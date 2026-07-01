КОНДУЙСКИЙ ДВОРЕЦ

КОНДУЙСКИЙ ДВОРЕЦ («Го­ро­док») - монгольский двор­цо­вый ан­самбль в це­нт­ре го­ро­да XIV века на р. Кон­дуй (Кун­дуй; бас­сейн Ар­гу­ни), в За­бай­ка­лье, близ современного г. Нер­чинск (Бор­зин­ский район Чи­тин­ской области, Рос­сия).

Руи­ны из­вест­ны с конца XVIII века.

Кондуйский дворец рас­ко­пан С.В. Ки­се­лё­вым в 1957-1958 годы.

На­хо­дил­ся по­се­ре­ди­не об­шир­но­го дво­ра (около 450×240 м), ог­ра­ни­чен­но­го на юге во­ро­та­ми, а с трёх других сто­рон - па­виль­о­на­ми, имев­ши­ми че­ре­пич­ные кры­ши. Ис­кусственная плат­фор­ма (около 94×48 м) под­ни­ма­ла ан­самбль на 2 м и име­ла 2 тер­ра­сы с ба­лю­ст­ра­да­ми: верх­нюю де­ре­вян­ную, кры­тую крас­ным китайским ла­ком, и ниж­нюю, ук­ра­шен­ную 125 гра­нит­ны­ми из­вая­ния­ми го­лов дра­ко­нов. Пять пан­ду­сов в 2 мар­ша каж­дый ве­ли к тер­ра­сам (один с юга и по 2 - с вос­тока и за­па­да).

Ан­самбль был об­ра­щён на юг, со­сто­ял из 4 зда­ний, вы­стро­ен­ных по ме­ри­дио­наль­ной оси: глав­ной - Двор­ца приё­мов (130 м2) с при­мы­каю­щим с юга аван­за­лом и 2 зда­ний апар­та­мен­тов, рас­по­ло­жен­ных к се­ве­ру. Пе­ре­кры­тия зда­ний опи­ра­лись на ко­лон­на­ды за­лов и стол­бы, вма­зан­ные в тол­щу за­бу­то­ван­ных кам­нем стен, об­ли­цо­ван­ных обож­жён­ным кир­пи­чом. Кир­пич­ны­ми бы­ли и по­лы. Че­ты­рёх­скат­ные кры­ши Кондуйского дворца бы­ли кры­ты че­ре­пи­цей с зе­лё­ной, зо­ло­той и крас­ной по­ли­вой, ук­ра­шен­ной фи­гу­ра­ми дра­ко­нов и ор­на­мен­та­ми. Та­кие цве­та и ук­ра­ше­ния кры­ши от­ли­ча­ли по­ст­рой­ки, пред­наз­на­чен­ные для китайской императорской се­мьи. Кры­ши за­вер­ша­ли тер­ра­ко­то­вые фе­ник­сы и хи­ме­ры , а вы­нос кро­вель - про­то­мы кры­ла­тых дра­ко­нов и тор­сы лю­дей в буд­дий­ских одея­ни­ях. Двой­ная вы­со­кая тер­ра­са и кре­сто­вид­ный план - нов­ше­ст­ва, вне­сён­ные в даль­не­во­сточ­ную двор­цо­вую ар­хи­тек­ту­ру в прав­ле­ние в Ки­тае монголькой ди­на­стии Юань.

Сре­ди на­хо­док в Кондуйском дворце - фраг­мен­ты ок­ра­шен­ной шту­ка­тур­ки, крас­но­го ла­ка, гли­ня­ные фи­гур­ки зве­рей с гла­зу­рью - ос­тат­ки ук­ра­ше­ний ин­терь­е­ра, рас­пис­ной па­рад­ной по­су­ды и др. Ве­ро­ят­но, Кондуйский дворец по­вто­рял план двор­ца Ху­би­лая в Да­ду и при­над­ле­жал пра­ви­те­лю (су­дя по все­му, Чин­ги­си­ду) го­ро­да, рас­по­ло­жен­но­го во­круг двор­ца, и ок­ру­ги. Ок­ру­жаю­щие Кондуйский дворец городские по­ст­рой­ки бы­ли усадь­ба­ми род­ст­вен­ни­ков и при­двор­ных его хо­зяи­на, ре­мес­лен­ни­ков.

Иллюстрации:

Кон­дуй­ский дво­рец. По­лив­ная че­ре­пи­ца (по С.В. Ки­се­лё­ву). Архив БРЭ.

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