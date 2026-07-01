КОНЁВИЧ ПЕТАР
КО́НЁВИЧ ПЕТАР - сербский композитор, дирижёр, музыковед, фольклорист, педагог, общественный деятель. Член Чешской (1938 год) и Сербской (1946 год) академий наук и искусств.
Окончил Пражскую консерваторию (1906 год) по классу композиции К. Штеккера.
Дирижёр, режиссёр и директор оперных театров в Загребе (1921-1926 и 1933-1935 годы), Осиеке, Сплите, Нови-Саде (1927-1933 годы). В 1939-1950 годы профессор (в 1939-1943 и 1945-1947 годы ректор) Академии музыки, в 1948-1954 годы директор основанного им Института музыковедения Сербской академии наук и искусств в Белграде.
Один из основоположников сербской композиторской школы. В музыкальном языке П. Конёвича заметны влияния А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, Л. Яначека, С. Мокраняца, использованы элементы сербского фольклора. Основное место в творческом наследии занимают оперы: «Женитьба Милоша Обилича» («Покрывало волшебницы»; 1917 год, Загреб), «Князь Зеты» (1929 год, Белград), «Коштана» (1931 год, Загреб), «Крестьяне» (1951 год, Белград), драматическая мистерия «Отечество» (сочинения 1960 год, пост. 1983 год, Белград).
Автор симфонии (1907 год), симфонической поэмы «Макар Чудра» (по М. Горькому, 1944 год), концерта для скрипки с оркестром «Адриатическое каприччио» (1936 год), 3 псалмов для струнного оркестра (1964 год), 2 струнных квартетов («Музыка скрытых предчувствий», 1917; 1933 годы), Концертной сюиты для духового квинтета (1966 год), романсов, обработок нар. песен (цикл «Моя земля» для голоса и фортепиано, сб. 1–5, 1921-1955 годы), музыки к спектаклям и др. Исследование «Книга о музыке сербской и словенской» (1947 год), книга «Мысли о музыке» (1965 год).