КОНЕЦКИЙ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ

КОНЕЦКИЙ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ - русский пи­са­тель.

Окон­чил 1-е Бал­тий­ское во­енно-морское училище в Ле­нин­гра­де (1948-1952 годы). Слу­жил на су­дах Северного фло­та (1953-1955 годы). Став ка­пи­та­ном даль­не­го пла­ва­ния тор­го­во­го и научно-исследовательского фло­та, пла­вал в Арк­ти­ку и Ан­тарк­ти­ку (1964-1986 годы).

Литературный де­бют - рас­сказ «В ут­рен­них су­мер­ках» (1956 год).

В про­зе В.В. Конецкого, по­свя­щён­ной главным образом мор­ской те­ме, до­ку­мен­таль­ная дос­то­вер­ность в вос­соз­да­нии по­все­днев­ной жиз­ни фло­та со­че­та­ет­ся с ро­ман­ти­кой и юмо­ром: сборник рас­ска­зов «Сквоз­няк» (1957 год); «пу­те­вые за­мет­ки» «Со­лё­ный лёд» (1969 год), «Сре­ди ми­фов и ри­фов» (1972 год) и «Мор­ские сны» (1975 год); по­весть «Вче­раш­ние за­боты» (1979 год); книга «Ле­до­вые брыз­ги: из днев­ни­ков пи­са­те­ля» (1987 год) и много других.

Главное про­из­ве­де­ние В.В. Конецкого - об­шир­ный, слож­ный по струк­ту­ре «ро­ман-стран­ст­вие» «За Доб­рой На­де­ж­дой» (1977 год).

С начала 1960-х годов ра­бо­тал сце­на­ри­стом на ки­но­сту­дии «Лен­фильм». Ав­тор сце­на­ри­ев филь­мов «По­ло­са­тый рейс» (1961 год, в со­ав­тор­ст­ве с А.Я. Ка­п­ле­ром), «Путь к при­ча­лу» (1962 год, в со­автор­ст­ве с Г.Н. Да­не­лия), «Три­дцать три» (1966 год, в со­ав­тор­ст­ве с В.И. Ежо­вым и Да­не­лия).

Сочинения:

За доб­рой на­де­ж­дой: [Собр. соч.]. Л., 1989–1990. Кн. 1–4;

[Собр. соч.]. СПб., 2001–2003. Т. 1–8.