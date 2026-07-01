КОНДРАТЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
КОНДРА́ТЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ - русский писатель, переводчик.
Из дворян. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1902 год). Служил в Министерстве путей сообщения (1902-1908 годы) и канцелярии Государствеой думы (1908-1918 годы).
В 1899 году дебютировал как поэт (журнал «Живописное обозрение»), в 1901 году - как прозаик (газета «Россия»). Был близок к символистам, печатался в журналах «Новый путь», «Весы», «Золотое руно», «Перевал», «Аполлон». В дореволюционных произведениях А.А. Кондратьев доминируют стилизованные образы и темы античной мифологии: поэтические сборники «Стихотворения» (1905 год, под криптонимом А.К.), «Чёрная Венера» (1909 год), «Закат» (опубликовано в 1990 году); сборники рассказов «Белый Козёл» (1908 год) и «Улыбка Ашеры» (1911 год); «мифологический роман» «Сатиресса» (1907 год); драматический этюд «Елена» (1917 год).
Переводил древне-греческих поэтов; также перевёл «Песни Билитис» П. Луиса, оказавшие влияние на собственое творчество А.А. Кондратьева; создал историко-литературное исследование «Граф А.К. Толстой» (1912 год).
В 1919-1939 годы жил в усадьбе на Волыни.
Послереволюционное творчество А.А. Кондратьева - масштабная попытка поэтической реконструкции славянской мифологии: «демонологический роман» «На берегах Ярыни» (1930 год), сборник стихотворений на мифологические темы «Славянские боги» (1936 год). Публиковал в русскоязычной периодике стихи, рецензии, мемуарные очерки.
В 1939 году эмигрировал. В 1945-1950 годы жил в Югославии, в 1950-1952 годы - в Италии, в 1952-1957 годы - в Швейцарии, с 1957 года - в США.
После Второй мировой войны оставил литературную деятельность; последнее произведение - «готическая» повесть «Сны» (опубликовано в 1990 году).
Сочинения:
Сны: [романы, повесть, рассказы]. СПб., 1993;
Боги минувших времен: [Стихи] / Вступ. ст. В. П. Крейда. М., 2001.