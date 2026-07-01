КОНДРАШИН КИРИЛЛ ПЕТРОВИЧ

КОНДРАШИН КИРИЛЛ ПЕТРОВИЧ - российский ди­ри­жёр, народный артист СССР (1972 год).

Из се­мьи му­зы­кан­тов. В 1936 году окон­чил Московскую консерваторию по клас­су Б.Э. Хай­ки­на.

С 1934 года ди­ри­жёр-ас­си­стент в Музыкальном те­ат­ре им. Вл.И. Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко, де­бю­ти­ро­вал как ди­ри­жёр в опе­рет­те «Кор­не­виль­ские ко­ло­ко­ла» Р. План­ке­та. В 1937-1941 годы ди­ри­жёр Ле­нинградского Ма­ло­го опер­но­го те­ат­ра. В 1943-1956 годы - в московском Боль­шом те­ат­ре, ди­ри­жи­ро­вал по­ста­нов­ка­ми опер «Вра­жья си­ла» А.Н. Се­ро­ва (1947 год, режисер Б.А. По­кров­ский; Государственная премия СССР, 1948 год), «Про­дан­ная не­вес­та» Б. Сме­та­ны (1948 год, режиссер По­кров­ский; Государственная премия СССР, 1949 год) и др.

В се­зон 1947/1948 года ди­ри­жи­ро­вал ис­то­рическим цик­лом скри­пич­ных кон­цер­тов (Государственный сим­фо­нический ор­кестр СССР, со­лист Д.Ф. Ой­ст­рах).

По­сле вы­сту­п­ле­ния с В. Кли­бер­ном на 1-м Ме­ж­ду­народном кон­кур­се им. П.И. Чай­ков­ско­го в Мо­ск­ве (1958 год) при­гла­шён на га­ст­ро­ли в США (пер­вый сов. ди­ри­жёр, га­ст­ро­ли­ро­вав­ший в этой стра­не) и Ве­ли­ко­бри­та­нию.

В 1960-1975 годы главный ди­ри­жёр и художественный руководитель Сим­фо­нического ор­ке­ст­ра Московской фи­лар­мо­нии, ко­то­рый в эти го­ды стал од­ним из луч­ших ор­ке­ст­ров ми­ра. С этим кол­лек­ти­вом К.П. Кондрашин впер­вые в СССР ис­пол­нил цикл сим­фо­ний Г. Ма­ле­ра (все, кро­ме 8-й), сим­фо­нии № 4 (1961 год) и № 13 (1962 год) Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча, кан­та­ту С.С. Про­кофь­е­ва «К 20-ле­тию Ок­тяб­ря» (без фи­на­ла, со­дер­жа­ще­го текст «ста­лин­ской» кон­сти­ту­ции), ряд со­чи­не­ний М.C. Вайн­бер­га, Г.В. Сви­ри­до­ва, А.И. Ха­ча­ту­ря­на, Б.А. Чай­ков­ско­го, Р.К. Щед­ри­на.

Вы­сту­пал с М.Л. Рос­тро­по­ви­чем, Л.Б. Ко­га­ном, С.Т. Рих­те­ром, Э.Г. Ги­лель­сом и др. вы­даю­щи­ми­ся (главынм образои со­вет­ски­ми) му­зы­кан­та­ми.

Государственная премия РСФСР за кон­церт­ные про­грам­мы 1966-1968 (1969) годы.

В 1950-1953 и 1972-1978 годы пре­по­да­вал в Московской консерватории (профессор с 1976 года). В 1978 году эмиг­ри­ро­вал в Ни­дер­лан­ды, с 1979 года при­гла­шён­ный ди­ри­жёр ор­ке­ст­ра «Кон­серт­ге­бау». Сре­ди многих ау­дио­за­пи­сей: все сим­фо­нии Чай­ков­ско­го и Шос­та­ко­ви­ча, сим­фо­нии Ма­ле­ра.

С 1984 года в Ам­стер­да­ме про­во­дит­ся Ме­ж­ду­народый кон­курс ди­ри­жё­ров им. К.П. Кон­д­ра­ши­на.

Сочинения:

О ди­ри­жер­ском ис­кус­ст­ве. Л.; М., 1970;

Мир ди­ри­же­ра. Л., 1976;

О ди­ри­жер­ском про­чте­нии сим­фо­ний П. И. Чай­ков­ско­го. М., 1977.