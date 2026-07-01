КОНДРАТЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

КОНДРА́ТЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ - русский пи­са­тель, пе­ре­во­дчик.

Из дво­рян. Окон­чил юри­дический фа­куль­тет Санкт-Пе­тербургского университета (1902 год). Слу­жил в Министерстве пу­тей со­об­ще­ния (1902-1908 годы) и кан­це­ля­рии Государствеой ду­мы (1908-1918 годы).

В 1899 году де­бю­ти­ро­вал как по­эт (журнал «Жи­во­пис­ное обо­зре­ние»), в 1901 году - как про­за­ик (газета «Рос­сия»). Был бли­зок к сим­во­ли­стам, пе­ча­тал­ся в жур­на­лах «Но­вый путь», «Ве­сы», « Зо­ло­тое ру­но », «Пе­ре­вал», «Апол­лон». В до­ре­во­люционных про­из­ве­де­ни­ях А.А. Кондратьев до­ми­ни­ру­ют сти­ли­зо­ван­ные об­ра­зы и те­мы ан­тич­ной ми­фо­ло­гии: по­этические сборники «Сти­хо­тво­ре­ния» (1905 год, под крип­то­ни­мом А.К.), «Чёр­ная Ве­не­ра» (1909 год), «За­кат» (опубликовано в 1990 году); сборники рас­сказов «Бе­лый Ко­зёл» (1908 год) и «Улыб­ка Аше­ры» (1911 год); «ми­фо­ло­ги­че­ский ро­ман» «Са­ти­рес­са» (1907 год); дра­ма­тический этюд «Еле­на» (1917 год).

Пе­ре­во­дил древне-греческих по­этов; так­же пе­ре­вёл «Пес­ни Би­ли­тис» П. Луи­са, ока­зав­шие влия­ние на собственое твор­че­ст­во А.А. Кондратьева; соз­дал ис­то­ри­ко-литературное ис­сле­до­ва­ние «Граф А.К. Тол­стой» (1912 год).

В 1919-1939 годы жил в усадь­бе на Во­лы­ни.

По­сле­ре­во­люционное твор­че­ст­во А.А. Кондратьева - мас­штаб­ная по­пыт­ка по­этической ре­кон­ст­рук­ции славянской ми­фо­ло­гии: «де­мо­но­ло­ги­че­ский ро­ман» «На бе­ре­гах Яры­ни» (1930 год), сборник сти­хо­тво­ре­ний на ми­фо­ло­гические те­мы «Сла­вян­ские бо­ги» (1936 год). Пуб­ли­ко­вал в рус­ско­языч­ной пе­рио­ди­ке сти­хи, ре­цен­зии, ме­му­ар­ные очер­ки.

В 1939 году эми­гри­ро­вал. В 1945-1950 годы жил в Юго­сла­вии, в 1950-1952 годы - в Ита­лии, в 1952-1957 годы - в Швей­ца­рии, с 1957 года - в США .

По­сле Второй ми­ро­вой вой­ны ос­та­вил литературную дея­тель­ность; по­след­нее про­из­ве­де­ние - «го­ти­че­ская» по­весть «Сны» (опубликовано в 1990 году).

Сочинения:

Сны: [ро­ма­ны, по­весть, рас­ска­зы]. СПб., 1993;

Бо­ги ми­нув­ших вре­мен: [Сти­хи] / Вступ. ст. В. П. Крей­да. М., 2001.