КОНДРАШИН КИРИЛЛ ПЕТРОВИЧ
КОНДРАШИН КИРИЛЛ ПЕТРОВИЧ - российский дирижёр, народный артист СССР (1972 год).
Из семьи музыкантов. В 1936 году окончил Московскую консерваторию по классу Б.Э. Хайкина.
С 1934 года дирижёр-ассистент в Музыкальном театре им. Вл.И. Немировича-Данченко, дебютировал как дирижёр в оперетте «Корневильские колокола» Р. Планкета. В 1937-1941 годы дирижёр Ленинградского Малого оперного театра. В 1943-1956 годы - в московском Большом театре, дирижировал постановками опер «Вражья сила» А.Н. Серова (1947 год, режисер Б.А. Покровский; Государственная премия СССР, 1948 год), «Проданная невеста» Б. Сметаны (1948 год, режиссер Покровский; Государственная премия СССР, 1949 год) и др.
В сезон 1947/1948 года дирижировал историческим циклом скрипичных концертов (Государственный симфонический оркестр СССР, солист Д.Ф. Ойстрах).
После выступления с В. Клиберном на 1-м Международном конкурсе им. П.И. Чайковского в Москве (1958 год) приглашён на гастроли в США (первый сов. дирижёр, гастролировавший в этой стране) и Великобританию.
В 1960-1975 годы главный дирижёр и художественный руководитель Симфонического оркестра Московской филармонии, который в эти годы стал одним из лучших оркестров мира. С этим коллективом К.П. Кондрашин впервые в СССР исполнил цикл симфоний Г. Малера (все, кроме 8-й), симфонии № 4 (1961 год) и № 13 (1962 год) Д.Д. Шостаковича, кантату С.С. Прокофьева «К 20-летию Октября» (без финала, содержащего текст «сталинской» конституции), ряд сочинений М.C. Вайнберга, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, Б.А. Чайковского, Р.К. Щедрина.
Выступал с М.Л. Ростроповичем, Л.Б. Коганом, С.Т. Рихтером, Э.Г. Гилельсом и др. выдающимися (главынм образои советскими) музыкантами.
Государственная премия РСФСР за концертные программы 1966-1968 (1969) годы.
В 1950-1953 и 1972-1978 годы преподавал в Московской консерватории (профессор с 1976 года). В 1978 году эмигрировал в Нидерланды, с 1979 года приглашённый дирижёр оркестра «Консертгебау». Среди многих аудиозаписей: все симфонии Чайковского и Шостаковича, симфонии Малера.
С 1984 года в Амстердаме проводится Международый конкурс дирижёров им. К.П. Кондрашина.
Сочинения:
О дирижерском искусстве. Л.; М., 1970;
Мир дирижера. Л., 1976;
О дирижерском прочтении симфоний П. И. Чайковского. М., 1977.