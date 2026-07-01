КОНЪЕКТУРА

КОНЪЕКТУРА - в текстологии, восстановление отсутствующей или испорченной части текста; расшифровка фрагмента, не поддающегося прочтению.

Ре­кон­ст­рук­ция тек­ста обос­но­вы­ва­ет­ся ис­то­ри­ко-лин­гвис­ти­че­ски, а так­же дан­ны­ми па­лео­гра­фии .

Пред­по­ла­га­ет­ся сис­те­ма­тич­ность ис­поль­зо­ва­ния тех или иных эле­мен­тов тек­ста на про­тя­же­нии од­ной ру­ко­пи­си (напр., еди­но­об­ра­зие её ор­фогра­фии, за­ко­но­мер­но­сти упот­реб­ле­ния слов, син­так­сических форм и обо­ро­тов); воз­мож­на ре­кон­ст­рук­ция и на ос­но­ве бо­лее об­щих ис­то­рических и фи­ло­ло­гических дан­ных (напр., вос­ста­нов­ле­ние стан­дарт­ных по­этич еских, ри­ту­аль­ных, юри­дических и т. п. фор­мул, встре­чаю­щих­ся в тек­стах той же эпо­хи).

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