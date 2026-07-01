КОНДУКТ

КОНДУКТ (позд­не­лат. conductus, от con­du­co – вести, сопровождать) - в ев­ропейском Сред­не­ве­ко­вье пес­ня на латинском язы­ке, в основном, на ду­хов­ную те­ма­ти­ку.

Тер­мин встре­чает­ся в нот­ных ру­ко­пи­сях и музыкально-тео­ретических трак­та­тах пре­имущественно французского про­ис­хо­ж­де­ния.

В XII-XIV веков кондукт функ­цио­ни­ро­вал как пес­но­пе­ние во вре­мя ли­тур­гической про­цес­сий (на Ро­ж­де­ст­во и другие цер­ков­ные празд­ни­ки, мог вхо­дить в струк­ту­ру ли­тур­ги­че­ской дра­мы ).

Ран­ние кондукты, как пра­ви­ло, од­но­го­лос­ны, име­ют стро­фические фор­му (ино­гда с реф­ре­ном); сти­хи - риф­мо­ван­ная сил­ла­би­ка или сил­ла­бо­то­ни­ка, рас­пе­тые на не­за­мы­сло­ва­тые сил­ла­бические ме­ло­дии (один звук на один слог тек­ста).

Вер­ши­на жан­ра - мно­го­го­лос­ные (до 4 го­ло­сов; главынм образом 2- и 3-го­лос­ные) кондукты, соз­дан­ные в Нотр-Дам шко­ле (ав­то­ром ря­да кондуктов тра­ди­ци­он­но счи­та­ет­ся Пе­ро­тин ). Они от­ли­ча­ют­ся раз­но­об­ра­зи­ем те­ма­ти­ки (по­ле­ми­че­ские, са­ти­ри­че­ские, пла­чи по усоп­шим, кондукт «на слу­чай»); по­ми­мо тра­диционного сил­ла­бического рас­пе­ва, встре­ча­ют­ся длин­ные ме­лиз­мы (осо­бен­но на пред­по­след­нем и по­след­нем сло­гах тек­ста), ус­лож­ня­ет­ся фор­ма.

Ин­те­рес к кондуктам угас к середине XIII века (ве­ро­ят­но, в свя­зи с бур­ным раз­ви­ти­ем мо­те­та), по­след­ние яр­кие об­раз­цы - в по­эти­ко-музцкальный сборник «Ро­ман о Фо­ве­ле» (около 1316 года). Рас­шиф­ров­ка кондуктов, на­пи­сан­ных б. ч. до воз­ник­но­ве­ния мо­даль­ной но­та­ции, пред­став­ля­ет зна­чительные труд­но­сти с точ­ки зре­ния кор­ре­ля­ции сти­хо­во­го и музыкальная мет­ра.

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