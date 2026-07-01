КОНЁНКОВ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ

КОНЁНКОВ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ - российский скульп­тор, гра­фик, действительный член АХ ( Пе­тро­град , 1916 год) и АХ СССР (1954 год), народный художник СССР (1958 год). Ге­рой Социалистического Тру­да (1964 год).

Учил­ся в МУЖВЗ (1892-1896 годы) у С.М. Вол­ну­хи­на, С.И. Ива­но­ва; ра­бо­тал в мас­тер­ской П.П. Тру­бец­ко­го. В 1897 году по­слан в учеб­ную по­езд­ку, по­се­тил Бер­лин, Дрез­ден, Па­риж и го­ро­да Ита­лии. Ис­пы­тал влия­ние О. Ро­де­на и его шко­лы, а так­же от­час­ти А. фон Хиль­деб­ран­да. Про­дол­жил обу­че­ние в пе­терб. АХ (1899-1902 годы) у В.А. Бек­ле­ми­ше­ва; зва­ние ху­дож­ни­ка по­лу­чил за ком­по­зи­цию «Сам­сон» («Раз­ры­ваю­щий узы»; не сохр.). С 1902 года жил в Мо­ск­ве; при­ни­мал уча­стие в Де­кабрь­ском воо­руженном вос­ста­нии 1905 года. Член Но­во­го общества ху­дож­ни­ков (1908 год), Сою­за рус­ских ху­дож­ни­ков (1909-1915 годы), объ­е­ди­не­ния «Мир ис­кус­ст­ва» (1917-1923 годы). В 1912 году со­вер­шил по­езд­ку в Тур­цию, Гре­цию и Еги­пет.

Ав­тор многих порт­ре­тов: «Мыс­ли­тель» (1898 год, ГРМ), «Ни­ке» (порт­рет Т.Я. Ко­няе­вой, 1906 год, ГТГ), А.П. Че­хо­ва (1908 год, Дом-му­зей А.П. Че­хо­ва, Мо­ск­ва; все - мра­мор), ска­зи­тель­ни­цы М.Д. Кри­во­по­ле­но­вой (де­ре­во, 1916 год, ГТГ); ря­да «ро­ман­ти­зи­ро­ван­ных» порт­рет­ных изо­бра­же­ний в гип­се, де­ре­ве и мра­мо­ре (Н. Па­га­ни­ни, 1906, 1915 годы, и др.; Ф.М. Дос­то­ев­ский, 1924, 1933 годы, и др.; «Де­мон», 1936-1938 и 1955 годы).

Од­ним из пер­вых С.Т. Конёнков об­ра­тил­ся к народной ху­дожественной тра­ди­ции скульп­ту­ры из де­ре­ва, вос­соз­дав фан­та­стический мир ска­зоч­ных су­ществ: «Ве­ли­ко­сил» (1909 год, Ху­дож. му­зей, Ниж­ний Нов­го­род), «Ста­ри­чок-по­ле­ви­чок» (1910 год, ГТГ), «Ве­щая ста­руш­ка» (1916 год, Ху­дожественный му­зей Бе­ло­рус­сии, Минск), «Ле­со­вик» (1917 год, Му­зей ис­кусств Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, Ал­ма-Ата) и др. Иным на­прав­ле­ни­ем твор­че­ст­ва С.Т. Конёнкова ста­ла стро­гая «ан­ти­ки­зи­рую­щая» пла­сти­ка ра­бот в мра­мо­ре: «Ко­ле­но­пре­кло­нён­ная» (1907 год, ГТГ), «Ко­ра» (1912 год, ГРМ), «Вакх» (1916 год, Ме­мо­ри­аль­ный му­зей-мас­тер­ская С.Т. Конёнкова, Мо­ск­ва) и др. Ис­пол­нял мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­ные ра­бо­ты (в т. ч. скульп­тур­ное оформ­ле­ние ка­фе-кон­ди­тер­ской Фи­лип­по­ва на Твер­ской ул. в Мо­ск­ве, 1905 год).

