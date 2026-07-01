КОНДЗЯКУ-МОНОГАТАРИ
КОНДЗЯКУ-МОНОГАТАРИ - японский литературный памятник первой половины XII века, крупнейшее собрание сказаний и легенд.
Составителем «Кондзяку-моногатари» считается сановник Минамото Такакуни (1004-1077 годы), однако многие сказания относятся к более позднему периоду и были включены в «Кондзяку-моногатари» после его смерти.
Содержит сведения о трёх странах - Индии, Китае, Японии, исчерпывавших для японцев того времени понятие «весь мир». Включает свыше 1000 текстов, в т. ч. буддийские сказания, фрагменты сутр, китайские буддийские легенды, японские легенды о монахах и послушниках, в т. ч. «Предание о Конфуции», поэтологический трактат, рассказы о повседневной жизни всех слоёв японского общества.
До XVIII века был неизвестен.
Особую популярность получил в XX веке благодаря высокой оценке Акутагавы Рюноскэ.
Издания:
Нихон котэн бунгаку тайкэй. Токио, 1959–1963. Т. 22–26;
Кондзяку моногатарисю / Коммент. Ямада Ёсио и др.