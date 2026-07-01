КОНДРАТЬЕВ Сергей Витальевич

Родился 25.02.1956. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета им.А.А. Жданова (ЛГУ) в 1983 г.

Кандидатская диссертация : Политическая мысль Англии первой четв. XVII в. (ЛГУ, 1987).

Докторская диссертация : Политико-правовые воззрения юристов общего права в предреволюционной Англии (ЛГУ, 1997).

Профессор (1997); с 1998 – директор Института истории и политических наук Тюменского государственного университета; с 1998 – заведующий кафедрой новой истории и международных отношений Тюменского государственного университета

Учителя : В.В. Штокмар, Г.Р. Левин, Г.Л. Курбатов, М.Н. Немилов.

Область интересов : история тюдоровский и раннестюартовской Англии, история права и политической мысли. Английские юристы как социо-профессинальная группа. История отечественной исторической науки.

Сочинения: Англия XVII века: социопрофессиональные группы и общество. СПб., 1997 (в соавт.);

Что день грядущий нам готовит (взгляд на историю из провинции) // Ист. наука на пороге третьего тысячелетия. Тюмень, 2000;

Наука «убеждать», или Споры советских историков о французском абсолютизме и классовой борьбе (В соавторстве с Т.Н. Кондратьевой). Тюмень: Мандр и К, 2003;

Англия XVII в.: социо-профессиональные группы и общество (В соавторстве с С.Е. Федоровым и Г.Н. Питулько). Санкт-Петербург: Образование, 1997;

Идея права в предреволюционной Англии. Тюмень: Тюменский университет, 1996;

Юристы в предреволюционной Англии (политические и правовые воззрения). Шадринск: Исеть, 1993;

Европа. Межд. альманах. Вып. 1 – 4. Тюмень, 2001 – 2004. (гл. ред.).