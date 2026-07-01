КОНДУЙСКИЙ ДВОРЕЦ
КОНДУЙСКИЙ ДВОРЕЦ («Городок») - монгольский дворцовый ансамбль в центре города XIV века на р. Кондуй (Кундуй; бассейн Аргуни), в Забайкалье, близ современного г. Нерчинск (Борзинский район Читинской области, Россия).
Руины известны с конца XVIII века.
Кондуйский дворец раскопан С.В. Киселёвым в 1957-1958 годы.
Находился посередине обширного двора (около 450×240 м), ограниченного на юге воротами, а с трёх других сторон - павильонами, имевшими черепичные крыши. Искусственная платформа (около 94×48 м) поднимала ансамбль на 2 м и имела 2 террасы с балюстрадами: верхнюю деревянную, крытую красным китайским лаком, и нижнюю, украшенную 125 гранитными изваяниями голов драконов. Пять пандусов в 2 марша каждый вели к террасам (один с юга и по 2 - с востока и запада).
Ансамбль был обращён на юг, состоял из 4 зданий, выстроенных по меридиональной оси: главной - Дворца приёмов (130 м2) с примыкающим с юга аванзалом и 2 зданий апартаментов, расположенных к северу. Перекрытия зданий опирались на колоннады залов и столбы, вмазанные в толщу забутованных камнем стен, облицованных обожжённым кирпичом. Кирпичными были и полы. Четырёхскатные крыши Кондуйского дворца были крыты черепицей с зелёной, золотой и красной поливой, украшенной фигурами драконов и орнаментами. Такие цвета и украшения крыши отличали постройки, предназначенные для китайской императорской семьи. Крыши завершали терракотовые фениксы и химеры, а вынос кровель - протомы крылатых драконов и торсы людей в буддийских одеяниях. Двойная высокая терраса и крестовидный план - новшества, внесённые в дальневосточную дворцовую архитектуру в правление в Китае монголькой династии Юань.
Среди находок в Кондуйском дворце - фрагменты окрашенной штукатурки, красного лака, глиняные фигурки зверей с глазурью - остатки украшений интерьера, расписной парадной посуды и др. Вероятно, Кондуйский дворец повторял план дворца Хубилая в Даду и принадлежал правителю (судя по всему, Чингисиду) города, расположенного вокруг дворца, и округи. Окружающие Кондуйский дворец городские постройки были усадьбами родственников и придворных его хозяина, ремесленников.
Иллюстрации:
Кондуйский дворец. Поливная черепица (по С.В. Киселёву). Архив БРЭ.