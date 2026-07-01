КОНЁНКОВ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ
КОНЁНКОВ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ - российский скульптор, график, действительный член АХ (Петроград, 1916 год) и АХ СССР (1954 год), народный художник СССР (1958 год). Герой Социалистического Труда (1964 год).
Учился в МУЖВЗ (1892-1896 годы) у С.М. Волнухина, С.И. Иванова; работал в мастерской П.П. Трубецкого. В 1897 году послан в учебную поездку, посетил Берлин, Дрезден, Париж и города Италии. Испытал влияние О. Родена и его школы, а также отчасти А. фон Хильдебранда. Продолжил обучение в петерб. АХ (1899-1902 годы) у В.А. Беклемишева; звание художника получил за композицию «Самсон» («Разрывающий узы»; не сохр.). С 1902 года жил в Москве; принимал участие в Декабрьском вооруженном восстании 1905 года. Член Нового общества художников (1908 год), Союза русских художников (1909-1915 годы), объединения «Мир искусства» (1917-1923 годы). В 1912 году совершил поездку в Турцию, Грецию и Египет.
Автор многих портретов: «Мыслитель» (1898 год, ГРМ), «Нике» (портрет Т.Я. Коняевой, 1906 год, ГТГ), А.П. Чехова (1908 год, Дом-музей А.П. Чехова, Москва; все - мрамор), сказительницы М.Д. Кривополеновой (дерево, 1916 год, ГТГ); ряда «романтизированных» портретных изображений в гипсе, дереве и мраморе (Н. Паганини, 1906, 1915 годы, и др.; Ф.М. Достоевский, 1924, 1933 годы, и др.; «Демон», 1936-1938 и 1955 годы).
Одним из первых С.Т. Конёнков обратился к народной художественной традиции скульптуры из дерева, воссоздав фантастический мир сказочных существ: «Великосил» (1909 год, Худож. музей, Нижний Новгород), «Старичок-полевичок» (1910 год, ГТГ), «Вещая старушка» (1916 год, Художественный музей Белоруссии, Минск), «Лесовик» (1917 год, Музей искусств Республики Казахстан, Алма-Ата) и др. Иным направлением творчества С.Т. Конёнкова стала строгая «антикизирующая» пластика работ в мраморе: «Коленопреклонённая» (1907 год, ГТГ), «Кора» (1912 год, ГРМ), «Вакх» (1916 год, Мемориальный музей-мастерская С.Т. Конёнкова, Москва) и др. Исполнял монументально-декоративные работы (в т. ч. скульптурное оформление кафе-кондитерской Филиппова на Тверской ул. в Москве, 1905 год).
После 1917 года С.Т. Конёнков принимал активное участие в осуществлении Монументальной пропаганды плана, был одним из организаторов и пред. Московского профессионального союза скульпторов-художников (1917-1919 годы); стоял у истоков советского монументальной скульптуры. Создал мемориальную доску «Павшим за мир и братство народов» для Сенатской башни Моск. Кремля и композицию «Степан Разин со своей дружиной» для Красной пл. (дерево, 1919 год; обе - ГРМ).
В конце 1923 года С.Т. Конёнков был командирован в США для участия в выставке русского и советского искусства; до 1945 года жил в Нью-Йорке. В 1928-1929 годы совершил поездку в Италию, где встречался с М. Горьким и исполнил его портрет; среди др. произведений С.Т. Коненкова - портреты Л.Н. Толстого (дерево, 1924 год), С.В. Рахманинова (бронза, 1925 год, Стейнуэй-холл, Нью-Йорк), Ф.И. Шаляпина (гипс, 1925 год, Мемориальный музей-мастерская С.Т. Конёнкова, Москва), А. Эйнштейна (бронза, 1936-1938 годы, Принстонский университет), А. Тосканини (дерево, 1941-1942 годы, частное собрание, Нью-Йорк). К американскому периоду творчества относятся рисунки С.Т. Конёнкова на библейские темы. Во время Второй мировой войны С.Т. Конёнков был членом Комитета помощи России.
В 1945 году С.Т. Конёнков вернулся в Россию. Продолжал работать в области психологич. портрета (В.И. Суриков, 1946 и 1964 годы; В.В. Маяковский, 1947 и 1961 годы; автопортрет, мрамор, 1954 год, ГТГ, и др.); создавал памятники (хирургу А.В. Вишневскому, бронза, 1950 год; М.Н. Ермоловой, мрамор, 1955 год, оба - в Москве), монументально-декоративную скульптуру (скульптурный ансамбль Музыкально-драматического театра в Петрозаводске, 1953-1954 годы), символические образы, возвращаясь к темам раннего творчества [«Освобождённый человек» («Самсон»), 1947 год, ГРМ].
Творческие устремления С.Т. Конёнкова связаны с преодолением натурализма и академизма XIX века, отсюда - обращение к греческой архаике и народному искусству, работе в твёрдом материале (дерево, камень); гиперболизация, экспрессивность формы, повышенная эмоциональность образного строя. Неоромантическим и неоклассическим тенденциям С.Т. Конёнкова придал ярко выраженный национальный характер. Преподавал во Вхутемасе и студии Пролеткульта в Москве (1918-1922 годы), оказал влияние на В.Н. Домогацкого, Г.И. Мотовилова.
Ленинская премия (1957 год). Награждён орденами Ленина (1956, 1964 годы). В 1974 году в Москве открыт Мемориальный музей-мастерская С.Т. Конёнкова.
Сочинения:
Воспоминания. Статьи. Письма. М., 1984–1985. Кн. 1–2.