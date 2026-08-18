КОНФИРМАЦИЯ
КОНФИРМАЦИЯ - в католицизме - одно из семи церковных таинств; во многих протестантских деноминациях - особая богослужебная церемония.
В отдельное священнодействие, как правило, значительно отстоявшее по времени от крещения человека и его первого причастия, конфирмация выделилась на христианском Западе в конце I - начала II тысячилетия.
В трактовке конфирмации как отдельного от крещения таинства католическая доктрина исходит из священно-исторических событий Пятидесятницы и основывается на новозаветных свидетельствах о возложении апостолами рук на новокрещёных с целью преподания им особых даров Св. Духа, а также на связанном с этими свидетельствами существовавшем в древней Церкви обряде послекрещального миропомазания и возложения рук на новокрещёного епископом.
В средние века и Новое время господствовало понимание конфирмации преимущественно как подтверждения зрелости религиозной веры крещёного в младенчестве человека, а также как его освящения и духовного укрепления. Богословие и практика конфирмации были закреплены вероучительными документами Римско-католической церкви на Ферраро-Флорентийском соборе и Тридентском соборе.
В католицизме таинство конфирмации считается необходимым для спасения. Его совершает епископ над подростками, достигшими 12-16-летнего возраста. В особых случаях (напр., при крещении взрослых с последующей непосредственно за этим конфирмации или в обстоятельствах смертельной опасности) допускается делегирование епископских полномочий священнику и совершение конфирмации в любом возрасте.
Как и при крещении, принимающему таинство конфирмации требуются восприемники (patrini). Материей таинства служит освящаемое епархиальным епископом в четверг Страстной седмицы миро (chrisma), которое после возложения рук и молитвенного призывания Св. Духа наносится в форме креста на лоб конфирмируемого. Формой таинства являются произносимые епископом при помазании слова: «Знаменую тебя знаком Креста и укрепляю (confirmo) миром спасения во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Правильно совершённая конфирмация запечатлевает душу (как и в таинствах крещения и священства) особым «неизгладимым знаком» (character indelebilis), вследствие чего это таинство не может быть повторено.
Предпринятая Ватиканским II собором литургическая реформа привела к некоторым изменениям в практике конфирмации, что должно было отразить экклезиологическое значение таинства как усовершенствование для крещёного связи с Церковью и возобновить идею трёхступенчатого единства христианской инициации (крещение, конфирмация, Евхаристия).
В совремеом обряде таинства конфирмация, которое рекомендуется совершать во время мессы, конфирмируемый в знак сакраментальной связи со своим крещением должен исповедовать Символ веры, произнесённый за него при крещении восприемниками. Конфирмация стала предшествовать обязательная, как правило полугодовая, катехетическая подготовка (см. Катехизация). Иногда перед конфирмацией рекомендуется совершение исповеди.
Апостольской конституцией папы Римского Павла VI «Divinae consortium naturae» (1971 год) была утверждена новая, близкая визант. чину тайносовершительная формула: «Приими печать (signaculum) дара Духа Святого» (ср.: Еф. 1:13, 4:30). За католиками восточных обрядов (см. Униатство) канонически закреплено совершение конфирмации священником сразу после крещения вне зависимости от возраста конфирмируемого. Современое католическое богословие подчёркивает также личностный аспект конфирмации, говоря о полноте общения верующего со Св. Духом как Личностью и об обращённом к верующему миссионерском призыве личного свидетельства о Христе в мире.
В средние века католическое учение о конформации подвергалось критике со стороны вальденсов, катаров, последователей Дж. Уиклифа, гуситов (см. Гуситское движение). М. Лютер в полемическом сочинении «О вавилонском пленении Церкви» (1520 год) категорически отверг сакраментальный статус конфирмации на основании того, что она не была заповедана Христом. Таким образом, он признавал конфирмацию не таинством, а лишь церковным обычаем или «церемонией». Ж. Кальвин также не видел в возложении апостолами рук сообщения верующему благодати, а мироосвящение и миропомазание считал суевериями. В полемике с анабаптистами немецким реформатор М. Буцер придал конфирмации смысл и образ литургического завершения периода катехизации подростков перед их допуском к причастию. Его идеи были широко восприняты в реформаторских кругах. Позднее под влиянием пиетизма в тех протестантских деноминациях, где сохранился обряд конфирмации, большую роль в нём стал играть мотив личного исповедания веры. Конфирмация стала пониматься как своего рода экзамен на религиозную зрелость юношей и девушек в возрасте примерно 14 лет после катехетической подготовки (продолжительностью до 2 лет) и как их литургическое посвящение в полноправные члены церковной общины.
Конфирмируемые исповедуют Символ веры в знак сознательного подтверждения своего крещения и принадлежности к Церкви, провозглашают обеты христианской морали и получают от пастора благословение через возложение рук. После этого они впервые приступают к причастию. Только прошедшие конфирмацию получают право голоса в церковной общине и могут быть избранными в церковный совет или исполнять церковные служения.