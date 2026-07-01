КОНДРАТЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ

КОНДРАТЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ - русский про­за­ик.

Учил­ся в ав­то­до­рож­ном и по­ли­гра­фическом институтах в Мо­ск­ве .

В 1939 году при­зван в ар­мию, с 1942 года на фрон­те; вое­вал под Рже­вом, в 1944 ко­мис­со­ван по­сле тя­жё­ло­го ра­не­ния.

В ху­дожественно-сти­ли­стическом пла­не про­за В.Л. Кондратьева, по­стро­ен­ная во мно­гом на ав­то­био­гра­фическом ма­те­риа­ле (В.П. Ас­тафь­ев на­звал её «ржев­ским ро­ма­ном»), во­бра­ла в се­бя опыт во­енной про­зы 1950-1960-х годов, а так­же пси­хо­ло­гич­ность и вни­ма­ние к бы­ту, от­ли­чав­шие де­ре­вен­скую про­зу .

С пуб­ли­ка­ци­ей сво­ей пер­вой и са­мой извест­ной по­вес­ти «Саш­ка» (1979 год), где в ска­зо­вой ма­не­ре по­ве­ст­ву­ет­ся о не­сколь­ких днях жиз­ни ря­до­во­го сол­да­та-пе­хо­тин­ца, В.Л. Кондратьев во­шёл в пер­вые ря­ды т. н. лей­те­нант­ской литературы.

Про­из­ве­де­ния В.Л. Кондратьева 1980-х годов час­то объ­еди­не­ны сквоз­ным ге­ро­ем (лей­те­нант Вла­ди­мир) и об­ра­зуют еди­ный сю­жет: служ­ба на Даль­нем Вос­то­ке до вой­ны (рас­ска­зы «На сто пя­том ки­ло­мет­ре», «На стан­ции Сво­бод­ный», оба 1981 год), до­ро­га на фронт и пер­вый бой (по­вес­ти «Се­ли­жа­ров­ский тракт», 1981 год; «До­ро­га в Бо­ро­ду­хи­но», 1985 год; рас­сказ «Ли­хо­борье», 1985 год), немецкий конц­ла­герь и советский фильт­ра­ци­он­ный ла­герь, одинаковые по жес­то­ко­сти об­ра­ще­ния с людь­ми (по­весть «Борь­ки­ны пу­ти-до­ро­ги», 1980 год), труд­ное воз­вра­ще­ние фрон­то­ви­ков к мир­ной жиз­ни (по­весть «Встре­чи на Сре­тен­ке», 1983 год), нос­таль­гия по вы­со­ким иде­а­лам во­енного вре­ме­ни (рас­сказ «Зна­ме­на­тель­ная да­та», 1985 год; ро­ман «Крас­ные во­ро­та», 1988 год). Сре­ди других про­из­ве­де­ний: по­весть «От­пуск по ра­не­нию» (1980 год).