По­сле 1917 года С.Т. Конёнков при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в осу­ще­ст­в­ле­нии Мо­ну­мен­таль­ной про­па­ган­ды пла­на, был од­ним из ор­га­ни­за­то­ров и пред. Московского профессионального сою­за скульп­то­ров-ху­дож­ни­ков (1917-1919 годы); сто­ял у ис­то­ков советского мо­ну­мен­таль­ной скульп­ту­ры. Соз­дал ме­мо­ри­аль­ную дос­ку «Пав­шим за мир и брат­ст­во на­ро­дов» для Се­нат­ской баш­ни Моск. Крем­ля и ком­по­зи­цию «Сте­пан Ра­зин со сво­ей дру­жи­ной» для Крас­ной пл. (де­ре­во, 1919 год; обе - ГРМ).

В конце 1923 года С.Т. Конёнков был ко­ман­ди­ро­ван в США для уча­стия в вы­став­ке русского и советского искусства; до 1945 года жил в Нью-Йор­ке. В 1928-1929 годы со­вер­шил по­езд­ку в Ита­лию, где встре­чал­ся с М. Горь­ким и ис­пол­нил его порт­рет; сре­ди др. про­из­ве­де­ний С.Т. Коненкова - порт­ре­ты Л.Н. Тол­сто­го (де­ре­во, 1924 год), С.В. Рах­ма­ни­но­ва (брон­за, 1925 год, Стей­ну­эй-холл, Нью-Йорк), Ф.И. Ша­ля­пи­на (гипс, 1925 год, Ме­мо­ри­аль­ный му­зей-мас­тер­ская С.Т. Конёнкова, Мо­ск­ва), А. Эйн­штей­на (брон­за, 1936-1938 годы, Прин­стон­ский университет), А. Тос­ка­ни­ни (де­ре­во, 1941-1942 годы, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Нью-Йорк). К американскому пе­рио­ду твор­че­ст­ва от­но­сят­ся ри­сун­ки С.Т. Конёнкова на биб­лей­ские те­мы. Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны С.Т. Конёнков был чле­ном Комитета по­мо­щи Рос­сии.

В 1945 году С.Т. Конёнков вер­нул­ся в Рос­сию. Про­дол­жал ра­бо­тать в об­лас­ти пси­хо­ло­гич. порт­ре­та (В.И. Су­ри­ков, 1946 и 1964 годы; В.В. Мая­ков­ский, 1947 и 1961 годы; ав­то­порт­рет, мра­мор, 1954 год, ГТГ, и др.); соз­да­вал па­мят­ни­ки (хи­рур­гу А.В. Виш­нев­ско­му, брон­за, 1950 год; М.Н. Ер­мо­ло­вой, мра­мор, 1955 год, оба - в Мо­ск­ве), мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­ную скульп­ту­ру (скуль­п­тур­ный ан­самбль Музыкально-дра­ма­тического те­ат­ра в Пет­ро­за­вод­ске, 1953-1954 годы), сим­во­лические об­ра­зы, воз­вра­ща­ясь к те­мам ран­не­го твор­че­ст­ва [«Ос­во­бо­ж­дён­ный че­ло­век» («Сам­сон»), 1947 год, ГРМ].

Творческие уст­рем­ле­ния С.Т. Конёнкова свя­за­ны с пре­одо­ле­ни­ем на­ту­ра­лиз­ма и ака­де­миз­ма XIX века, от­сю­да - об­ра­ще­ние к греческой ар­хаи­ке и народному искусству, ра­бо­те в твёр­дом ма­те­риа­ле (де­ре­во, ка­мень); ги­пер­бо­ли­за­ция, экс­прес­сив­ность фор­мы, по­вы­шен­ная эмо­цио­наль­ность об­раз­но­го строя. Нео­ро­ман­тическим и не­оклас­сическим тен­ден­ци­ям С.Т. Конёнкова при­дал яр­ко вы­ра­жен­ный национальный ха­рак­тер. Пре­по­да­вал во Вху­те­ма­се и сту­дии Про­лет­куль­та в Мо­ск­ве (1918-1922 годы), ока­зал влия­ние на В.Н. До­мо­гац­ко­го, Г.И. Мо­то­ви­ло­ва.

Ле­нин­ская премия (1957 год). На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1956, 1964 годы). В 1974 году в Мо­ск­ве от­крыт Ме­мо­ри­аль­ный му­зей-мас­тер­ская С.Т. Ко­нён­ко­ва.

Сочинения:

Вос­по­ми­на­ния. Ста­тьи. Пись­ма. М., 1984–1985. Кн. 1–2.