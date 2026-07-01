КОНДЗЕЛЕВИЧ ИОВ

КОНДЗЕЛЕВИЧ (Кон­зе­ле­вич) ИОВ - украинский ико­но­пи­сец .

Обу­чал­ся пред­по­ло­жи­тель­но в Кие­ве и за гра­ни­цей, по другим све­де­ни­ям, у Г. Се­ми­чи­нов­ско­го.

Инок (1686 год), ие­ро­мо­нах (1687 год) Бе­ло­стоц­ко­го монасты, ак­тив­ный дея­тель Луц­ко­го пра­во­слав­но­го брат­ст­ва (1710-е годы).

Вво­дил в ре­лигиозные сю­же­ты жан­ро­вые сце­ны, пей­за­жи и ин­терь­е­ры (пре­крас­но вла­дел мас­тер­ст­вом про­стран­ст­вен­ных по­строе­ний).

Сре­ди со­хра­нив­ших­ся ра­бот: ико­ны из ико­но­ста­са ц. Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла Бе­ло­стоц­ко­го мон. («Ус­пе­ние Бо­го­ма­те­ри» и «Шесть Апо­сто­лов»; 1690-е годы); ки­от (1695 год) и ико­но­стас (1722 год) для За­го­ров­ско­го монастыря, близ Луц­ка (ны­не все - в Национальном му­зее, Львов).

В 1698-1705 годы под руководством И.Кондзелевича и при его уча­стии вы­пол­нен т. н. Бо­го­род­чан­ский ико­но­стас для Ма­няв­ско­го ски­та в При­кар­па­тье - наи­бо­лее из­вест­ная ра­бо­та мас­те­ра (ны­не в Национальном му­зее, Львов). В ико­не «Ус­пе­ние Бо­го­ма­те­ри» (там же) изо­бра­жён городской пей­заж - один из пер­вых в украинском искусстве.

Ра­бо­та­ми И. Кондзелевича счи­та­ют­ся так­же ки­от из церк­ви с. Хо­ро­ва, близ пос. Ло­ка­чи (1696 год), ико­ны «Бо­го­ма­терь Еле­уса» и «Со­ше­ст­вие Свя­то­го Ду­ха» из церкви Ус­пе­ния Бо­го­ро­ди­цы в Бе­ло­сто­ке (1690-е годы), фраг­мен­ты ико­но­ста­са из церк­ви с. Го­ро­ди­ще, 3 ико­ны из про­ро­че­ско­го ря­да из церк­ви в пос. Ло­ка­чи.

Иллюстрации:

И. Кондзелевич. Икона «Христос Пантократор». 1700-1710-е годы. Волынский краеведческий музей. Архив БРЭ.