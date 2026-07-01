КОНФИСКАЦИЯ
КОНФИСКАЦИЯ - принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью лица, в качестве санкции за правонарушение.
По российскому уголовному законодательству XIX-XX веков. Конфискация относилась к т. н. имущественным наказаниям, назначалась в качестве дополнительного наказания. Допускалась полная и частичная конфискация. Уложением о наказаниях уголовных и исправительных (1845 год) полная конфискация была исключена.
В советском уголовном законодательстве как вид наказания существовала всегда. Была предусмотрена и действующим УК РФ (1996 год). Однако в 2003 году конфискация как вид наказания исключена, а в 2006 году конфискация возвращена в УК РФ в качестве меры уголовно-правового характера, применяемой наряду с наказанием.
В Российской Федерации конфискация подлежит 5 категорий имущества: деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступлений; доходы от такого имущества, за исключением имущества и доходов, подлежащих возвращению законному владельцу; деньги, ценности и иное имущество, в которые имущество, полученное в результате совершения преступления, и доходы от него были частично или полностью превращены или преобразованы; деньги, ценности и иное имущество, используемое или предназначенное для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженнго формирования, преступного сообщества (преступной организации); орудия, оборудование или иные средства совершения преступления.
Если имущество, полученное в результате совершения преступления, и/или доходы от него были приобщены к имуществу, приобретённому законным путём, конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщённых имущества и доходов.
В отличие от общей конфискации, специальная конфискация предусматривает изъятие не вообще имущества правонарушителя, а только тех предметов, которые являются орудиями или объектами правонарушений.