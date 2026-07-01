КОНДРАТЬЕВ Сергей Витальевич
Родился 25.02.1956. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета им.А.А. Жданова (ЛГУ) в 1983 г.
Кандидатская диссертация: Политическая мысль Англии первой четв. XVII в. (ЛГУ, 1987).
Докторская диссертация: Политико-правовые воззрения юристов общего права в предреволюционной Англии (ЛГУ, 1997).
Профессор (1997); с 1998 – директор Института истории и политических наук Тюменского государственного университета; с 1998 – заведующий кафедрой новой истории и международных отношений Тюменского государственного университета
Учителя: В.В. Штокмар, Г.Р. Левин, Г.Л. Курбатов, М.Н. Немилов.
Область интересов: история тюдоровский и раннестюартовской Англии, история права и политической мысли. Английские юристы как социо-профессинальная группа. История отечественной исторической науки.
Сочинения: Англия XVII века: социопрофессиональные группы и общество. СПб., 1997 (в соавт.);
Что день грядущий нам готовит (взгляд на историю из провинции) // Ист. наука на пороге третьего тысячелетия. Тюмень, 2000;
Наука «убеждать», или Споры советских историков о французском абсолютизме и классовой борьбе (В соавторстве с Т.Н. Кондратьевой). Тюмень: Мандр и К, 2003;
Англия XVII в.: социо-профессиональные группы и общество (В соавторстве с С.Е. Федоровым и Г.Н. Питулько). Санкт-Петербург: Образование, 1997;
Идея права в предреволюционной Англии. Тюмень: Тюменский университет, 1996;
Юристы в предреволюционной Англии (политические и правовые воззрения). Шадринск: Исеть, 1993;
Европа. Межд. альманах. Вып. 1 – 4. Тюмень, 2001 – 2004. (гл. ред.).