КОНДУРЧА, БИТВА ПРИ

Кондурчa, битва при — сражение, состоявшееся 18 июня 1391 между войсками Тимура (Тамерлана) и золотоордынской армией хана Тохтамыша на берегу р. Кондурча (совр. Самарская область).

В 1380 хан Тохтамыш при поддержке Тимура сумел захватить власть во всей Золотой Орде . Но вскоре Тохтамыш выступил против бывшего покровителя. В 1385 началась война. В начале 1391 Тамерлан вторгся на территорию Орды, в середине июня противники встретились на поле битвы. Армия Тимура насчитывала 300—400 тыс. солдат, армия Тохтамыша — еще больше.

Армия Тимура была более организованной, чем ордынские войска, что и предопределило исход сражения. В начале битвы ордынские войска пытались охватить противника с флангов, но атаки ордынцев были отбиты, и их противники перешли в контратаку, опрокинув противника. Ордынцы были разбиты, Тохтамышу удалось спастись.

Потери были огромны: до 100 тыс. человек погибших с каждой стороны.

Лит.: Гагин И. А. Токтамыш-хан в истории Среднего Поволжья (к вопросу о битве на реке Кондурча в 1391 г.) // Известия Самарского научного центра РАН. Самара, 2009. Т. 11. № 2. С. 7—11.