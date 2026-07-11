КОНДЗЕРОВСКИЙ ПЁТР КОНСТАНТИНОВИЧ

Из дворян, православный. Окончил 1-й кадетский корпус. 31.8.1887 поступил в 2-е военное Константиновское училище. 10.8.1889 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики (со старшинством с 9.8.1888) с зачислением по армейской пехоте и прикомандированием к лейб-гвардии Егерскому полку. 5.9.1890 переведен в лейб-гвардии Егерский полк (со старшинством с 10.8.1889). 15.10.1892 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 30.8.1893 произведен в поручики (со старшинством с 10.8.1893). 20.5.1895 окончил академию по 1-му разряду с дополнительным курсом и произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. 25.5.1895 причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Виленский военный округ. 2.6.1895 переведен на службу в Финляндский военный округ. 18.12.1897 переведен в Генеральный штаб с переименованием в капитаны и назначением обер-офицером для поручений при штабе 18-го армейского корпуса. С 8.10.1898 по 30.10.1899 прикомандирован к лейб-гвардии Егерскому полку для цензового командования ротой. 21.10.1899 назначен и. д. столоначальника Главного Штаба. 9.4.1900 произведен в подполковники с утверждением в должности. 4.12.1901 назначен младшим делопроизводителем канцелярии Военно-ученого комитета Главного Штаба. 4.12.1902 назначен начальником 4-го отделения Главного Штаба. 1.5.1903 назначен начальником 14-го отделения Главного штаба. 6.12.1904 произведен в полковники за отличие по службе. 14.10.1907 назначен и. д. помощника дежурного генерала Главного Штаба. 2.12.1908 назначен и. д. дежурного генерала Главного штаба. 29.3.1909 произведен в генерал-майоры за отличие по службе (со старшинством с 6.12.1910) с утверждением в должности. Участник Первой мировой войны. 19.7.1914 назначен дежурным генералом при верховном главнокомандующем. 22.10.1914 произведен в генерал-лейтенанты за отлично-усердную службу и труды, понесенные во время военных действий (со старшинством с 6.12.1916). 2.4.1917 назначен членом Военного совета. С 2.4.1917 по 21.5.1917 временно исполнял обязанности дежурного генерала при верховном главнокомандующем. 21.5.1918 уволен со службы с 21.3.1918 с правом на ходатайство о назначении пенсии. В 1918 г. выехал с семьей в Финляндию. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Северо-Западе России. 26.7.1919 назначен начальником штаба при главнокомандующем Северо‑Западной армией. 2.10.1919 назначен помощником главнокомандующего Северо‑Западной армией по должности военного министра. В декабре 1919 г. назначен представителем Северо-Западной армии в Финляндии. В конце 1920 г. переехал в Париж. В начале 1925 г. назначен начальником канцелярии великого князя Николая Николаевича. Член Общества ревнителей памяти Императора Николая II, член Объединения лейб‑гвардии Егерского полка, член Общества офицеров Генерального штаба. Погребен на кладбище Батиньоль в Париже.

Жена: дочь генерал-лейтенанта Александра Павловна (урожденная Кржижановская). Дети: Георгий (род. 5.10.1896), Ольга (род. 26.12.1901), Кирилл (20.2.1906–11.3.1978, Франция), Александра (род. 23.3.1910).