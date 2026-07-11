КОНДРАТОВИЧ КИПРИАН АНТОНОВИЧ

Сын агронома, православный. 7.5.1875 поступил в 105-й пехотный Оренбургский полк рядовым на правах вольноопределяющегося. 23.8.1875 поступил в Виленское пехотное юнкерское училище. 9.6.1876 получил звание унтер-офицера. 19.6.1876 откомандирован от училища. 30.8.1876 поступил во 2-е военное Константиновское училище. 12.9.1877 получил звание портупей-юнкера. 21.12.1877 получил звание фельдфебеля. 16.4.1878, окончил училище, произведен в подпоручики с зачислением по армейской пехоте и прикомандированием к лейб-гвардии Измайловскому полку. 6.4.1879 прикомандирован к лейб-гвардии. Егерскому полку. 1.7.1879 переведен в лейб-гвардии Егерский полк прапорщиком. 29.7.1879 произведен в подпоручики. 8.10.1881 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 28.3.1882 произведен в поручики. 25.3.1884 окончил академию по 1-му разряду произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Московский военный округ. 8.11.1884 переведен в Генеральный штаб капитаном с назначением обер-офицером для особых поручений при штабе Гренадерского корпуса. В 1884–1900 гг. сотрудничал в газете «Московские ведомости». С 1.12.1885 по 1.10.1886 прикомандирован к 1-му лейб-гренадерскому Екатеринославскому полку для цензового командования ротой. 2.4.1888 назначен и. д. штаб-офицера для поручений при штабе Московского военного округа. 24.4.1888 произведен в подполковники с утверждением в должности. 12.12.1889 назначен штаб-офицером для особых поручений при командующем войсками Московского военного округа. 28.3.1893 произведен в полковники. С 1.5.1895 по 1.9.1895 прикомандирован к 6-му гренадерскому Таврическому полку для цензового командования батальоном. 15.11.1897 назначен начальником штаба 2-й гренадерской дивизии. Участник похода русских войск в Китай 1900–1901 гг.. 7.2.1901 произведен в генерал-майоры с назначением командиром 2-й бригады 35-й пехотной дивизии. 11.7.1902 назначен в распоряжение командующего войсками Квантунской области. 24.12.1903 назначен в распоряжение наместника его императорского величества на Дальнем Востоке. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 31.1.1904 назначен начальником 9-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады. 22.2.1904 назначен командующим 9-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизией. 15.1.1905 ранен в сражении при Сандепу. 5.3.1905 произведен в генерал-лейтенанты с утверждением в должности начальником дивизии. 4.7.1906 прикомандирован к Главному штабу. 2.1.1907 назначен командиром 2-го армейского корпуса. 25.1.1907 назначен помощником Туркестанского генерал-губернатора и командующего войсками Туркестанского военного округа. 1.10.1910 назначен командиром 1-го Кавказского армейского корпуса. 6.12.1910 произведен в генералы от инфантерии. 15.8.1913 назначен командиром 23-го армейского корпуса. Участник Первой мировой войны. В августе 1914 г., во время Восточно-Прусской операции, 23-й армейский корпус потерпел поражение и понес большие потери. 30.8.1914 назначен в резерв чинов при штабе Минского военного округа. 14.2.1915 уволен со службы по домашним обстоятельствам с мундиром и пенсией. 25.11.1915 определен вновь на службу (со старшинством в чине с 17.9.1911) с назначением в резерв чинов при штабе Минского военного округа. Был командирован в распоряжение главнокомандующего армиями Западного фронта для осмотра укреплений. С 9.6.1916 по 28.5.1917 командовал сводным корпусом (отрядом) в составе 2-й армии. 8.5.1917 назначен командующим 75-й пехотной дивизией. 14.2.1918 назначен в распоряжение начальника штаба Западного фронта. Участвовал в белорусском национальном движении, на съезде военнослужащих-белорусов Западного фронта избран в Центральную белорусскую военную раду, был министром военных дел Белорусской народной республики, входил в состав белорусской делегации на Парижской мирной конференции. Занимал должность вице-министра народной обороны Литвы. Впоследствии жил в своем имении Городня в Западной Белоруссии, в то время входившей в состав Польши. Погребен на православном кладбище в Лиде. В 1998 г. останки перезахоронены на кладбище в поселке Вороново Гродненской области, а в 2000 г. там же возле церкви Св. Александра Невского.

Жена (с 1910): дочь генерал-лейтенанта Ада Гвидовна (урожденная Рихтер). Дети: Вера (24.10.1912–1988). Владел имением около 1000 десятин земли в Виленской губернии.