

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