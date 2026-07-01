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КОНЪЕКТУРА
КОНЪЕКТУРА - в текстологии, восстановление отсутствующей или испорченной части текста; расшифровка фрагмента, не поддающегося прочтению.
Реконструкция текста обосновывается историко-лингвистически, а также данными палеографии.
Предполагается систематичность использования тех или иных элементов текста на протяжении одной рукописи (напр., единообразие её орфографии, закономерности употребления слов, синтаксических форм и оборотов); возможна реконструкция и на основе более общих исторических и филологических данных (напр., восстановление стандартных поэтических, ритуальных, юридических и т. п. формул, встречающихся в текстах той же эпохи).
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