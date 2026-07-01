КОНЕЦКИЙ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ
КОНЕЦКИЙ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ - русский писатель.
Окончил 1-е Балтийское военно-морское училище в Ленинграде (1948-1952 годы). Служил на судах Северного флота (1953-1955 годы). Став капитаном дальнего плавания торгового и научно-исследовательского флота, плавал в Арктику и Антарктику (1964-1986 годы).
Литературный дебют - рассказ «В утренних сумерках» (1956 год).
В прозе В.В. Конецкого, посвящённой главным образом морской теме, документальная достоверность в воссоздании повседневной жизни флота сочетается с романтикой и юмором: сборник рассказов «Сквозняк» (1957 год); «путевые заметки» «Солёный лёд» (1969 год), «Среди мифов и рифов» (1972 год) и «Морские сны» (1975 год); повесть «Вчерашние заботы» (1979 год); книга «Ледовые брызги: из дневников писателя» (1987 год) и много других.
Главное произведение В.В. Конецкого - обширный, сложный по структуре «роман-странствие» «За Доброй Надеждой» (1977 год).
С начала 1960-х годов работал сценаристом на киностудии «Ленфильм». Автор сценариев фильмов «Полосатый рейс» (1961 год, в соавторстве с А.Я. Каплером), «Путь к причалу» (1962 год, в соавторстве с Г.Н. Данелия), «Тридцать три» (1966 год, в соавторстве с В.И. Ежовым и Данелия).
Сочинения:
За доброй надеждой: [Собр. соч.]. Л., 1989–1990. Кн. 1–4;
[Собр. соч.]. СПб., 2001–2003. Т. 1–8.