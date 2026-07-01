КОНЕЧНЫ

КОНЕЧНЫ, Ко­нец­ни (Koneczny, Ko­netzni, Konerczny) - австрийские опер­ные пе­ви­цы (со­пра­но), сё­ст­ры.

Ан­ни (по му­жу Вид­ман, Wiedmann) (12 февраля 1902 год, Ун­га­риш-Вай­скир­хен, Ав­ст­ро-Венг­рия, ны­не Бе­ла-Црква, Сер­бия - 6 сентября 1968 год, Ве­на).

Учи­лась в Ве­не у Э. Шме­де­са и в Бер­ли­не у Ж. Штюк­голь­да.

Де­бю­ти­ро­ва­ла в 1926 году в вен­ской «Фолькс­опер», за­тем в Вен­ской государственной опе­ре. В 1933-1955 годы ве­ду­щая со­лист­ка Вен­ской государственной опе­ры. Вы­сту­па­ла в Не­мец­кой государственной опе­ре (Бер­лин, 1931-1935 годы) и других те­ат­рах Гер­ма­нии. Га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в те­ат­рах «Ла Ска­ла» (Ми­лан), «Ко­вент-Гар­ден» (Лон­дон; 1935-1939, 1951 годы), на других круп­ных сце­нах Ев­ро­пы и Аме­ри­ки. Уча­ст­во­ва­ла в фес­ти­ва­лях: Зальц­бург­ском [1934-1941 годы; в 1936 году в пар­тии Изоль­ды («Три­стан и Изоль­да» Р. Ваг­не­ра, ди­ри­жёр А. Тос­ка­ни­ни) - од­ной из луч­ших в сво­ём ре­пер­туа­ре], «Фло­рен­тий­ский му­зы­каль­ный май» (1937, 1950 годы).

Пар­тии в опе­рах Ваг­не­ра (Брун­гиль­да в «Коль­це ни­бе­лун­га», Ве­не­ра в «Тан­гей­зе­ре», Кун­д­ри в «Пар­си­фа­ле») и Р. Штрау­са (Элек­тра в од­но­им. опе­ре) в её ис­пол­не­нии от­ли­ча­лись осо­бой дра­ма­тической экс­прес­си­ей и ге­ро­ическою мас­штаб­но­стью. Сре­ди других пар­тий: Ле­о­но­ра («Фи­де­лио» Л. ван Бет­хо­ве­на ), Эбо­ли («Дон Кар­лос» Дж. Вер­ди), Кар­мен (од­но­именная опе­ра Ж. Би­зе), Ма­ри­на Мни­шек («Бо­рис Го­ду­нов» М.П. Му­сорг­ско­го). Ау­дио­за­пи­си под управлением Х. Кнап­пер­тс­бу­ша, К. Крау­са, Д. Ми­тро­пу­ло­са и др. Удо­стое­на почетного ти­ту­ла «кам­мер­зен­ге­рин» (1935 год).

Хиль­да (21 марта 1905 год, Ве­на - 20 апреля 1980 года, там же).

Учи­лась в Ве­не у Р. Ни­лиу­са и в Пра­ге у Л. Про­хас­ка-Ной­ман.

Де­бю­ти­ро­ва­ла в 1929 году в Кем­ни­це (Зиг­лин­да в «Валь­ки­рии» Р. Ваг­не­ра ). В 1932-1936 годы пе­ла в Немецком те­ат­ре в Пра­ге (в т. ч. в опе­ре «Ка­тя Ка­ба­но­ва» Л. Яна­че­ка в за­глав­ной пар­тии). В 1936-1959 и 1963-1973 годы со­ли­ст­ка Вен­ской государственной опе­ры. Га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Па­риж­ской опе­ре (с 1936 года), те­ат­рах «Ко­лон» (Бу­энос-Ай­рес, 1949 год), «Ла Ска­ла» (Ми­лан, 1950-1951 годы) и др. В 1936-1946 годы уча­ст­во­ва­ла в Зальц­бург­ском фес­ти­ва­ле. В 1937 и 1939 годы со­вер­ши­ла тур­не по США.

Луч­шие пар­тии - ли­рического и ли­ри­ко-ко­ме­дий­но­го ха­рак­те­ра: Мар­шаль­ша («Ка­ва­лер ро­зы» Р. Штрау­са, в т. ч. на сце­не те­ат­ра «Ко­вент-Гар­ден», 1938), Сен­та и Эль­за («Ле­ту­чий гол­лан­дец» и «Тан­гей­зер» Ваг­не­ра), Мар­га­ри­та («Фа­уст» Ш. Гу­но), Ли­за («Пи­ко­вая да­ма» П.И. Чай­ков­ско­го), Ро­за­лин­да и Саф­фи («Ле­ту­чая мышь» и «Цы­ган­ский ба­рон» И. Штрау­са). Ис­пол­ня­ла пес­ни Р. Штрау­са в фортепианном со­про­во­ж­де­нии ав­то­ра. Сни­ма­лась в музыкальных филь­мах (в т. ч. «Вен­ские де­вуш­ки», 1949 год). В по­след­ние го­ды жиз­ни с бле­ском вы­сту­па­ла в ха­рак­тер­ных пар­ти­ях: Ма­туш­ка-гу­сы­ня («По­хо­ж­де­ния по­ве­сы» И.Ф. Стра­вин­ско­го), Фи­липь­ев­на («Ев­ге­ний Оне­гин» П.И. Чай­ков­ско­го; по­след­няя роль пе­ви­цы). Удо­стое­на почетного ти­ту­ла «кам­мер­зен­ге­рин» (1946 год).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)