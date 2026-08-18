КОНДРАТЬЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

Кондрaтьев, Николай Дмитриевич (04[16].03.1892, д. Галуевская, Кинешемский уезд Костромской губ. — 17.09.1938, Коммунарка Московской обл.) — российский и советский экономист и политик.

Автор теории экономических циклов («циклы Кондратьева»). Член Партии социалистов-революционеров (ПСР) в 1905—1919. В 1906 — член Кинешемского комитета ПСР, один из организаторов забастовки текстильщиков. В декабре 1906 исключен из церковно-учительской семинарии и арестован, в 1907 освобожден. В 1913 снова арестовывался. Друг П. А. Сорокина . В 1915 окончил юридический факультет Петербургского университета и оставлен для подготовки к профессорскому званию при кафедре политической экономии и статистики. Секретарь профессора М. М. Ковалевского . В 1915 опубликовал монографию «Развитие хозяйства Кинешемского земства Костромской губернии: социально-экономический и финансовый очерк». С 1916 — заведующий статистико-экономическим отделом Земского союза Петрограда. Сторонник государственного регулирования экономики.

Участник Февральской революции 1917 . Секретарь А. Ф. Керенского по делам сельского хозяйства. Один из организаторов I съезда Советов крестьянских депутатов, выступал на нем с докладом по продовольственному вопросу. Член Исполкома Всероссийского совета крестьянских депутатов. Участник III съезда ПСР. С июня 1917 — товарищ председателя Государственного продовольственного комитета. В брошюре «Аграрный вопрос: о земле и земельных порядках» обосновывал программу социализации земли . Во время Корниловского выступления 1917 — член Комитета народной борьбы с контрреволюцией. Участник Демократического совещания и член Временного совета Российской республики . 5—26 октября 1917 — товарищ министра продовольствия Временного правительства С. Н. Прокоповича . До 16 ноября 1917 участвовал в работе подпольного Временного правительства. Участник саботажа против советской власти . Делегат II съезда крестьянских депутатов, 4 декабря 1917 вместе с другими членами ПСР покинул его и участвовал во II съезде крестьянских депутатов, стоящих на защите Учредительного собрания 1918 , где сделал доклад по продовольственному вопросу. Депутат Учредительного собрания. Опубликовал статью «По пути к голоду» в сборнике ПСР «Большевики у власти. Социально-политические итоги Октябрьского переворота» (М., 1918). Член Союза возрождения России (СВР). В 1919 отходит от политической деятельности. В 1920 арестовывался в связи с прошлой причастностью к СВР. 10 августа 1922 арестован для высылки из России, но по ходатайству В. А. Осинского это решение было отменено. В 1922 опубликовал книгу «Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время и после войны».

С 1918 преподавал в Кооперативном институте, Университете Шанявского, Петровской сельскохозяйственной академии, заведовал экономическим отделом Совета сельскохозяйственной кооперации. Профессор. Один из основателей и первый директор Конъюнктурного института при Наркомате финансов СССР в 1920—1928. В 1920—1923 — начальник управления сельскохозяйственной экономии и политики Наркомзема. Также работал в сельскохозяйственной секции Госплана СССР. Руководил подготовкой перспективного плана развития сельского и лесного хозяйства РСФСР на 1923—1928.

В 1925 опубликовал работу «Большие циклы конъюнктуры», в которой сформулировал теорию экономических циклов, влияющих на другие аспекты социального развития.

В связи с борьбой против «правого уклона» вместе с А. В. Чаяновым подвергся критике со стороны руководителей ВКП(б) как «идеолог кулачества». 19 апреля 1928 снят с должности директора (в 1929 Конъюнктурный институт был закрыт). В 1930 арестован по делу Трудовой крестьянской партии . 26 января 1932 приговорен коллегией ОГПУ к 8 годам тюремного заключения, которое отбывал в Суздале. 17 сентября 1938 приговорен к расстрелу. По приговору 1938 реабилитирован в 1963, по приговору 1932 — в 1987.

Соч.: Проблемы экономической динамики. М., 1989; Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции. М., 1991; Основные проблемы экономической статики и динамики: Предварительный эскиз. М., 1991; Избранные сочинения. М., 1993; Особое мнение. М., 1993; Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды. М., 2002; Суздальские письма. М., 2004; Сказка о Шамми и письма к Аленушке из суздальской тюрьмы. М., 2013.

Лит.:Ефимкин А. П. Дважды реабилитированные: Н. Д. Кондратьев, Л. Н. Юровский. М., 1991; Научное наследие Н. Д. Кондратьева и современность. М., 1991; Политические деятели России. 1917. Биографический справочник. М., 1993; Шубин А. В. Великая депрессия и будущее России. М., 2009; Шумпетер Й. Теория экономического развития / Пер. с англ. М., 1983.