КОНЕЧНЫ
КОНЕЧНЫ, Конецни (Koneczny, Konetzni, Konerczny) - австрийские оперные певицы (сопрано), сёстры.
Анни (по мужу Видман, Wiedmann) (12 февраля 1902 год, Унгариш-Вайскирхен, Австро-Венгрия, ныне Бела-Црква, Сербия - 6 сентября 1968 год, Вена).
Училась в Вене у Э. Шмедеса и в Берлине у Ж. Штюкгольда.
Дебютировала в 1926 году в венской «Фольксопер», затем в Венской государственной опере. В 1933-1955 годы ведущая солистка Венской государственной оперы. Выступала в Немецкой государственной опере (Берлин, 1931-1935 годы) и других театрах Германии. Гастролировала в театрах «Ла Скала» (Милан), «Ковент-Гарден» (Лондон; 1935-1939, 1951 годы), на других крупных сценах Европы и Америки. Участвовала в фестивалях: Зальцбургском [1934-1941 годы; в 1936 году в партии Изольды («Тристан и Изольда» Р. Вагнера, дирижёр А. Тосканини) - одной из лучших в своём репертуаре], «Флорентийский музыкальный май» (1937, 1950 годы).
Партии в операх Вагнера (Брунгильда в «Кольце нибелунга», Венера в «Тангейзере», Кундри в «Парсифале») и Р. Штрауса (Электра в одноим. опере) в её исполнении отличались особой драматической экспрессией и героическою масштабностью. Среди других партий: Леонора («Фиделио» Л. ван Бетховена), Эболи («Дон Карлос» Дж. Верди), Кармен (одноименная опера Ж. Бизе), Марина Мнишек («Борис Годунов» М.П. Мусоргского). Аудиозаписи под управлением Х. Кнаппертсбуша, К. Крауса, Д. Митропулоса и др. Удостоена почетного титула «каммерзенгерин» (1935 год).
Хильда (21 марта 1905 год, Вена - 20 апреля 1980 года, там же).
Училась в Вене у Р. Нилиуса и в Праге у Л. Прохаска-Нойман.
Дебютировала в 1929 году в Кемнице (Зиглинда в «Валькирии» Р. Вагнера). В 1932-1936 годы пела в Немецком театре в Праге (в т. ч. в опере «Катя Кабанова» Л. Яначека в заглавной партии). В 1936-1959 и 1963-1973 годы солистка Венской государственной оперы. Гастролировала в Парижской опере (с 1936 года), театрах «Колон» (Буэнос-Айрес, 1949 год), «Ла Скала» (Милан, 1950-1951 годы) и др. В 1936-1946 годы участвовала в Зальцбургском фестивале. В 1937 и 1939 годы совершила турне по США.
Лучшие партии - лирического и лирико-комедийного характера: Маршальша («Кавалер розы» Р. Штрауса, в т. ч. на сцене театра «Ковент-Гарден», 1938), Сента и Эльза («Летучий голландец» и «Тангейзер» Вагнера), Маргарита («Фауст» Ш. Гуно), Лиза («Пиковая дама» П.И. Чайковского), Розалинда и Саффи («Летучая мышь» и «Цыганский барон» И. Штрауса). Исполняла песни Р. Штрауса в фортепианном сопровождении автора. Снималась в музыкальных фильмах (в т. ч. «Венские девушки», 1949 год). В последние годы жизни с блеском выступала в характерных партиях: Матушка-гусыня («Похождения повесы» И.Ф. Стравинского), Филипьевна («Евгений Онегин» П.И. Чайковского; последняя роль певицы). Удостоена почетного титула «каммерзенгерин» (1946 год).