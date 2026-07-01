КОНДУКТ
КОНДУКТ (позднелат. conductus, от conduco – вести, сопровождать) - в европейском Средневековье песня на латинском языке, в основном, на духовную тематику.
Термин встречается в нотных рукописях и музыкально-теоретических трактатах преимущественно французского происхождения.
В XII-XIV веков кондукт функционировал как песнопение во время литургической процессий (на Рождество и другие церковные праздники, мог входить в структуру литургической драмы).
Ранние кондукты, как правило, одноголосны, имеют строфические форму (иногда с рефреном); стихи - рифмованная силлабика или силлаботоника, распетые на незамысловатые силлабические мелодии (один звук на один слог текста).
Вершина жанра - многоголосные (до 4 голосов; главынм образом 2- и 3-голосные) кондукты, созданные в Нотр-Дам школе (автором ряда кондуктов традиционно считается Перотин). Они отличаются разнообразием тематики (полемические, сатирические, плачи по усопшим, кондукт «на случай»); помимо традиционного силлабического распева, встречаются длинные мелизмы (особенно на предпоследнем и последнем слогах текста), усложняется форма.
Интерес к кондуктам угас к середине XIII века (вероятно, в связи с бурным развитием мотета), последние яркие образцы - в поэтико-музцкальный сборник «Роман о Фовеле» (около 1316 года). Расшифровка кондуктов, написанных б. ч. до возникновения модальной нотации, представляет значительные трудности с точки зрения корреляции стихового и музыкальная метра.