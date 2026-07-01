КОНДРАТЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ
КОНДРАТЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ - русский прозаик.
Учился в автодорожном и полиграфическом институтах в Москве.
В 1939 году призван в армию, с 1942 года на фронте; воевал под Ржевом, в 1944 комиссован после тяжёлого ранения.
В художественно-стилистическом плане проза В.Л. Кондратьева, построенная во многом на автобиографическом материале (В.П. Астафьев назвал её «ржевским романом»), вобрала в себя опыт военной прозы 1950-1960-х годов, а также психологичность и внимание к быту, отличавшие деревенскую прозу.
С публикацией своей первой и самой известной повести «Сашка» (1979 год), где в сказовой манере повествуется о нескольких днях жизни рядового солдата-пехотинца, В.Л. Кондратьев вошёл в первые ряды т. н. лейтенантской литературы.
Произведения В.Л. Кондратьева 1980-х годов часто объединены сквозным героем (лейтенант Владимир) и образуют единый сюжет: служба на Дальнем Востоке до войны (рассказы «На сто пятом километре», «На станции Свободный», оба 1981 год), дорога на фронт и первый бой (повести «Селижаровский тракт», 1981 год; «Дорога в Бородухино», 1985 год; рассказ «Лихоборье», 1985 год), немецкий концлагерь и советский фильтрационный лагерь, одинаковые по жестокости обращения с людьми (повесть «Борькины пути-дороги», 1980 год), трудное возвращение фронтовиков к мирной жизни (повесть «Встречи на Сретенке», 1983 год), ностальгия по высоким идеалам военного времени (рассказ «Знаменательная дата», 1985 год; роман «Красные ворота», 1988 год). Среди других произведений: повесть «Отпуск по ранению» (1980 год).