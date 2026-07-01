КОНЁВИЧ ПЕТАР

КО́НЁВИЧ ПЕТАР - сербский ком­по­зи­тор, ди­ри­жёр, му­зы­ко­вед, фольк­ло­рист, пе­да­гог, об­щественный дея­тель. Член Чеш­ской (1938 год) и Серб­ской (1946 год) ака­де­мий на­ук и ис­кусств.

Окон­чил Праж­скую консерваторию (1906 год) по клас­су ком­по­зи­ции К. Штек­ке­ра.

Ди­ри­жёр, ре­жис­сёр и ди­рек­тор опер­ных те­ат­ров в За­гре­бе (1921-1926 и 1933-1935 годы), Осие­ке, Спли­те, Но­ви-Са­де (1927-1933 годы). В 1939-1950 годы профессор (в 1939-1943 и 1945-1947 годы рек­тор) Ака­де­мии му­зы­ки, в 1948-1954 годы ди­рек­тор ос­но­ван­но­го им Института му­зы­ко­ве­де­ния Сербской ака­де­мии на­ук и ис­кусств в Бел­гра­де .

Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков сербской ком­по­зи­тор­ской шко­лы. В музыкальном язы­ке П. Конёвича за­мет­ны влия­ния А.П. Бо­ро­ди­на, М.П. Му­сорг­ско­го , Л. Яна­че­ка, С. Мок­ра­ня­ца, ис­поль­зо­ва­ны эле­мен­ты сербского фольк­ло­ра. Основное ме­сто в творческом на­сле­дии за­ни­ма­ют опе­ры: «Же­нить­ба Ми­ло­ша Оби­ли­ча» («По­кры­ва­ло вол­шеб­ни­цы»; 1917 год, За­греб), «Князь Зе­ты» (1929 год, Бел­град), «Кош­та­на» (1931 год, За­греб), «Кре­сть­я­не» (1951 год, Бел­град), дра­ма­тическая мис­те­рия «Оте­че­ст­во» (сочинения 1960 год, пост. 1983 год, Бел­град).

Ав­тор сим­фо­нии (1907 год), сим­фо­нической по­эмы «Ма­кар Чуд­ра» (по М. Горь­ко­му, 1944 год), кон­цер­та для скрип­ки с ор­ке­ст­ром «Ад­риа­ти­че­ское ка­прич­чио» (1936 год), 3 псал­мов для струн­но­го ор­кест­ра (1964 год), 2 струн­ных квар­те­тов («Му­зы­ка скры­тых пред­чув­ст­вий», 1917; 1933 годы), Кон­церт­ной сюи­ты для ду­хо­во­го квин­те­та (1966 год), ро­ман­сов, об­ра­бо­ток нар. пе­сен (цикл «Моя зем­ля» для го­ло­са и фортепиано, сб. 1–5, 1921-1955 годы), му­зы­ки к спек­так­лям и др. Ис­сле­до­ва­ние «Кни­га о му­зы­ке серб­ской и сло­вен­ской» (1947 год), книга «Мыс­ли о му­зы­ке» (1965 год).