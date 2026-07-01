КОНДЗЕЛЕВИЧ ИОВ
КОНДЗЕЛЕВИЧ (Конзелевич) ИОВ - украинский иконописец.
Обучался предположительно в Киеве и за границей, по другим сведениям, у Г. Семичиновского.
Инок (1686 год), иеромонах (1687 год) Белостоцкого монасты, активный деятель Луцкого православного братства (1710-е годы).
Вводил в религиозные сюжеты жанровые сцены, пейзажи и интерьеры (прекрасно владел мастерством пространственных построений).
Среди сохранившихся работ: иконы из иконостаса ц. Архангела Михаила Белостоцкого мон. («Успение Богоматери» и «Шесть Апостолов»; 1690-е годы); киот (1695 год) и иконостас (1722 год) для Загоровского монастыря, близ Луцка (ныне все - в Национальном музее, Львов).
В 1698-1705 годы под руководством И.Кондзелевича и при его участии выполнен т. н. Богородчанский иконостас для Манявского скита в Прикарпатье - наиболее известная работа мастера (ныне в Национальном музее, Львов). В иконе «Успение Богоматери» (там же) изображён городской пейзаж - один из первых в украинском искусстве.
Работами И. Кондзелевича считаются также киот из церкви с. Хорова, близ пос. Локачи (1696 год), иконы «Богоматерь Елеуса» и «Сошествие Святого Духа» из церкви Успения Богородицы в Белостоке (1690-е годы), фрагменты иконостаса из церкви с. Городище, 3 иконы из пророческого ряда из церкви в пос. Локачи.
Иллюстрации:
И. Кондзелевич. Икона «Христос Пантократор». 1700-1710-е годы. Волынский краеведческий музей. Архив БРЭ.