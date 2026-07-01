КОНДРАТЕНКО Дмитрий Петрович

Родился в 1971 г. Окончил Кировский государственный педагогический университет в 1993 г.

Кандидатская диссертация : Проблема национальных отношений в программных документах либеральных партий России (конец XIX – февраль 1917 г.) (МГУ, 1998).

В Вятском государственном гуманитарном университете с 2003 года: старший преподаватель кафедры всеобщей истории Институт истории и культуры, доцент с 2005 г.

Область интересов : Национальные проблемы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, либеральная идеология, история стран Центральной и Юго-Восточной Европы.

Сочинения: Либеральная концепция национальной культуры начала XX века // Актуальные проблемы гуманитарного образования на пороге XXI века. М., 1996 (в соавторстве с Д.П. Ли);

Русский язык в Финляндии и русская либеральная пресса на рубеже XIX-XX вв. // Шведы и Русский Север: историко-культурные связи. Киров, 1997;

Национальные либеральные партии России о самоопределении народов в годы первой русской революции // Личность, общество и власть в истории России: Системный компаративный анализ. М., 1998;

Кадеты и польский вопрос во время первой мировой войны (по материалам заседаний кадетского ЦК) // Русский ист. вестник. М., 2000;

Проблемы экон. развития в программах национальных либеральных партий России (конец XIX – начало XX вв.). // Мат-лы научной конференции посвященной Я. Прозорову. Киров, 2000;

Проблемы урегулирования армяно-азербайджанских противоречий в Нагорном Карабахе. Вестник МГЭИ. Вып.11. Киров, 2001;

Польский вопрос в политике российского самодержавия в конце XIX – начале XX веков. Вестник ВГПУ. Киров, 2003.

«Самодержавие, либералы и национальный вопрос в России в конце XIX – начале XX века» (Киров, 2005).