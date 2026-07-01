КОНДЗЯКУ-МОНОГАТАРИ

КОНДЗЯКУ-МОНОГАТАРИ - японский литературный па­мят­ник первой половины XII века, круп­ней­шее со­б­ра­ние ска­за­ний и ле­генд.

Со­ста­ви­те­лем «Кондзяку-моногатари» счи­та­ет­ся са­нов­ник Ми­на­мо­то Та­ка­ку­ни (1004-1077 годы), од­на­ко многие ска­за­ния от­но­сят­ся к бо­лее позд­не­му пе­рио­ду и бы­ли вклю­че­ны в «Кондзяку-моногатари» по­сле его смер­ти.

Со­дер­жит све­де­ния о трёх стра­нах - Ин­дии , Ки­тае, Япо­нии, ис­чер­пы­вав­ших для япон­цев то­го вре­ме­ни по­нятие «весь мир». Вклю­ча­ет свыше 1000 тек­стов, в т. ч. буд­дий­ские ска­за­ния, фраг­мен­ты сутр, ки­тай­ские буд­дий­ские ле­ген­ды, японские ле­ген­ды о мо­на­хах и по­слуш­ни­ках, в т. ч. «Пре­да­ние о Кон­фу­ции», по­это­ло­гический трак­тат, рас­ска­зы о по­все­днев­ной жиз­ни всех сло­ёв японского об­ще­ст­ва.

До XVIII века был не­из­вес­тен.

Осо­бую по­пу­ляр­ность по­лу­чил в XX веке бла­го­да­ря вы­со­кой оцен­ке Аку­та­га­вы Рю­но­скэ.

Издания:

Ни­хон ко­тэн бун­га­ку тай­кэй. То­кио, 1959–1963. Т. 22–26;

Конд­зя­ку мо­но­га­та­ри­сю / Ком­мент. Яма­да Ёсио и др.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)